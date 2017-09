Sección > Lanzarote



Los nacionalistas de izquierdas prevén presentar una plancha con otras 18 personas , entre otros, el actual portavoz en Tías, Mame Fernández, la edil Érica Machín y el concejal de Tinajo, Ramón Ortiz, que tendrá "contacto continuo con Gran Canaria"



Nueva Canarias celebra este sábado su Asamblea en Lanzarote y nombrará a Armando Santana nuevo coordinador insular

No habrá cabida para el ex alcalde de Haría, Pepe Torres, tal y como se especuló, porque ni siquiera es militante de la organización política, recuerda Santana Crónicas · 5 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias (NC) tiene previsto celebrar este sábado, 9 de septiembre, en el Archivo Municipal de Arrecife su Asamblea insular en Lanzarote. Los nacionalistas, que habían decidido retrasar desde el pasado 20 de mayo para después del verano la celebración de las asambleas insulares aún pendientes, al menos en el caso de Lanzarote y Fuerteventura pues ambas tenían fechas dispares marcadas, perfilan ya lo que será este fin de semana su cónclave insular. Así lo ha expuesto este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el secretario de Organización de los nacionalistas en la Isla, Armando Santana, quien en su momento explicó que razones organizativas y de agenda justificaban el cambio de fechas acordado en el seno de su formación política. "Será el sábado en el Archivo Municipal de Arrecife. Este verano celebramos un proceso electoral que finalizamos el 21 de agosto. Las asambleas locales y afiliados de la Isla votaron y propusieron a sus delegados y ese 21 de agosto estos votaron sus propuestas al Consejo Político y al Consejo insular", ha manifestado Santana en el programa ’A buena hora’. Precisamente los integrantes de Nueva Canarias prevén nombrar a Armando Santana nuevo coodinador insular, en una plancha que vaticinará un cambio organizativo dentro de la organización, que tendrá carácter de coordinadora en Lanzarote. En ella acompañarán a Santana un total de 18 personas, entre otros, el actual portavoz en Tías, Mame Fernández, y la concejal nacionalista en ese mismo municipio, Érica Machín, o el concejal de NC en Tinajo, Ramón Ortiz, en una dirección orgánica en la que, como venía exponiendo el propio Santana hace meses, no habrá cabida para el ex alcalde de Haría, Pepe Torres, tal y como se especuló, porque ni siquiera es militante de la organización política. "Trataremos de ratificar nuestro proyecto político en compañía de nuestro presidente nacional, Román Rodríguez, estará también el diputado Pedro Quevedo, la senadora por Gran Canaria María José López, y el compañero Luis Campos [actual responsable territorial de Nueva Canarias], respaldando la nueva dirección del partido en la Isla", ha explicado Santana. "Lo que hemos hecho", ha aclarado, "es crear algo novedoso e interesante para Lanzarote, puesto que las ejecutivas se llevarán a cabo siempre con alguien presente de Gran Canaria, para que siempre se puedan trasladar las preocupaciones de cada municipio". Por su parte, el nuevo Consejo Político de Nueva Canarias, "el órgano más importante de esta organización", estará compuesto por un total de 58 personas. Cabe recordar que ya tras el IV Congreso Nacional de NC de este año, Armando Santana aseguraba que la "desvinculación política" de Nueva Canarias con su único consejero en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, "es total" y advertía ya por entonces de que "podría ser definitiva" en función del curso que siguiera el expediente incoado en su contra por el Comité de Garantías de la formación nacionalista. Versión imprimir



