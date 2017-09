Sección > Lanzarote



El presidente, Román Rodríguez, pidió disculpas a la población de la Isla por el "acto de indisciplina" de Sosa y dijo que si dependiera de él ya estaría expulsado. Al encuentro acudieron representantes de diferentes partidos y la alcaldesa de Yaiza. El ex alcalde de Haría, José Torres, estuvo en la asamblea pero se mantuvo en un discreto segundo plano sentándose incluso en los últimos asientos del lugar elegido por los nacionalistas



Nueva Canarias renueva sus órganos de dirección en Lanzarote y sitúa a Armando Santana al frente del partido como coordinador insular

Crónicas · 9 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias (NC) ha celebrado este sábado por la tarde en Arrecife su Segunda Asamblea Insular, y lo ha hecho principalmente para renovar los órganos de dirección que estaban huérfanos tras la dimisión de su presidente, Alejandro Díaz, y de su vicepresidente, Mame Fernández. A partir de ahora, como ya había adelantado a este diario el ya ex secretario de Organización, Armando Santana se hace oficialmente con las riendas de la formación en la Isla como coordinador insular.



El encuentro se desarrolló en el Archivo Municipal de la capital, con la presencia de gran parte de la cúpula de la organización en el Archipiélago, con su presidente, Román Rodríguez, al frente, y destacados dirigentes como el diputado nacional y concejal en Las Palmas, Pedro Quevedo, o el portavoz en el Parlamento de Canarias, Luis Campos. Además, a pesar de que llegó un poco tarde y de que su formación ya ha dejado claro que no va a entrar dentro de NC, estuvo la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria autonómica, Gladys Acuña. En un más que discreto segundo plano, sentado al final de la sala, el ex alcalde de Haría, José Torres Stinga, quien se pensaba que podía dar un paso adelante para dirigir la organización a partir de esta cita pero que sin embargo, como explicó también a este diario, ni siquiera se ha afiliado a la formación nacionalista. Quien no estuvo, y se supone que será uno de los cargos importantes de la nueva Ejecutiva, fue el portavoz en Tías, aunque sí que acudieron distintos compañeros de su municipio.



Entre los invitados, nula presencia de Coalición Canaria (CC), pero sí de formaciones nacionalistas como el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), con su presidente, Ramón Bermúdez, a la cabeza, y otros cargos como su vicepresidente, José Marcial González, o el concejal en Arrecife Tomás Fajardo. También integrantes de la recién creada Unidos por Lanzarote como Laureano Álvarez y de Unidos por Yaiza como el concejal de Festejos del sur, Javier Camacho. No faltaron a la cita los dos máximos responsables del Partido Socialista (PSOE) en la Isla, su secretaria general, Dolores Corujo, y su secretario de Organización, José Juan Cruz, sentados justo delante del primer teniente de alcalde de Haría, el integrante de Somos y máximo responsable de Alternativa Democrática José Pérez Dorta.



Antes de la asamblea, Román Rodríguez atendió a los medios de comunicación para hablar principalmente de la actualidad del momento, que pasa indiscutiblemente por la situación en la que se encuentra su todavía consejero en el Cabildo, Juan Manuel Sosa. Al ser preguntado por su caso, por la decisión que adoptó de incorporarse al Gobierno que preside Pedro San Ginés, el presidente de NC dijo que se trataba de un asunto que responde a intereses personales y a la "lógica humana" y que no le quedaba otra que pedir disculpas a la ciudadanía y también a la militancia de su partido puesto que se trataba a todas luces de un "acto de indisciplina". Así, y a pesar de que el expediente que se le abrió en su día lleva más de un año en curso, se mostró contundente a la hora de afirmar que si fuera por él, Sosa ya estaría expulsado del partido. Recordó eso sí que es el Comité de Derechos y Garantías el que debe estudiar el asunto antes de adoptar una decisión al respecto.



El nuevo coordinador insular también atendió antes a los medios, y lo hizo para destacar el trabajo que se había hecho en los dos últimos meses, con la idea de que Lanzarote esté a la altura de otras islas e implante el modelo que ya cosecha éxitos en lugares como Fuerteventura y especialmente en Gran Canaria. Además, aprovechó para anunciar que Alejandro Díaz no sólo no ha abandonado el proyecto sino que va a trabajar también en la nueva Ejecutiva. Además, han decidido nombrarle presidente de honor del partido. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :