La presidenta de la gestora del PSOE en Arrecife ratifica sobre el debate de la Avenida Marítima que "es un tema en el que ya hay una decisión tomada" y en el que, a pesar de que el informe de Movilidad "estará listo en breve, ya hay una decisión política para mantenerla con carácter semipeatonal"



Olga Lucía Tejera: "Los concejales del PSOE en Arrecife trabajan a buen ritmo y con afinidad dentro del pacto de gobierno"

La Ejecutiva insular del PSOE en Lanzarote valora este lunes la gestión de la secretaria insular, María Dolores Corujo, mientras que el Grupo Municipal del PSOE en Arrecife mantiene este martes una reunión con los afiliados para hacer balance e informar de la gestión municipal Crónicas · 16 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta de la gestora del Partido Socialista (PSOE) en Arrecife, Olga Lucía Tejera,ha garantizado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "los concejales del PSOE en Arrecife trabajan a buen ritmo y con mucha afinidad dentro del pacto de gobierno" suscrito con Coalición Canaria (CC) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). En su intervención en el programa ’A buena hora’, Tejera ha querido disipar así algunas de las dudas que se han hecho públicas hace tiempo y de las que ha vuelto a hablarse en los últimos días sobre las posibles discrepancias que siguen arrastrando CC y PSOE como socios de gobierno. "Evidentemente, hay dificultades en el día a día, pero hay proyectos que se van a materializar a largo plazo", ha dicho. Además, ha hablado sobre el encuentro que mantendrá la militancia socialista con el Grupo municipal del PSOE en Arrecife. "Más que controlar, se trata de ver en qué situación se está, qué proyectos tienen y qué dificultades encuentran", ha manifestado la presidenta de la gestora del PSOE en Arrecife. "Este 17 de enero cada concejal del Ayuntamiento de Arrecife expondrá a la militancia su labor y los proyectos que tienen a corto plazo, para que la militancia esté también informada", ha argumentado. La Ejecutiva insular del PSOE en Lanzarote, por otro lado, tiene previsto reunirse este lunes por la noche para valorar la gestión realizada hasta ahora como cargo orgánico por la secretaria insular, María Dolores Corujo, y su grupo de trabajo. "Se está trabajando, se diseñan las tareas orgánicas y se ha diseñado en corto plazo para este mes porque aún no nos habíamos reunido en este 2017", ha manifestado al respecto Tejera. El PSOE tiene claro que la Avenida seguirá semipeatonalizada Además, la presidenta de la gestora del PSOE en la capital lanzaroteña ha desvelado, con respecto al debate sobre la apertura o cierre de la Avenida Marítima de Arrecife, que éste "es un tema en el que ya hay una decisión tomada". "Ya se trabajó en su momento y se comentó en la propia gestora, pero es una decisión del Grupo político y se ha tomado así", ha afirmado. Para Tejera, "se está trabajando muy bien, están ilusionados y no hay ninguna dificultad" y el problema "de la Avenida no va a ocultar todo el trabajo que sí se está haciendo". La presidenta de la gestora socialista en la capital ha hecho estas declaraciones al ser cuestionada por el supuesto informe de la Concejalía de Movilidad del que habló la semana pasada la propia alcaldesa, Eva de Anta. "No quiero meterme ni comentar nada de los temas que le corresponden más a la alcaldesa", ha advertido, "aunque creo que ese informe estará listo en breve". Sin embargo, Tejera ha ratificado que "al menos por el momento la Avenida seguirá cómo está, con carácter semipeatonal". Versión imprimir



