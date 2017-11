Sección > Lanzarote



El alcalde asegura que las obras del nuevo campo de fútbol de Costa Teguise estarán resueltas en 20 días. El Ayuntamiento prevé rescindir el contrato de la empresa adjudicataria y quedarse con su aval por no cumplir con la licitación pactada, para luego volver a sacar el proyecto a concurso, lo que haría que las instalaciones fueran inauguradas en 18 meses en lugar de en 15



Oswaldo Betancort adelanta que si continúa como alcalde de Teguise su próximo reto municipal será llevar el saneamiento a todos los pagos del municipio

El regidor explica que las obras del Paseo de las Cucharas, en el que dos empresas licitan en el concurso abierto por el Gobierno de Canarias, comenzarán como muy tarde a finales de enero próximo Crónicas · 24 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Oswaldo Betancort ha avanzado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que en principio no tiene ninguna duda de que volverá a concurrir si lo quiere su partido y si le deja su mujer y su hija como candidato a ser alcalde de Teguise por tercera vez consecutiva, desechando en principio la posibilidad planteada una y otra vez de que lidere la lista al Cabildo de Lanzarote. Si además tiene la suerte de salir elegido, adelantó "en primicia informativa" que su principal reto, una vez construida la residencia de ancianos y el campo de fútbol de Costa Teguise, será llevar una nueva red de saneamiento a todo el municipio. Así lo ha desvelado Oswaldo Betancort al ser cuestionado en el programa ’A buena hora’ si su futuro a corto plazo pasa por una candidatura de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote o piensa continuar en lo que él mismo define como la municipalidad. "Yo estoy muy ilusionado en Teguise. Sé que mucha gente está ahora mismo deshojando margaritas y todos los días escucho comentarios, pero yo hasta el año 2019 necesito cumplir con mi compromiso, con el campo de fútbol de Costa Teguise y con la residencia para la tercera edad, que por fin ya va a ser una realidad gracias al Cabildo y al Gobierno y con todos esos planes de infraestructura municipal que tenemos", ha dicho el regidor. Sobre su continuidad o no al frente del Ayuntamiento de Teguise, Betancort ha dejado claro que "lo primero que tendré que hacer es consultarlo con mi hija y con mi mujer y, a partir de ahí, con mi partido. De momento estoy muy ilusionado con Teguise, donde hay trabajo para rato". El alcalde ha desvelado que "una de las promesas electorales que llevaría en el año 2019, ya que hemos saneado las cuentas del Ayuntamiento, sanear el subsuelo del municipio implantando una red de saneamiento en todos los puntos del municipio de Teguise". Las obras del campo de fútbol se resolverán en 20 meses Respecto a las obras del nuevo campo de fútbol de Costa Teguise, el alcalde ha confirmado que el escenario se desbloqueará en 20 días. El Ayuntamiento prevé rescindir el contrato de la empresa adjudicataria y quedarse con su aval por no cumplir con la licitación pactada, para luego volver a sacar el proyecto a concurso, lo que haría que las instalaciones fueran inauguradas en 18 meses en lugar de en 15, como en un principio estaba previsto. "Qué pena que para el campo de fútbol de Costa Teguise no haya ya palas y obras. Ahora estamos en un proceso para evitar que el proyecto se paralice. No es lo que quiere este grupo de gobierno, ni los niños ni los padres", ha dicho el alcalde. "Por eso estamos intentando o bien rescindir el contrato y quedarnos con el aval para aplicarlo a inversiones para Costa Teguise, o bien tratando de poner en jaque a la empresa, para que comience y termine la obra conforme al proyecto". Betancort ha augurado que "de aquí a 20 días se desbloquee ese escenario y que de aquí a esos 20 días, ojalá, podremos decir que o bien lo volvemos a licitar -y si no lo inauguramos en 15 meses, lo haremos en 18- o bien que la empresa arranca conforme a lo que establece el proyecto". Paseo de Las Cucharas Sobre las obras de mejora del Paseo de Las Cucharas, en Costa Teguise, Betancort ha recalcado que "la noticia es que está en licitación por parte del Gobierno de Canarias. Ese pasado negativo respecto a la ejecución de esta obra es lo que no queremos volver a vivir, y así se lo hemos trasladado al Gobierno de Canarias, al que le hemos pedido que intente adjudicar la obra a una empresa solvente respecto a la ficha económica y también técnica del propio proyecto. se está licitando y sé que se han presentado dos empresas, una de Lanzarote y otra de fuera. Ahora mismo se está analizando cuál de las dos presenta la mejor oferta", ha explicado el regidor respecto a las obras del Paseo de Las Cucharas. El regidor ha señalado que espera las obras del Paseo de las Cucharas puedan comenzar como muy tarde en enero próximo. "Me dijeron que comenzarían a finales de año, pero yo prefiero decir que a finales de enero, porque en política los tiempos siempre se multiplican siempre por dos. Lo importante", ha recalcado, "es que se ejecute con total garantía y que se inviertan los 1,6 millones de euros que vienen para Costa Teguise, y que el proyecto quede tan cual han demandado los comerciantes, los residentes, los hoteleros y el grupo de gobierno". El alcalde ha recordado que "el proyecto se paralizó en su día para realizar un cualitativo en la zona y poder así enriquecer la propuesta" para el Paseo de Las Cuacharas. Saborea Lanzarote Por otro lado, este fin de semana se celebra el séptimo Festival Enogastronómico de Lanzarote en Teguise, un evento que se ha convertido en una cita indispensable en el sector de la gastronomía y que este año contará con Ángel León, que esta misma semana ha conseguido su tercera estrella Michelín. En este sentido, Oswaldo Betancort, alcalde de Teguise, ha destacado que el Museo del Timple será este fin de semana el centro del producto canario y ha recordado que Teguise está inmerso en distintos actos conmemorativos para celebrar sus 600 años de historia. Versión imprimir



