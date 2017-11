Sección > Canarias



Rodríguez censura al PSOE por “quebrar” el acuerdo alcanzado con el PP, Podemos y los nacionalistas de izquierdas para terminar con la crisis del ente



Nueva Canarias denuncia que la continuidad de Negrín acordada en el Parlamento servirá para “cargarse” la Radio Televisión Canaria

Crónicas · 15 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, denunció este miércoles que la continuidad del presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, servirá para “cargarse” el ente público. Rodríguez censuró además al PSOE por “quebrar” el acuerdo alcanzado con el PP, Podemos y los nacionalistas de izquierdas, a comienzos del pasado verano y con anterioridad a la convocatoria del concurso para la provisión de los informativos, para poner fin a la “grave crisis” de Radiotelevisión Canaria mediante la sustitución de Negrín, la provisión de las dos vacantes del Consejo Rector y la modificación de la ley reguladora para ir a un modelo totalmente público, lo que contemplaba un contrato de transición de actual sistema mixto. Estos argumentos, según explican los nacionalistas en nota de prensa, fueron expuestos en el pleno fuera de calendario solicitado por el PP, Podemos y NC para cesar a Santiago Negrín. Un objetivo que no pudo llevarse a efecto por el “cambio de posición” de los socialistas, “legítimo pero muy difícil” de explicar, en opinión de los nacionalistas de izquierdas. Román Rodríguez dijo que los tres grupos solicitantes del pleno, junto con el PSOE, a comienzos del pasado verano y sin que se hubiere convocado el concurso para la provisión de los informativos, llegaron a un acuerdo para terminar con la crisis que provocó Santiago Negrín. Las causas, prosiguió el portavoz de NC, la dimisión en diciembre de 2015 dos de los cinco integrantes del Consejo Rector por diferencias con la gestión del presidente, por incumplir la ley reguladora al no disponer de reglamento ni del consejo asesor y, menos, del consejo de Informativos; por tener pendiente de resolver el contrato de la señal, por mentir al Parlamento y por no garantizar el pluralismo político, entre los principales motivos. El acuerdo de los cuatro grupos, según expuso Román Rodríguez, pretendía el cese y sustitución del presidente de RTVC, la provisión de las dos vacantes del Consejo Rector y la modificación de la ley para ir a un modelo de gestión totalmente público, para lo que se pensó en un contrato de transición de los informativos. Tras constatarse el cambio de posición del grupo socialista, el portavoz de NC dijo sentirse “decepcionado e incluso engañado por decidir, de forma unilateral y sin avisar”, que optaban por la abstención. En opinión de Román Rodríguez, abstenerse es “sinónimo de que siga” Negrín y sus “tropelías”. Es sinónimo, prosiguió, de que adjudicará el contrato para proveer los informativos para los próximos ocho años, lo que “quiebra” el acuerdo alcanzado entre el PP, el PSOE, Podemos y los nacionalistas de izquierdas. Recordó el diputado nacionalista que este acuerdo también fue trasladado, en una reunión posterior, con los representantes de los trabajadores del ente público y con el sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC). Para los nacionalistas de izquierdas, el PSOE “ha roto un acuerdo a cuatro para sacar a Radiotelevisión Canaria de una profunda crisis, cuyo único culpable” es Negrín. Con la permanencia del presidente del ente público “se acabó el cambio de modelo porque llegó” a RTVC para “cumplir órdenes, y no precisamente del Parlamento, sino de determinados intereses gubernamentales y de otra naturaleza”, censuró el portavoz parlamentario de NC. Versión imprimir



