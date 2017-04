Sección > Canarias



Román Rodríguez afirma que, si el Parlamento no lo remedia, habrá un Gobierno de Clavijo “precario, más insularista, conservador y atrapado por el PP”



Nueva Canarias demanda al PP que abandone la ambigüedad calculada en favor de la estabilidad y el cambio

Crónicas · 2 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, demandó este lunes al Partido Popular (PP) canario que abandone su “ambigüedad calculada” y que “apueste por la estabilidad y el cambio” en las islas. El líder de los nacionalistas de izquierdas afirma en nota de prensa trasladada por los nacionalistas a este diario que, si el Parlamento no lo remedia, habrá un Ejecutivo de Clavijo “en precario, más insularista, conservador y atrapado por la derecha” estatal. Nueva Canarias considera que 2017 “ha empezado, para Canarias, peor de lo que dejamos” 2016 con un Clavijo que, “de forma irresponsable y poco democrática”, se niega a refrendar su Presidencia en la Cámara que le designó, que aún así formará un gobierno monocolor a pesar de que CC es la tercera fuerza en votos y que, como consecuencia de la ruptura del acuerdo con el PSOE, “le hace depender totalmente de la derecha”. Durante los 16 primeros meses del presidente al frente del Ejecutivo canario, en opinión de NC, Clavijo “no se ha caracterizado por la búsqueda del entendimiento sino por la práctica del rodillo parlamentario y por impulsar la confrontación y la división” institucional y social. A partir de ahora, con un Ejecutivo “precario” de una Coalición “sin cultura para el diálogo”, Román Rodríguez anticipó que la situación “se complicará aún más” en esta Legislatura salvo que presente un nuevo pacto de gobernabilidad. Además se observa otra dificultad, tal y como avanzó, la subordinación del presidente “a la derecha española que impone sus estrategias a la derecha canaria”. La reciente visita del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en opinión NC, mostró que el jefe del Ejecutivo de CC “está atrapado al dejar escapar” la ocasión para reclamar la restitución de los 755 millones de euros sustraídos por la administración estatal al convenio de carreteras, la firma de un nuevo acuerdo y un tratamiento igualitario al del resto de los territorios del Estado en la financiación de los proyectos de infraestructuras de interés general. Román Rodríguez solicitó al PP canario que abandone su “ambigüedad calculada porque están contribuyendo a la inestabilidad”. La formación política presidida por Asier Antona “debe decidir si está del lado del continuismo y de los malos gobiernos de los últimos años o si quiere un cambio” para Canarias. “Con un gobierno precario, más insularista, conservador y atrapado por los intereses del PP estatal, que condicionarán las estrategias del PP de Canarias, el nuevo periodo legislativo que comienza ahora será mucho más complicado si el Parlamento no lo remedia”, según Román Rodríguez. Versión imprimir



