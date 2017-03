Sección > Canarias



Nueva Canarias exige un aval parlamentario a Clavijo para legitimar su Presidencia

Crónicas · 23 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo por CC, Fernando Clavijo, una respuesta democrática para legitimar su Presidencia, lograda en el Parlamento a través de un pacto roto tras destituir a los cuatro consejeros del PSOE. El líder de los nacionalistas de izquierdas afirma en una nota de prensa enviada a este diario que CC, con sólo el 18% de los votos logrados en las últimas elecciones, “no representa” a la mayoría de los ciudadanos canarios. “A Clavijo no le queda otra salida que someterse” a una cuestión de confianza o presentar otro acuerdo de gobernabilidad para ser avalado en el Legislativo, según NC. Román Rodríguez le recordó al jefe del Ejecutivo que fue el “Parlamento, y no las urnas, donde logró la mayoría para gobernar, que hoy ha perdido”. Román Rodríguez hizo hincapié en que en las últimas elecciones de mayo de 2015 el 82% de los electores canarios votaron diversas opciones políticas y solo el 18% a Coalición. “Es una perversión” que, en un sistema de seis grupos parlamentarios, gobierne una formación política que únicamente logró el apoyo de 18 de cada 100 ciudadanos que acudieron a las urnas, expuso Román Rodríguez. Con la decisión de cesar a los cuatro consejeros del PSOE, Clavijo se queda “en minoría parlamentaria y, por supuesto, ciudadana. No nos representa” a la mayoría abrumadora de los votantes de Canarias. En “nuestro sistema parlamentario”, prosiguió, “es presidente quien más apoyos tiene” en la Cámara. Desde hoy, el jefe del Ejecutivo por CC “carece de esa condición y está obligado a someterse a una cuestión de confianza o a buscar una alianza mayoritaria” avalada por el Legislativo. De facto, agregó, ya cuenta con el apoyo del PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), como se observó en la polémica del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Un fondo que, como ya denunció reiteradamente NC, “se repartirá finalmente por el interés clientelar de Clavijo, incluidos los recursos” destinados a empleo. “Hasta la inversión en empleo se va a distribuir, no por el número de parados existentes, sino por territorios”, criticó el también portavoz parlamentario. La “manera prevista por las reglas democráticas para comprobar” si Clavijo cuenta con los apoyos necesarios para desarrollar un programa de Gobierno es la cuestión de confianza o un pacto de gobernabilidad, incidió el dirigente nacionalista. Lo que “no es legítimo”, continuó, es que “pretenda mantener la Presidencia que le otorgó el Legislativo cuando ya se ha deshecho el pacto parlamentario que le dio la mayoría”. Un acuerdo para la gobernabilidad de Canarias que ha durado 16 meses “terribles por las deslealtades y traiciones” entre los socios y por la división institucional y social promovida por Clavijo, “poniendo en peligro el proyecto común de Canarias y reavivar el pleitismo y el insularismo más rancio de ATI”. Versión imprimir



