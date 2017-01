Sección > Entrevistas



Javier Díaz, concejal de Educación del Ayuntamiento de Teguise



“No me consta que haya casos de acoso escolar en Teguise pero haremos lo que haga falta para prevenirlo”

“Ya solucionamos los problemas de los alumnos que no tenían transporte para llegar a los institutos” Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Educación del Ayuntamiento de Teguise, Javier Díaz, aseguraque no hay alarma en el caso de acoso escolar en los centros del municipio. En el programa “La Mañana de Lanzarote” de la Cadena Cope explicó que los casos puntuales que se hayan podido dar, se han solventado en los propios colegios. También afirmó que desde el mes de octubre se solucionó el problema de aquellos estudiantes que no podían acceder a los institutos por falta de transporte escolar y por último, animó a los padres que crean que sus hijos necesitan apoyo en diversas asignaturas, que se apunten a los cursos de apoyo gratuitos organizados por esta concejalía. - Tras la alarma social generada en Lanzarote en torno al acoso escolar, ¿tienen previsto llevar a cabo algún tipo de iniciativa de prevención? Sí. Queremos sacar varias ideas con la colaboración de los centros educativos. Yo sé que ellos están trabajando y que tienen sus propios equipos para abordar este asunto pero desde el Ayuntamiento queremos apoyarles y desarrollar unas campañas de concienciación. Esperamos que no surjan estos temas y que si los hay, se solucionen antes de que lleguen a mayores. Lo plantearemos en el próximo consejo escolar y trataremos de complementar el trabajo de los centros educativos. - También es necesario que toda la comunidad educativa participe de ellas, desde el Ayuntamiento hasta los padres. ¿Cree que se está por la labor? Es fundamental que todos estemos concienciados en trabajar unidos porque la comunidad educativa somos todos y el Ayuntamiento va a poner su granito de arena pero pedimos la implicación de todos, también de los padres porque es fundamental. - ¿Han tenido constancia de casos de acoso escolar en los colegios e institutos del municipio? En principio no. Lo hemos planteado varias veces en los consejos escolares pero nos dicen desde los centros educativos que no ha habido nada grave. Nos tranquilizaban y nos decían que si ha habido algún caso puntual, lo han podido solventar con el equipo que lo trata. Ahora mismo no debemos estar alarmados porque la situación está tranquila pero no nos vamos a conformar con esto sin hacer nada. - Otra cuestión que preocupaba a los padres del municipio era que muchos niños se habían quedado sin plaza en las guaguas para ir a los institutos y debían caminar varios kilómetros solos hasta llegar. ¿Se pudo solucionar? Sí. A principios de curso nos encontramos con este problema en las zonas de Costa Teguise y en la parte de Tiagua, Muñique o Soo que acudían al instituto de Tinajo. Al no ser alumnos preferentes, se quedaron fuera pero desde octubre el Ayuntamiento se hizo cargo del transporte para darles una salida. Aunque no es competencia del Ayuntamiento, nos vimos en la obligación de echar una mano para que esos alumnos puedan asistir. A muchos padres se les hacía complicado conciliar la vida laboral y familiar y los niños tenían que caminar distancias largas y algunos ni siquiera podían ir al instituto porque al no tener transporte y no ser enseñanza obligatoria, no tenían forma de llegar. Pusimos dos guaguas en esas rutas y todos los alumnos tienen transporte. Al no ser competencia del Ayuntamiento, era complicado encontrar una solución pero finalmente, se hizo. - Ahora han abierto el plazo de inscripción para los alumnos de 3º a 6º de primaria que necesitan refuerzo escolar con clases gratuitas. ¿Consiguen con esto que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades? Sí. Es el segundo año que hacemos este proyecto. Es un compromiso de este grupo de gobierno y una obligación colaborar en la formación de nuestros alumnos. No todo el mundo puede acceder a una academia y es función del Ayuntamiento poner ese granito de arena para que todos puedan formarse. - ¿Quién puede acceder a esos cursos? Cualquier alumno del municipio puede solicitarlo. Llegamos a muchos pueblos y creemos que una cifra buena son 15 alumnos por curso para que se les pueda dar una educación de calidad. Las bases están en la página web del Ayuntamiento. - ¿Dónde se van a impartir? En principio será en los centros socioculturales. Así les damos uso y aprovechamos esos recursos. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :