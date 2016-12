Sección > Lanzarote



El alcalde reclama que CC se plantee en su próximo Congreso nacional la opción de que el máximo representante de la organización pueda ser de Lanzarote o Fuerteventura. "No sería de recibo que la Secretaría General se la llevara otra isla", advierte, "teniendo en cuenta nuestros números orgánicos y resultados electorales"



Oswaldo Betancort adelanta que no se presentará a la reelección como secretario general de CC en Teguise

Crónicas · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, adelanta que no se presentará a la reelección como secretario general de Coalición Canaria (CC) en Teguise. "Posiblemente en el próximo Comité Local daré paso a otras personas, porque no voy a estar toda la vida presidiendo el Comité Local, pero creo que la familia orgánica de Coalición Canaria en Teguise ha crecido de lo que era a lo que es, algo que es producto del aguante y mucho diálogo", ha explicado Betancort en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El primer edil teguiseño ha abogado por "respetar a la persona que deja su hogar para participar en política, para ir a un Comité Local y para dialogar". "Se tiene que escuchar como a cualquier cargo público del Ayuntamiento; esa ha sido mi filosofía", ha refrendado Betancort, "y ahí están los números del Comité Local, pero a veces uno tiene que dar un paso para que entre sangre nueva y pueda seguirse sumando", ha relatado. A su juicio, "uno no debe hacer de la política su profesión y debe venir a la política para abrir etapas e ir cerrando otras". Más peso para Lanzarote dentro del organigrama nacional de CC Por otro lado, el alcalde de Teguise ha reclamado a la Dirección Nacional de CC que se plantee en su próximo Congreso nacional la opción de que el máximo representante de la organización pueda ser de Lanzarote o Fuerteventura. "Una cosa es pensarlo y otra es que así sea", ha dicho el regidor. "Nosotros en Lanzarote hemos demostrado que hay muchísima savia nueva, hemos demostrado que tenemos muchísimo posicionamiento dentro de la formación, y en estos momentos yo creo que no hay otra isla a nivel de organización y a nivel de afiliados y simpatizantes como CC en Lanzarote. Ahí están los números, no solo en la pasada legislatura sino también en la actual", ha resaltado Betancort. Por todo ello, el alcalde de Teguise ha apostado por que CC bien en Lanzarote o bien en Fuerteventura "de cara al Congreso Nacional del mes de marzo, tenga la mayor representación orgánica posible y, por qué no, la Secretaría General del partido a nivel nacional". En ese sentido, sin embargo, se ha apresurado a autodescartarse como posible candidato a ocupar la Presidencia en el ámbito nacional de los nacionalistas canarios. "No, seguramente no, pero sí hombres y mujeres de aquí de Lanzarote, que son muy válidos", ha zanjado. "Este año sí o sí tiene que ser el de Lanzarote, y sí o sí la Isla debe tener esa cuota orgánica que merece. No sería de recibo que la Secretaría General se la llevara otra isla", ha advertido, "teniendo Lanzarote el peso orgánico y los números electorales que realmente tenemos". Versión imprimir



