Tras la inauguración de la muestra, varios componentes del grupo musical lanzaroteño Ciempiés ni Cabeza realizarán un recital acústico



Once jóvenes creadores canarios exponen sus trabajos en la sala El Aljibe de Haría

La muestra ‘Mixtura colectiva’, que se inaugura este jueves, se podrá contemplar hasta el 21 de enero Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El jueves, 22 de diciembre, a las 19:00 horas, se inaugurará la exposición ‘Mixtura Colectiva’, en la sala de exposiciones El Aljibe de Haría, dependiente de la Concejalía de Cultura del Consistorio norteño. Tras la inauguración de la muestra, explica este martes en nota de prensa el Ayuntamiento de Haría, varios componentes del grupo musical lanzaroteño Ciempiés ni Cabeza realizarán un recital acústico. ‘Mixtura Colectiva’ recoge los trabajos de once creadores canarios: Peñita Gutiérrez, Bea González, Carmen T Pacheco, Della, Góel D.V., Judith Morales, Fayna Quesada Gil-Roldán, Irene León (Maruchita), Néstor Cano, Isaiah Purman y BelDenMar. Los once autores tienen en común su formación artística en las Escuelas de Arte de Canarias. Algunos han seguido alimentando sus conocimientos de manera autodidacta y otros han cursado licenciaturas artísticas en diversas universidades.

A través de la escultura, pintura, ilustración, grabado, animación, video, fotografía, música o tatuaje, cada uno de ellos expresa su forma de ver y sentir el arte. La exposición estará abierta al público hasta el 21 de enero del 2017 y podrá ser visitada de lunes a sábado, en horario de 10:00 a 14:00 horas.



