Sección > Lanzarote



El nuevo consejero de Sanidad del Cabildo cree que lo que está sucediendo es "el pago que se hace por el esfuerzo que hice durante la campaña electoral y por trabajar en el Cabildo para desbloquear asuntos importantes como la integración del Hospital Insular y de su plantilla en el Servicio Canario de Salud"



Nueva Canarias comunica a Sosa la apertura de un expediente disciplinario más de un año después de decir que lo estaban realizando

Crónicas · 18 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La historia de desamor entre Juan Manuel Sosa y su partido parece que está llegando a su fin. Más de un año después de que se anunciara que se le había abierto un expediente disciplinario, Nueva Canarias (NC) ha comunicado al portavoz que sigue teniendo en el Cabildo de Lanzarote que podría ser expulsado una vez que se cumplan con los trámites que acarrean este tipo de procesos. Lo curioso del caso es que la formación que lidera Román Rodríguez en Canarias ya ha dado en varias ocasiones por perdido y por expulsado a alguien al que se le puso en el disparadero en el mismo momento en el que Pedro San Ginés comenzó a gobernar en minoría en su actual mandato.



La notificación llegó este viernes al Cabildo a través de un burofax, según ha explicado el propio Sosa a este diario, un político atípico que se ha sumado recientemente al pacto en minoría de la Primera Corporación insular que se muestra tranquilo y consciente de que "en NC no han sabido valorar ni lo que hice por ellos presentándome a las elecciones ni lo que podría haber hecho si no hubiera iniciado una absurda e incomprensible persecución Armando Santana y los que están detrás de él".



En el documento que le han hecho llegar se le informa de la apertura del expediente y de que va a tener como instructor a su todavía compañero Juan Carlos Santana Díaz y como secretaria a Juana Felisa Díaz. Ahora, Sosa, que no tiene claro que lo vaya a hacer, tiene un plazo de siete días para dirigir un escrito de recusación al Comité de Derechos y Garantías de la formación nacionalista. El problema de Juan Manuel Sosa con NC surge por su enfrentamiento con el actual coordinador insular, Armando Santana. Cuando el Partido Socialista (PSOE) decidió al comienzo del actual mandato no cumplir con el acuerdo que había firmado con Coalición Canaria (CC) y con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) se abrió un capítulo de especulación sobre la posibilidad de censurar a Pedro San Ginés. Una serie de movimientos extraños provocaron una enorme presión sobre el consejero, al que parecía que se estaba invitando a entregar el acta que había ganado en las elecciones para que entrara el que iba segundo en la lista, que no era otro que el ex alcalde de Haría José Torres Stinga. Al no cuajar ni la estrategia de devolución del acta ni la moción de censura (el PSOE se incorporó al pacto del que ahora ha vuelto a salir) las relaciones entre Sosa y Santana se volvieron insostenibles. En el camino presentó su dimisión el presidente de la formación, Alejandro Díaz, y el vicepresidente, Manuel Fernández, quedando Santana al frente como secretario de Organización. Casi dos años después, y a pesar de las constantes quejas de Armando Santana a su propio partido, NC ha decidido abrir un expediente que incluso para el actual coordinador insular llega muy tarde. De hecho, según el documento oficial, la Comisión de Garantías se reunió el pasado 6 de noviembre para resolver la queja llegada desde Lanzarote y para tratar sobre todo de terminar con este culebrón. Para Juan Manuel Sosa, que ha defendido en todo momento su papel en la organización y ha expuesto que en ningún caso ha sido indisciplinado, no es casualidad que su partido decida ahora resolver el conflicto, una vez que aceptó la invitación de San Ginés para incorporarse al Gobierno en minoría del Cabildo y una vez que ha conseguido en tiempo récord cumplir con uno de sus principales compromisos electorales, que no era otro que acabar con el proceso de integración del Hospital Insular y de toda su plantilla en la red del Servicio Canario de Salud. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :