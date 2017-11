Sección > Lanzarote



Los nacionalistas apuntan que el Cabildo adjudicó los servicios a dos empresas que no compitieron entre sí y fueron las únicas en presentarse a sus respectivos concursos



Nueva Canarias dice que “San Ginés adjudicó más de 800.00 euros a dos empresas por concepto similares sin que nadie más se presentara”

Crónicas · 23 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias ha denunciado este jueves en nota de prensa la contratación de dos alquileres de plataformas digitales por más de 800.000 euros por parte del Cabildo de Lanzarote. "Desde Nueva Canarias, no entendemos cómo se ha producido estas dos contrataciones sin que nadie en Lanzarote hasta el día de hoy se enterara de su adjudicación, destacamos que todo lo que rodea a estos dos contratos cumple con el modelo que Pedro San Ginés ha venido ejecutando en sus ocho años de mandato en la primera institución insular, oscurantismo", apuntan. "Nuestra organización política denunció hace dos años, que según un estudio de transparencia entre cabildos y diputaciones de todo el Estado, el de Lanzarote era la menos transparente. En la documentación que aporta Nueva Canarias queremos destacar que la descripción de los dos contratos es exactamente la misma, servicio de alquiler de una plataforma de administración electrónica, consistente en la cesión del derecho de una aplicación informática dotada con las tecnologías necesarias para su explotación por el Cabildo Insular de Lanzarote", apuntan. NC apunta que la fecha de publicación del anuncio de licitación es prácticamente el mismo, siendo un día de diferencia entre uno y otro, noviembre de 2016. "Lo más llamativo de todo es que siendo el mismo concepto y la misma fecha las dos empresas Auloce, S.A.U y Pixelware S.A s no compitieran entre ellas", señala la formación. "Llama también la atención, que estas dos empresas fueran las únicas en presentarse, esto nos genera muchas sorpresas ya que en este sector de tecnología dos concursos que en el total suponían más de 1.100.000 euros no se presentara en España nadie más que ellas y que casualmente no compiten entre si aún dedicadas al mismo sector y concursaban por una misma descripción del servicio", insisten. NC demanda una pronta explicación a los responsables de esta contratación por parte del Cabildo de Lanzarote y ruegan a la oposición que analicen minuciosamente todos los acuerdos que se están realizando bajo la gestión de Pedro San Ginés, presidente de la institución pública más opaca como así también lo define el informe anual sobre transparencia. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :