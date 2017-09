Sección > Lanzarote



El consejero de Cultura del Cabildo y nuevo responsable de Comercio e Industria tras la salida del PSOE del Gobierno insular alega, en respuesta a las críticas de Yaiza, que el Ayuntamiento de Gladys Acuña conocía hace tiempo la fecha marcada y no ve lógico que haya desistido de ubicar su expositor junto a los del resto de municipios



Oscar Pérez aclara a Yaiza y Tinajo que han sido los propios artesanos los que han elegido la fecha de la nueva Feria de Artesanía de Lanzarote

"Hasta ahora se trataba esta muestra como parte de las fiestas de Los Dolores y los artesanos pretenden que esta vez tenga identidad propia", afirma Crónicas · 8 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Oscar Pérez, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote y nuevo responsable de Comercio e Industria tras al abandono del PSOE del Gobierno insular, explica que han sido los propios artesanos quienes han elegido el momento para celebrar la 29ª edición de la Feria de Artesanía de Lanzarote, porque creen que así aumentarán las ventas. El consejero ha dado así respuesta este viernes, durante su intervención en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, a las críticas de algunos ayuntamientos de la Isla sobre la fecha elegida este año para la celebración de la nueva edición de esta muestra de artesanía. Este jueves se inauguró la vigésimo novena edición de la Feria de Artesanía de Lanzarote en Mancha Blanca, Tinajo, con dos ayuntamientos molestos por la fecha de la celebración, el de Tinajo, precisamente anfitrión de esta festividad, cuyo alcalde, Jesús Machín, se ha quejado por que la Feria no esté enmarcada dentro del programa de las fiestas de Los Dolores, y el de Yaiza, que ha criticado que el Cabildo haya hecho coincidir la celebración del evento con los días de sus fiestas patronales por la Virgen de Los Remedios. "Pidieron salir de las fechas de las fiestas de Los Dolores, es decir, ser un encuentro profesional de artesanía que no tiene relación directa con las fiestas, que no se enmarca dentro de unas fiestas religiosas ni tiene nada que ver con el contenido de las fiestas", ha explicado Óscar Pérez en el programa ’A buena hora’. El consejero ha recordado que hasta ahora, "anteriormente se trataba esta muestra como parte de las fiestas y esta vez tiene identidad propia". En cuanto a las razones esgrimidas por los propios artesanos, Pérez ha dejado claro que "es una cuestión que tiene que ver directamente con las ventas". El consejero de Cultura del Cabildo, y desde esta semana nuevo responsable de Comercio e Industria, ha alegado, además, en respuesta a las críticas de este jueves del Ayuntamiento de Yaiza que la Corporación que preside Gladys Acuña conocía "perfectamente hace tiempo la fecha marcada" para la celebración de la actual edición, por lo que ha indicado que no ve lógico que finalmente esta Institución haya decidido desistir de ubicar su stand junto al resto de municipios de Lanzarote. Cabe recordar que el alcalde de Tinajo se ha quejado de que no estaba enmarcada en la fiesta de Los Dolores, como siempre, y Yaiza no ha montado su expositor criticando precisamente que el Cabildo ha hecho coincidir este año la Feria de Artesanía con los días grandes de las fiestas patronales de la Virgen de los Remedios. Versión imprimir



