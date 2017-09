Sección > Lanzarote



Germán Martín, secretario de Acción Municipal de NC en Arrecife, reclama al Ayuntamiento "que corrija de forma urgente un problema que está creciendo en la ciudad"



Nueva Canarias denuncia el aumento de vados ilegales en Arrecife

Crónicas · 12 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias (NC) denuncia este martes en nota de prensa que "el aumento de vados sin actualizar su pago correspondiente viene siendo la tónica habitual en la capital de Lanzarote en los últimos meses". Los nacionalistas critican en un escrito trasladado a este diario la proliferación de vados ilegales en viviendas y locales sobre los que Nueva Canarias exige una "actualización inmediata de todas las placas que están fuera de la normativa", tal y como señala Germán Martín, secretario de Acción Municipal de la formación nacionalista en la capital de Lanzarote. Para los nacionalistas de izquierdas, se trata de un problema "que tiene fácil solución: que se cumpla la ordenanza". Es una situación que está generando "un grave problema con varias consecuencias. Primero", según exponen desde NC, no se está recaudando los impuestos correspondientes a un servicio que se ofrece; segundo, se están ocupando espacios de aparcamientos "en una ciudad que tiene como asignatura pendiente una movilidad eficaz especialmente en el centro de la ciudad; y tercero, "se discrimina a vecinos que contribuyen legalmente con ese impuesto con los que no lo hacen". A todo esto, explica NC, debemos sumar que se ha dado el caso de vehículos que han estacionado en estos vados no actualizados y han sido "sancionados de forma injusta, siendo retirados y posteriormente obligando al pago a sus propietarios de la correspondiente sanción económica". Desde Nueva Canarias animan por todo ello al Consistorio capitalino a "que esta negligencia se corrija de forma rápida y eficaz, inventariando los vados que están al corriente de pago y cuáles no, retirándose de forma inmediata los que incumplen la normativa y eliminando también la línea amarilla pintada en los bordillos, ya que genera confusión a los conductores". Versión imprimir



