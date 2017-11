Sección >

La Entidad recaudó 2.677.719,08 euros el pasado mes, un 17,42% más que en el mismo periodo de 2016, con subidas en todas las unidades de negocio: del 17,69% en la restauración, del 18,31% en la venta de entradas y del 16,17 en las tiendas

Octubre confirma la recuperación de los Centros Turísticos

El pasado mes de octubre confirmó la recuperación de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, que vuelven a la senda del crecimiento una vez superada la huelga que sufrieron el pasado mes de agosto. Así, en el recién finalizado mes, los Centros recaudaron 2.677.719,08 euros, un 17,42% más que en el mismo periodo del pasado año, registrando subidas en los ingresos de todas las unidades de explotación.

Los Centros Turísticos, explica este martes la entidad pública en nota de prensa, recibieron 24.124 visitantes más que en octubre de 2016 hasta alcanzar un total de 275.289, lo que supone un incremento del 9,6%.

Por su parte, la recaudación por la venta de entradas creció un 18,31% o, lo que es lo mismo, en 277.591,55 euros.

De igual forma, hay que destacar el incremento del 17,69% registrado en los ingresos de los servicios de restauración, esto es 82.705,91 euros, y que las tiendas facturaron un 16,17% más con respecto a octubre de 2016, o lo que es lo mismo, 39.465,25 euros más.

El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, se congratula de “unas cifras que devuelven los Centros a la senda de la que no debimos salir nunca”, y mostró su plena confianza “en que la madurez, la responsabilidad y la experiencia acumuladas nos sirvan para que no se vuelva a repetir la desgastante situación que vivimos en agosto que tanto daño hizo a la isla y que, en definitiva, no ha beneficiado a nadie”.

Comparativa entre los periodos enero-octubre de 2017 y 2016

Con todo, se puede establecer la siguiente comparativa entre los resultados de las unidades de negocio más significativas de la EPEL-CACT durante el periodo enero-octubre de los años 2017 y 2016:

De igual modo, la comparativa entre el número de personas que ha disfrutado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote durante este mismo periodo queda como se detalla a continuación: