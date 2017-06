Sección > Lanzarote



El líder de la parte orgánica de los nacionalistas dice que “tenemos que unir a los que quieren hacer lo mismo que nosotros, convencer a los que quieren hacer lo contrario y movilizar a los que no quieren hacer nada”



Orlando Umpiérrez, nuevo secretario del Comité Local de Coalición Canaria en Arrecife

Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La Asamblea de Coalición Canaria (CC) en Arrecife eligió este jueves por 73 votos a favor y uno en contra al equipo de personas que formarán parte del Comité Local durante los próximos cuatro años, según ha adelantado la organización en nota de prensa. El equipo, liderado por Orlando Umpiérrez al frente de la Secretaría Local, está formado, entre otros, por Jacobo Lemes (vicesecretario local), Abigaíl González (secretaria de Organización), Rosalba García (vicesecretaria de Organización) y Sandra Cabrera (vicesecretaria de Comunicación). Durante su intervención, el nuevo secretario local de Coalición Canaria en Arrecife reconoció tanto el trabajo realizado por el anterior equipo como por el que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Arrecife. De la nueva etapa que comienza, señaló que “asumimos la responsabilidad de poner a Coalición Canaria Arrecife en las mejores condiciones de cara a conseguir apoyos de la ciudadanía, trabajando con ilusión y humildad”. “Tenemos un plan, una hoja de ruta y unos equipos de trabajo para conseguirlo; tenemos que unir a los que quieren hacer lo mismo que nosotros, convencer a los que quieren hacer lo contrario y movilizar a los que no quieren hacer nada”, subrayó. El portavoz de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en el Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, tal y como recogen los nacionalistas en nota de prensa posterior, fue el encargado de abrir el acto que se desarrolló esta tarde en la Sociedad de Cultura, Recreo y Deporte Torrelavega. Tras dar la bienvenida a todos los asistentes, Martín tuvo un agradecimiento especial para los afiliados de mayor edad, el matrimonio formado por Jacinto y Carmen, y animó a los más jóvenes a seguir su camino. “Estar en política, ser fiel a unas ideas, a una forma de trabajar y a un equipo, no es fácil. Como seres humanos que somos, todos tenemos maneras diferentes de hacer las cosas y cada uno creemos que la nuestra es la mejor. Pero en Coalición Canaria estamos acostumbrados a trabajar en equipo y eso es bueno”, dijo. También valoró positivamente el trabajo realizado por el comité saliente y agradeció a Rafael Juan González, la labor realizada al frente del mismo, así como la gestión que se está llevando a cabo en el Consistorio capitalino. “Estar en política es un aprendizaje continuo. Creer en lo que haces te ayuda a no rendirte a pesar de las adversidades y de las zancadillas. Y de eso, les puedo asegurar que quienes formamos parte del grupo CC-PNC en el Ayuntamiento, sabemos mucho”, subrayó. A continuación, el hasta este jueves secretario general del Comité Local, Rafael Juan González, presentó su informe de gestión que fue aprobado por unanimidad. Asimismo, González hizo balance de los últimos años en el gobierno de Arrecife, matizando que “a pesar de que a lo largo de los últimos cuatro años hemos conseguido mantenernos en el grupo de gobierno de Arrecife, ha sido un período realmente problemático y convulso. Los cinco concejales de CC-PNC en el Ayuntamiento de Arrecife hemos tratado de llevar a cabo nuestro programa electoral, y hemos tomado decisiones siempre pensando en el bien de los ciudadanos de nuestro municipio”. Añadió además que “nos quedan dos años por delante de duro trabajo. Arrecife, como capital de la isla, es un municipio estratégico para obtener unos buenos resultados electorales. Es más que necesario recuperar la confianza del electorado. Por eso, es imprescindible que estemos todos a una, debemos trabajar en grupo y que el compromiso de todos con Arrecife no sólo sean palabras bonitas sino hechos”. González enumeró los proyectos que han salido adelante gracias al trabajo de Coalición Canaria. Entre ellos, toda la inversión que se ha hecho en obras del Plan de Barrios, el contrato del Servicio de Parques y Jardines o la gran dinamización deportiva, cultural y turística que tiene el municipio en la actualidad. A esto hay que añadir el saneamiento de las arcas municipales lo que a su vez ha permitido realizar un gran avance en lo que al tema de subvenciones se refiere “y otros muchos logros, que tenemos que conseguir que la ciudadanía vea e identifique con Coalición Canaria”. Tras la presentación de la candidatura y la correspondiente votación, tomó la palabra la secretaria insular de CC Lanzarote, Migdalia Machín, que recordó que hoy, en Arrecife, se inicia un proceso fundamental para la organización política; la renovación de los Comités. “Cualquier formación política que decida lanzarse a unas elecciones en la isla sabe que en el terreno político, Arrecife es fundamental por dos razones: es la ciudad, la capital y porque aquí se concentra gran parte de la población de la isla”. La secretaria insular de Coalición Canaria mostró además su apoyo personal y el de todo el partido a los compañeros a los que les ha tocado trabajar al frente del principal Ayuntamiento de la isla. “Esta dirección está trabajando codo a codo con ustedes y lo seguiremos haciendo –añadió-, cada decisión que se toma es contando con ustedes y por el bien de los ciudadanos y el partido”. Migdalia Machín, culminó su intervención dando las gracias a Rafael Juan González y al resto del equipo “por estos años de trabajo en la parte orgánica”. Orlando Umpiérrez El nuevo secretario local de Coalición Canaria en Arrecife, Orlando Umpiérrez García, ocupa actualmente el cargo de director general de Pesca de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Estudió en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Santa Cruz de Tenerife. Es diplomado en asesoría fiscal y gestor tributario, con máster en gestión empresarial por ESADE. También es técnico superior de Navegación, Pesca y Transporte. Con relación a sus responsabilidades públicas en política, ha sido concejal del Ayuntamiento de Arrecife y director General de Aguas del Gobierno de Canarias. Su primer contacto con la política fue con los jóvenes de Coalición Canaria. Milita desde entonces en el partido donde ha ejercido diferentes responsabilidades orgánicas y públicas. 