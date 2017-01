Sección >

El alcalde de Teguise y secretario general de Coalición Canaria (CC) en su municipio, Oswaldo Betancort García, adelanta en la entrevista concedida esta semana al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no se presentará a la reelección como secretario general de CC en Teguise. Betancort valora la próxima renovación interna de su partido en el Congreso nacional de marzo, y al respecto, reclama que su organización política se plantee verdaderamente en su próximo Congreso nacional la posibilidad de que el máximo representante del partido pueda ser de Lanzarote o Fuerteventura. "No sería de recibo que la Secretaría General se la llevara otra isla", advierte, "teniendo en cuenta nuestros números orgánicos y resultados electorales en Lanzarote". Además, tiene claro que el partido tiene retos importantes que afrontar en los próximos años, de ahí que no descarte tampoco la posibilidad de que finalmente, como proponen ya algunos de sus compañeros, sea el que lleve las riendas del mismo en los próximos años

Usted es un hombre con suerte, ¿no? No depende de ningún pacto en su Gobierno de Teguise y ahora puede mirar el desastre que se ha organizado en Canarias desde otra perspectiva.

No, no. La suerte no existe. Para eso es necesario el trabajo. Yo siempre he dicho que la felicidad es el resultado de un buen trabajo. Si uno se porta bien con su mujer, seguramente tendrá una buena familia; o si todos los días se intentan conseguir los objetivos, seguramente se conseguirán. Yo creo que del cielo no cae nada, sino que este resultado es fruto del trabajo.

¿Y qué tal está yendo la Navidad estos días por Teguise?

Pues muy bien. La verdad es que está teniendo muchos actos y mucha participación. Tengo que agradecer a los ciudadanos que acudieron al paseo de Papá Noel por Costa Teguise. De momento vamos cumpliendo objetivos y por ello tengo que felicitar a todo el departamento de Cultura y Festejos. Ha habido participación y, sobre todo, buen sabor de boca. No tiene precio ver esas caras de ilusión de los niños.

Estuvo muy bien, pero lo que está claro es que los vecinos de Costa Teguise siguen teniendo que acudir a la Villa para ver la Cabalgata de Reyes.

Sí. Pero no solo tiene lugar la Cabalgata de los Reyes en La Villa. Nosotros queríamos intentar escenificar el Papá Noel en Costa Teguise. Lógicamente, como los Reyes Magos vienen por la ladera de la Montaña de Guanapay, no podemos llevarlos a Costa Teguise. Pero el día 5 está todo el mundo invitado a ese festival infantil que haremos con tres sesiones en la Carpa de Teguise. Espero y deseo que los padres traigan a sus hijos porque está todo preparado para que esos niños se lleven ilusión y de buenos momentos, y para que luego puedan ver a los Reyes Magos entrando por el conjunto histórico.

Y aprovechando que ya tiene campanas la Iglesia de Guadalupe, ¿el Ayuntamiento va a organizar algo especial de cara a las Campanadas de Fin de Año?

Vamos a hacer actos alrededor de la Plaza de la Constitución y, lógicamente, trataremos de aprovechar esta circunstancia para que las campanas suenen de forma diferente. Es muy positivo poder escuchar las campanas dando las horas y las medias horas en La Villa. Creo que es un antes y un después. Todos los vecinos están orgullosos de poder haber recuperado ese patrimonio.

También han anunciado desde el Ayuntamiento de Teguise que la peatonalización de La Villa es ya casi una realidad, ¿no?

Sí, la verdad es que llevamos un mes y medio dando mucha información y cartas a los vecinos. Ya hemos conseguido que sea casi por clamor popular: una vecina me decía ayer en la calle Santo Domingo que cerráramos ya la zona. Lógicamente, la accesibilidad está totalmente garantizada, igual que la carga y la descarga, con lo que prácticamente lo que vamos a ponerles a los vecinos es una especia de garaje al aire libre. Teniendo en cuenta que también firmaremos una serie de convenios para lograr bolsas de aparcamiento en el conjunto histórico, ahora mismo nuestro objetivo es dinamizar la zona comercial y aprovechar al máximo la zona patrimonial. Va a haber una serie de iconos en todos nuestros edificios emblemáticos, que tendrán escrita su historia en tres idiomas. Vamos a intentar en este año 2017 sacarle provecho a todo ese turismo patrimonial que ofrece Teguise.

Es decir, para que lo sepa toda la gente que acude a la zona centro de La Villa, a partir del 2 de enero el casco histórico va a estar cerrado al tráfico, salvo para residentes y vehículos autorizados, ¿verdad?

Exactamente. A partir del 2 de enero será. El decreto está firmado hace una semana. La información para todos los vecinos están, igual que las autorizaciones para todos los vecinos que las han solicitado. Yo, sinceramente, creo que es una peatonalización que servirá para quitarle la presión del parque móvil al conjunto histórico, y que garantiza la opción de pernoctar. Hay un policía local en el conjunto histórico que también dará mucha información a los transeúntes. En definitiva, creo que es una acción que teníamos que llevar a cabo sí o sí en el centro de Teguise, y que al mismo tiempo nos permitir como una nueva red comercial.

Hablamos también de la situación política en Canarias. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasó el viernes con esa ruptura entre CC y PSOE y qué cree que puede ocurrir ahora?

Pues yo, sinceramente, siendo honesto, quien me conoce sabe que yo no habría aguantado tanto. La verdad es que yo aguanto pero al final también uno debe tener unos valores. Cuando uno entra en política lo hace para llevar a cabo ciertos proyectos y para dar estabilidad, pero lo que no puede ser es que unos hagan un gran esfuerzo para lograr eso, pero que otros se dediquen a contrarrestar ese esfuerzo dando pasitos hacia atrás. Yo creo que Fernando Clavijo ha aguantado lo inaguantable y que yo, siendo Fernando, lo hubiera hecho hacía muchísimo tiempo. Pienso que cuando las cosas no funcionan, no se pueden forzar. Es así y al final el que termina quemado realmente es el que permite esa situación. Una vez firmado el decreto de cese, ahora habrá que esperar a ver cómo van los pactos en Canarias. Hay tres posibilidades: una es que se presente una moción de censura contra el que está gobernando, algo loable y que lo permite la Democracia; otra es gobernar en minoría; y la última, hacer un Gobierno más sólido metiendo a otra fuerza política en el pacto. Creo que esas son los tres únicos escenarios que veo en estos momentos. Hay que tener mucha cautela, pero yo me decanto por el gobierno en minoría de aquí a final de la legislatura, ya que en estos momentos al Partido Popular lo que le interesa es generar estabilidad y no generar ninguna carajera, pues quien genera la inestabilidad, políticamente hablando, lo paga a la larga. También hay que ser conscientes de que un gobierno en minoría también es posible. Ya lo hizo Paulino Rivero y ya lo hizo Teguise en el año 2009, cuando cinco concejales llevábamos todas las áreas de gobierno y tratamos de que no se notara esa minoría. Pero creo que en estos momentos vienen dos años muy decisivos para Canarias en los que debería primar la estabilidad institucional por encima de las carajeras políticas, igual que debe primar la necesidad de desbloquear muchos asuntos prioritarios para la ciudadanía, como el paro, las listas de espera sanitarias o problemas con Asuntos Sociales. Creo que en estos momentos hay que seguir trabajando y este es el escenario político que veo a corto plazo.

¿Cree usted entonces que el Gobierno en minoría de CC durará todo el mandato o solo unos meses?

Yo pienso que pueda darse un Gobierno en minoría de aquí a las próximas elecciones. Pactando los presupuestos y temas de interés en el Parlamento, creo que se puede dar esa circunstancia ahora. Si se da una estabilidad y entra otra formación política, pues mejor que mejor, así nos quitan horas de sueño en cada una de las negociaciones previas. Pero no veo la moción de censura, pues creo que no se sostendría ni a corto ni a largo plazo. Además, creo que en estos momentos Coalición Canaria puede tener muchísimos apoyos con el Partido Popular, algo que ya se ve en Madrid, aquí en el Gobierno de Canarias.

Desde Nueva Canarias insisten en someter a Fernando Clavijo a una cuestión de confianza. ¿Usted cree que se debería someter a esta cuestión de confianza a su compañero?

No, no, para nada. Yo pienso que la cuestión de confianza, y ahí están ya los presupuestos del año que viene aprobados, en este momento no guarda relación con la inestabilidad. Ya se ha visto en las hemerotecas en los últimos meses que los socialistas no asistían al Consejo de Gobierno alegando que el FDCAN había nacido con una filosofía y que el presidente, de forma unilateral, lo había cambiado, cuando en realidad todos los ayuntamientos escenificamos en la FECAM que estábamos de acuerdo y llevábamos 10 meses trabajando y desarrollando proyectos a los que destinar esa financiación que nos viene. Cuando uno quiere crear cierta inestabilidad, eso no se anuncia, eso se ejecuta y ya está. Yo creo, sinceramente, que el Partido Socialista se ha equivocado en estos últimos meses escenificando muchísimo esa necesidad de crear esa inestabilidad. Al final, cuando uno llama al lobo, el lobo siempre llega. Yo creo que Fernando Clavijo ha aguantado muchísimo. Termino mi respuesta tal y como la empecé: yo no habría aguantado tanto.

Alcalde, luego está también las posibles consecuencias para Lanzarote tras la ruptura de este pacto en el Gobierno de Canarias. Muchos políticos dicen estos días que en principio no habrá repercusiones para los pactos del Cabildo ni de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé. ¿Usted qué piensa al respecto?

Bueno, yo por parte al menos de Coalición Canaria estoy totalmente seguro de que no va a ser así. CC ha dado ya muchísimas muestras de que cada vez que firma un pacto es para cumplirlo y para darle estabilidad a las instituciones. Por tanto, si hay inestabilidad, no vendrá por Coalición Canaria, sino de fuera, aunque nos tocará asumirla. Creo que las instituciones de Lanzarote están funcionando bien. Teguise por ejemplo ya tiene aprobados sus presupuestos y a partir del día 1 tenemos previsto visitar otras instituciones para captar financiación. Debemos generar proyectos y trabajar. Si la inestabilidad llega, considero que va a ser desde otras formaciones políticas, pero no desde Coalición Canaria.

Es decir, que vendrá por parte del PSOE, ¿no?

Es que no queda otra. De todas formas, soy sincero y no me fío de una formación política que ahora mismo dice que aquí no está pasando nada. Sé que cuando a esta gente desde arriba le dicen que algo es blanco, blanco es, y las palabras se las lleva el viento. Lo digo porque yo he estado co-gobernando con formaciones políticas en otras legislaturas y aquí, por mucho que te digan en un acuerdo plenario una cosa, cuando se levantan y reciben una llamada telefónica, luego votan en contra. Esto es así y hay personas que saben de lo que estoy hablando, que saben que en ciertos partidos mandan desde otras islas. Yo considero que Coalición Canaria en Lanzarote es autónoma y lo que estoy diciendo es realmente lo que se ha hablado en los órganos del partido: nosotros en estos momentos vamos a seguir dando estabilidad en la Isla, y para eso nos presentamos en su día, para eso firmamos el acuerdo y para eso están funcionando el Cabildo y los ayuntamientos a las mil maravillas.

¿Coalición Canaria en Lanzarote es autónoma realmente? Hay mucha gente que piensa que en el partido en la Isla manda ATI.

Bueno, una cosa es pensarlo y otra es que así sea. Nosotros en Lanzarote hemos demostrado que hay muchísima savia nueva, hemos demostrado que tenemos muchísimo posicionamiento dentro de la formación, y en estos momentos yo creo que no hay otra isla a nivel de organización y a nivel de afiliados y simpatizantes como CC en Lanzarote. Ahí están los números, no solo en la pasada legislatura sino también en la actual. Ya adelanto que de cara al Congreso Nacional del mes de marzo, debemos tener la mayor representación orgánica posible y, por qué no, la Secretaría General del partido a nivel nacional.

¿Y quién la podría ocupar? ¿Usted mismo estaría dispuesto a ser secretario general de CC en toda Canarias?

- No, seguramente que no, pero sí hombres y mujeres de aquí de Lanzarote, cualquiera de ellos son tan válidos como yo. Este año sí o sí tiene que ser el de Lanzarote, y sí o sí la Isla debe tener esa cuota orgánica que merece. No sería de recibo que la Secretaría General se la llevara otra isla, teniendo Lanzarote el peso orgánico y los números electorales que realmente tenemos.

Es decir, que usted descarta convertirse en el próximo secretario general de CC en Canarias pero no desvela si quiere ocupar el cargo de secretario general de CC en Lanzarote.

No, no, no. Ni una cosa ni otra. Yo lo que sí adelanto es que el Ayuntamiento de Teguise tendrá sus presupuestos totalmente aprobados el próximo día 1 de enero.Le he dicho a los concejales que cojan vacaciones estos días para que llenen los pulmones de oxígeno, pero ya para el día 1 de enero tengo convocado a todo el grupo de gobierno para tratar de desbloquear muchísimas obras menores que vienen, muchísimas infraestructuras que en estos momentos tenemos que posicionar, la red de parques infantiles que tenemos que modernizar, el proyecto del campo de fútbol de Costa Teguise, que está en contratación, el Centro sociocultural de La Graciosa, que también está en contratación; hay también dos o tres pliegos sobre proyectos de señalética y otro de ayudas a domicilio que también tenemos que sacar. En definitiva, yo creo que Oswaldo Betancort está pensando en Teguise y en defender el proyecto por el cual conseguimos una mayoría absoluta. Después ya, que la ciudadanía decida.

Ya, pero usted dijo en este mismo medio de comunicación con las elecciones generales que también estaba centrado en Teguise pero al final Coalición Canaria le presentó como número 2 en la candidatura al Congreso por la provincia de Las Palmas.

Sí, en la primera sí, pero en la segunda no, en la segunda decidí que no concurría. A mí sinceramente, a nivel orgánico, me gustaría que el próximo Congreso de CC fuera abierto, en el que el afiliado y simpatizante ponga el nombre de quien le gustaría que le representara,y que, a partir de ahí, que esa nueva mayoría decida. No comparto eso de ’quítate tú para ponerme yo’ y que las cosas sigan igual. Soy una persona bastante leal con mi formación política y en Teguise creo que también lo he demostrado. Llevo ya desde 2005 hasta ahora, casi 12 años, y posiblemente, lo adelanto ya, en el próximo Comité Local daré paso a otras personas, porque no voy a estar toda la vida presidiendo el Comité Local, pero creo que la familia orgánica de Coalición Canaria en Teguise ha crecido, de lo que era a lo que es, algo que es producto del aguante y mucho diálogo y participación. Hay que respetar a la persona que deja su hogar para participar en política, para ir a un Comité Local y para dialogar. Es tan respetable y se tiene que escuchar como a cualquier cargo público del Ayuntamiento; esa ha sido mi filosofía y ahí están los números del Comité Local, pero a veces uno tiene que dar un paso para que entre sangre nueva y se pueda seguirse sumando. Así es como veo yo mi vida política. Uno no debe hacer de la política su profesión y debe venir a la política para abrir etapas que debe asimilar e ir cerrando otras.

Claro, lo que ocurre es que usted, alcalde, es un político joven y con mucho tirón electoral. Los partidos no son bobos y siempre tratan de aprovechar ese tirón.

Sí, pero el éxito primero tiene que ser personal, uno debe sentirse primero bien consigo mismo y sentirse desarrollado. Uno en política no viene presionado ni nadie te obliga a presentarte a unas elecciones. Por eso, cuando se dice que la política quema mucho, yo siempre digo que si se hace a disgusto sí, pero si se hace a gusto, no lo notas. El éxito es que la gente te salude por la calle, que la gente te mande whatsups., que la gente se sienta bien y que uno diga siempre las cosas cómo son. Le cuento una anécdota: el otro día en Madrid me paró y me saludó una vecina a la que no conocía pero que era de Teguise, y me dio las gracias porque el Ayuntamiento había puesto algunas aceras en Costa Teguise. Uno se queda maravillado. Por eso digo que yo voy más al éxito personal que al éxito político. Si uno a nivel personal está totalmente tranquilo, lo demás viene solo.

Muy bien, pero usted entonces confirma que no se presentará como candidato a liderar el Comité Local de CC en Teguise, y que lo demás lo deja en el aire, ¿verdad?

Sí, sí. Creo que ya es de recibo dar paso a mis compañeros en la Secretaría General de CC en Teguise. Si no, pasaría de 12 a 16 años, que ya es demasiado. Creo que otros hombres y mujeres deben optar a esta responsabilidad y me van a tener al lado, de la mano, seguro.

¿Y quién cree que le relevará en ese cargo? Porque en el Comité Local de Coalición Canaria de Teguise hay muchos miembros en la actualidad, ¿no?

Ese es el problema, que hace 12 años éramos 5 personas, pero ahora somos más de 60 personas, pero todas son igual de válidas. Pero para eso colocaremos una urna y elegiremos entre todos a la persona que lleve las riendas orgánicas del Comité Local.

¿Y quién cree que tiene más posibilidades?

No me voy a mojar porque, repito, todos son tan válidos como todos. Igual que mis concejales, para mí todos son igual de válidos, trabajadores y honestos, y le puede tocar a cualquiera de ellos. La mejor forma sería, para mí, poner una urna, que cada uno escriba su nombre y que la persona más votada sea quien nos dirija. Quien me conoce sabe que nunca he aplicado los estatutos a nivel local porque siempre las votaciones son a mano alzada y lo que diga la mayoría, lo acato.

¿Porque usted usa formas asamblearias como Podemos?

Pues a veces sí y a veces no. En el Ayuntamiento seguramente no sea muy asambleario, pero en el Comité Local sí me considero muy muy asambleario, y a veces he acatado las decisiones de la organización, incluso sin haber votado yo.

Alcalde, esta última semana Coalición Canaria se ha reunido en Lanzarote para analizar la actual situación política y la última sentencia de la Audiencia Provincial que ha anulado el último Congreso insular del partido, el de 2012. ¿Usted le ha trasladado alguna reflexión a David de la Hoz o va a estar callado?

No. Yo la sentencia no la he leído pero habrá que acatarla. Confío en los órganos judiciales como en las posibilidades de recurso que den. Si hay que acatar la celebración de un Congreso, pues habrá que empezar a trabajar sobre ello. Yo la reflexión que hago, independientemente de que haya que celebrar o no un Congreso, es que a David de la Hoz le ha tocado en este caso bailar con la más fea, le ha tocado vivir situaciones precongresuales y congresuales muy difíciles, pero creo que se ha hecho un buen trabajo por parte del equipo de la Ejecutiva insular en cada uno de los comités locales. Tenemos que seguir sumando y creo que si hay que armar una nueva renovación orgánica con mensajes precongresuales, pienso que lo primero que hay que hacer es un llamamiento a los afiliados y simpatizantes, que son quienes tienen que hablar. Esta semana también hemos tenido el saludo navideño que manda siempre Coalición Canaria a todos sus afiliados y simpatizantes.

Muy bien. Alcalde, muchas gracias y feliz año.

Igualmente. Muchas gracias. Un saludo y feliz año.