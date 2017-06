Sección > Canarias



Román Rodríguez afirma que el argumento del Ejecutivo de CC de reducir las renuncias es un "fracaso” al constatarse que “ocurre lo contrario"



Nueva Canarias denuncia que la rebaja "indiscriminada" del impuesto de Sucesiones de Clavijo "favorece a los más ricos"

Crónicas · 16 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, denunció este viernes que los datos de recaudación del Gobierno de Canarias demuestran que la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones del presidente, Fernando Clavijo, "ha favorecido a los que más tienen, a los más ricos", es decir, a los contribuyentes con las rentas más altas de las islas. Rodríguez critica en nota de prensa posterior de los nacionalistas que el "fracaso" de esta rebaja fiscal "indiscriminada", rechazada desde el inicio por NC, "no ha contribuido a reducir el número de las renuncias, como justificó el Ejecutivo canario", recriminó el también presidente de NC. La bonificación del 99 por ciento del impuesto de Sucesiones y Donaciones, recuerdan desde las filas de NC, entró en vigor el 1 de enero de 2016, tal y como recordó el portavoz de NC. Desde que el Gobierno de CC, entonces con los socialistas como socios, planteó esta medida, Román Rodríguez insistió en que su grupo parlamentario rechazó por "errática" una rebaja que era "indiscriminada", es decir, que no tenía en cuenta el nivel de ingresos de los implicados. Un año después, prosiguió, los datos de la recaudación dada a conocer por la Consejería de Hacienda "nos dan la razón". El Gobierno ingresó algo más de 43 millones de euros en 2016, 34 millones de euros menos que los 77 millones de euros obtenidos en el ejercicio económico anterior. El portavoz de NC recordó que el gabinete de Clavijo justificó la práctica desaparición de este tributo con el argumento de facilitar que las personas y familias con menor poder adquisitivo pudieran cobrar las donaciones o herencias traspasadas. Sin embargo, la "realidad se ha impuesto y se evidencia que no ha servido para reducir la cantidad de renuncias". Los nacionalistas progresistas se ratificaron en la denuncia de que la decisión del Gobierno de Clavijo "benefició a los más ricos, a los que más tienen" y el PSOE, puntualizó su portavoz parlamentario, es "corresponsable de este fracaso al firmar y apoyar" esta medida. Las razones de las renuncias a las herencias y a las donaciones, en su opinión, "no residen tanto" en las cargas fiscales "como en los problemas y diferencias entre los beneficiarios" y en la naturaleza del legado a recibir. Román Rodríguez mantuvo el planteamiento de NC para proceder con una reforma fiscal, como pretende y ha anunciado el Ejecutivo de CC, en el que "paguen todos y más los que más tienen". Se trata de aplicar un criterio de "progresividad" para diferenciar las rentas de las familias, recalcó el también presidente de NC. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :