Sección > Nacional



"Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas", dijo la diputada canaria provocando los abucheos de Podemos



Oramas e Iglesias protagonizan la mayor bronca de la moción por su "tonito machista"

abc.es · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha arremetido este martes contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su «tonito machista» contra ella y ha subrayado que ella, al contrario que él, sí puede «rendir cuentas», porque en su momento votó a Pedro Sánchez para que hubiese un cambio político. El cruce de reproches entre Oramas e Iglesias ha sido de los más duros en el turno del grupo mixto en el debate de la moción de censura de Podemos. Así, después de que una primera intervención en la que Oramas ha reprochado a Iglesias montar este «debate televisivo de propaganda de Podemos», el candidato ha recomendado a la diputada que CC se presente junto al PP en las elecciones de las islas, porque coinciden «la cercanía con la corrupción» y la aplicación de «políticas que han empobrecido a las mayorías sociales». Además, Iglesias ha reprochado a Oramas «la vergüenza» de haber dicho que este debate cuesta dinero a los ciudadanos cuando la corrupción del PP supone 48.000 millones de euros al año, según la Comisión Nacional de la Competencia. «Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas», ha dicho Oramas provocando los abucheos de Podemos. Pero ha continuado y le ha dicho a Iglesias que ese «tonito machista» que usa «con periodistas y políticas» es «problema suyo». Acto seguido, la diputada de Coalición Canaria ha subrayado que ella puede rendir cuentas a sus electores porque en su momento votó la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y apostó por el cambio político en España. «Usted tendrá que explicar por qué no ha habido cambio político», ha apostillado mirando a Iglesias. Ana Oramas también ha aprovechado su turno de dúplica para señalar que conoce bien Venezuela desde hace treinta años y llamar la atención sobre «gente» como Iglesias que han«destrozado un país y la vida de muchos venezolanos y muchos canarios» allí. «No vamos a apoyar, ni ahora ni nunca, un proyecto como el suyo», ha dicho Oramas para volver a concluir con la letra de la canción «Puro teatro» para definir este debate: «Falsedad bien ensayada/ poderoso simulacro», ha dicho. Unas acusaciones que se han llevado la respuesta, también en forma de reproche, de Iglesias. «Su intervención no merece respuesta ninguna», le ha dicho primero a la diputada canaria, para subrayar después que tanto la bancada socialista como la popular la han aplaudido. A todos ellos les ha recomendado que no aplaudan a «tránsfugas», que están «dispuestos a venderse a quien les pague más». Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :