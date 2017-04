Sección > Canarias



Crónicas · 29 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, exigió este jueves al Ministerio de Fomento que devuelva a Canarias los 755 millones de euros sustraídos a las carreteras de interés general de las islas y la firma de un nuevo convenio entre ambas administraciones. Rodríguez denunció la “sumisión y debilidad” del presidente Fernando Clavijo al aceptar que el responsable ministerial no adquiriera compromiso alguno y además exigiera a las administraciones canarias que participen en la financiación de las obras de interés general, como el segundo tramo de La Aldea, el anillo insular de Tenerife y el eje del norte al sur de Fuerteventura. “Los canarios tenemos los mismos derechos que los gallegos y los cántabros, que no pagan un euro por las carreteras de interés general y además perciben multimillonarias inversiones para su red de ferrocarriles, que nosotros no tenemos”, ha sentenciado el líder de los nacionalistas de izquierdas en un comunicado de prensa trasladado por Nueva Canarias a este diario. La primera muestra de la “debilidad y la sumisión” de Fernando Clavijo tras cesar a sus socios del PSOE, según Nueva Canarias, se puso en evidencia este mismo miércoles durante la visita del ministro De la Serna a las obras de la carretera de La Aldea. Román Rodríguez le recriminó al jefe del Ejecutivo su “falta de determinación” para exigirle la devolución de los 755 millones de euros sustraídos por Madrid al convenio en vigor y la firma de un nuevo acuerdo. La “precariedad” en la que se ha instalado el gabinete de Clavijo de CC, prosiguió, se mostró con claridad al permitir que el “paseíllo” del titular de Fomento por los túneles del Adén Verde finalizara “sin compromiso alguno” sobre la financiación del segundo tramo de La Aldea a El Risco, el anillo insular de Tenerife y el jefe del norte al sur de Fuerteventura, entre otros proyectos pendientes del anexo dos del citado convenio. Román Rodríguez se opuso al planteamiento del ministro para que el resto de las administraciones canarias participen en la financiación de estos proyectos. Es un derecho reconocido, puntualizó, que se debe cumplir en “igualdad de condiciones” que con el resto de los territorios estatales. “Ni los gallegos ni los madrileños y cántabros pagan este tipo de carreteras y los canarios tampoco debemos hacerlo porque es una responsabilidad exclusiva” del Ejecutivo estatal, según el presidente de NC. Pero además el dirigente nacionalista recordó que la administración estatal no invierte ni un euro en los multimillonarios proyectos ferroviarios en marcha en suelo peninsular, con lo que “ni la comunidad canaria ni los cabildos deben participar” en la financiación de las vías de interés general del Archipiélago. Nueva Canarias, a través de su presidente, exige que el Ejecutivo estatal del PP devuelva los 755 millones de euros eliminados del acuerdo en vigor entre el Estado y Canarias, que se garanticen los fondos para las obras singulares y que se rubrique un nuevo acuerdo. Versión imprimir



