¡No sé, no me consta, lo desconozco!

El otro día escuchaba políticos del Ayuntamiento de Arrecife y Cabildo de Lanzarote,

de una misma formación política, del grupo de gobierno, decir las palabras mágicas de

exculpación cuando fue preguntado por una cuestión de un área del ayuntamiento

responsabilidad de ese mismo grupo de gobierno.

Eso me hizo reflexionar sobre estas palabras mágicas, que se suelen decir para

exculparse, la reflexión fue de la siguiente manera:

Realmente dos miembros de una Formación Políticade un mismo grupo de gobierno, no

conocen los problemas de una de las áreas que uno lleva

O

Si lo saben; pero prefieren escudarse en esas palabras para no decir nada sobre el tema.

Este último caso denota un conocimiento del problema y prefiere no decir nada

puesto que sabe que lo que hace el compañero de Formación Política no es lo correcto.

Pero en el primer caso,si los miembros de una misma Formación y Grupo de Gobierno

no conocen lo que hace uno de los miembros de esa Formación del Grupo de Gobierno, creo que el Grupo de Gobierno como tal no existe, sino que son individuos que van por libre, con el deterioro de gobierno en las instituciones que esto supone.

Teniendo en cuenta que las dos suposiciones son graves. La pregunta sería: “¿qué es más grave?“.Que alguien diga las palabras mágicas faltando a la verdad para salvarse, “sálvese el que pueda” o que realmente que un responsable de un área o un grupo diga las palabras mágicas y sea verdad “que no le conste, que no lo sepa, que lo desconozca”.

Sinceramente prefiero que el que diga las palabras mágicas de exculpación, las diga

para salvarse ya que de esta manera el problema se resolverá, algún superior le llamara la

atención, y el problema acabara por resolverse.

Pero lamentablemente, y viendo que los problemas no se resuelven, estos políticos

utilizan el (“no sé, no me consta, lo desconozco”) y realmente es así no les consta, no lo saben y lo desconocen con lo que el desgobierno en estas dos instituciones es evidente.

Y no digamos cuando los del Grupo de Gobierno, tanto del Cabildo cono del

Ayuntamiento son de Formaciones Políticas distintas. Entonces el problema de

ingobernabilidad es mucho mayor.

JAIME AMORÓS

Secretario de organización de Unidos Por Lanzarote.