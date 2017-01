Sección > Lanzarote



La vicesecretaria de Organización de CC en Lanzarote confía en que Clavijo logre pronto un pacto alternativo para dar estabilidad al Gobierno de Canarias y califica de "excusa perfecta para crear inestabilidad las discrepancias del PSOE con el reparto del FDCAN, lo que achaca a "puros intereses partidistas"



Olivia Duque y Suso Machín aseguran también que Oswaldo Betancort reúne todos los requisitos para dirigir CC en Lanzarote

El alcalde de Tinajo garantiza a su homólogo en Teguise que le respaldará si se presenta como candidato, pero le advierte también de que las responsabilidades orgánicas restan mucho tiempo a la dedicación municipal Crónicas · 7 de enero de 2017

Compartir | | Aun más 2017 será un año de congresos en casi todas las formaciones políticas. Una de ellas será Coalición Canaria (CC), donde tendrán que elegir en poco tiempo a la dirección nacional del partido y a la dirección insular. En las quinielas aparecen muchos nombres. En el caso de Lanzarote, aunque él no se ha postulado en ningún momento, aparece el del alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, toda vez que el actual secretario general, David de la Hoz, ya ha dejado claro que no quiere repetir en el puesto. Recientemente, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que también se ha autodescartado para estar en la parte orgánica, anunció en COPE Lanzarote que en esta ocasión no habría enfrentamiento entre facciones, sino que se pondrían de acuerdo para alcanzar un consenso. Pero el consejo tendrá que pasar por elegir a alguien que quiera y que los militantes quieran que esté al frente del partido. El éxito electoral y la imagen que se tiene de él podrían catapultar a Betacort hasta el puesto. De hecho, a todo el que se le pregunta en el partido le sale su nombre para la particular quiniela. La última ha sido la vicesecretaria de Organización de CC en Lanzarote, Olivia Duque, que considera que el alcalde de Teguise y secretario general de CC en el municipio tiene todos los requisitos para dirigir el partido. También su compañero de partido, el alcalde de Haría, Marci Acuña, señaló la pasada semana que Oswaldo Betancort podría ser un gran secretario general de los nacionalistas de la Isla. "Creo que Oswaldo Betancort es una persona que puede estar en cualquier sitio; lo he dicho en más de una ocasión", ha manifestado esta semana en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la también concejal de Festejos del Ayuntamiento de Teguise. A su juicio, según ha expuesto en el programa ’A buena hora’, el actual alcalde de Teguise "es una persona que está muy preparada y a la que le gusta y siente lo que hace, algo que es muy importante en política" Para la vicesecretaria de Organización de los nacionalistas lanzaroteños, Betancort "tiene todos los ingredientes" para poderse convertir en nuevo secretario general de CC en la Isla de cara a la cita del próximo Congreso insular fijado ya para el próximo 1 de abril en el caso de la Isla de Los Volcanes. Duque ha indicado de Betancort que es una persona que ha ido creciendo notablemente como político e indica que ahí está su mayoría absoluta en Teguise de la presente legislatura para demostrarlo. Por su parte, también el alcalde de Tinajo y presidente de Honor de CC en Lanzarote, Jesús Machín, se ha sumado esta semana a lo dicho por cargos públicos como Olivia Duque y Marci Acuña y ha respaldado también la posible candidatura de Oswaldo Betancort como próximo secretario general de CC en Lanzarote. "Oswaldo tiene todas las posibilidades también para ser el máximo responsable, secretario general, de Coalición Canaria", ha opinado Machín en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El dirigente nacionalista ha garantizado a su homólogo en Teguise que le respaldará si se presenta como candidato, pero eso sí, le ha advertido también de que, por su propia experiencia, las responsabilidades orgánicas restan mucho tiempo a la dedicación municipal. "También es verdad y hablo con experiencia", ha expresado, "que cuando yo he sido alcalde y presidente de Coalición Canaria, le tuve que robar mucho tiempo de actividad a mi municipio, pero Oswaldo sabe", ha confirmado, "que si quiere ser secretario general, tendrá mi respaldo también por supuesto". Machín ha alabado la ayuda prestada entonces por el actual alcalde de Haría, Marci Acuña, que fue en años anteriores el secretario de Organización de los nacionalistas en la Isla. El pacto regional y el reparto del FDCAN La dirigente nacionalista ha considerado, por otro lado, que los motivos esgrimidos por el PSOE para discrepar con CC en el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN y provocar a su juicio la posterior ruptura del pacto de Gobierno en Canarias ha sido "simplemente la excusa perfecta" para el socio de gobierno de los nacionalistas "para crear la actual situación de inestabilidad en Canarias", aspectos en los que, para Duque, "se ven las diferencias entre los partidos estatales y los partidos nacionalistas y locales, ya que al final algunos se dejan llevar por los intereses políticos antes que por los de los ciudadanos". Sobre el futuro inmediato del Gobierno en minoría que arrastra ahora CC y el presidente regional, Fernando Clavijo, Olivia Duque se ha mostrado confiada de que "los compañeros van a seguir trabajando para que los canarios nos sintamos lo menos perjudicados ante esta situación de no Gobierno". "Por responsabilidad estamos ahí y está habiendo mucho diálogo con los demás grupos políticos para llegar al menos a acuerdos puntuales", ha esperado Duque, que confía en que "esta situación no se alargue mucho en el tiempo y que en unos meses podamos estar hablando de algún pacto y de una mayor estabilidad para las Islas". Versión imprimir



