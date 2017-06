Sección > Lanzarote



Representantes de las Kellys de Lanzarote acuden este miércoles al Senado y podrán contar de primera mano su realidad en la Cámara Alta



Nueva Canarias asegura que ha logrado que las Kellys de Lanzarote alcen su voz en el Senado

Crónicas · 21 de junio de 2017

Compartir | | Aun más "Mejorar las condiciones laborales de las camareras de pisos es uno de los principales objetivos que se ha marcado Nueva Canarias en esta legislatura y ha sido María José López, senadora de esta formación política, la que ha conseguido por primera vez que este colectivo pueda aportar su testimonio de forma directa en el Senado". Así lo explica este miércoles Nueva Canarias (NC) en un comunicado de prensa, en el que expresan su satisfacción y con el que reconocen la labor de su senadora, María José López, "que no siendo elegida por la circunscripción de Lanzarote, defiende esta isla con más ganas y empeño que los que si fueron votados aquí". Los nacionalistas también destacan en su escrito que, "con esta acción política Canarias debe ser otra vez la tierra que abre el camino en un tema tan importante". "Dentro de las numerosas iniciativas que ha presentado la senadora de Nueva Canarias", manifiestan desde la formación política que preside Román Rodríguez, figura también preguntar al Gobierno si conocía la existencia del colectivo Kellys Lanzarote, "a día de hoy legalmente organizado y constituido", y saber si el Ejecutivo se pensaba reunir con ellas, "siendo negativa su respuesta ya que el Gobierno afirmaba no reconocerlas como interlocutores sociales". Para Nueva Canarias, "una colectivo de mujeres que se organiza para defender sus derechos sí merecía poder comparecer en el Senado". Por ello, María José López registró una solicitud de comparecencia pidiendo a la Cámara que pudieran hacerlo , negándose al principio a que fuera en la comisión de Turismo y sí en la de Empleo y Seguridad Social. Posteriormente, según relatan los nacionalistas de izquierdas, se planteó un recurso afirmando que la problemática era transversal y no exclusiva a Empleo y Seguridad Social, por lo que finalmente fue admitida. De esta forma, la portavoz de las Kellys, Miriam Barros, podrá intervenir durante media hora este miércoles, exponiendo la problemática del colectivo para que, posteriormente, intervengan diferentes grupos parlamentarios. Versión imprimir



