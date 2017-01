Sección > Entrevistas



Oswaldo Machín, diseñador del traje de Eloísa González



“No estaba pactado que se abriera el vestido de Eloísa para subir la audiencia”

“Las redes aguantan todo y no se ha contrastado la verdad porque sí llevaba ropa interior” Crónicas · 3 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Este año el vestido que ha ocupado más espacio en las redes sociales, sobre todo en las canarias, no ha sido el de ninguna presentadora de las cadenas nacionales. Eloísa González, con un diseño del lanzaroteño Oswaldo Machín, está generando ríos de tinta por una mala jugada que hizo el viento. Ha reabierto de nuevo el debate sobre el vestuario femenino en eventos televisivos y ha generado comentarios tanto positivos como ofensivos hacia la presentadora y su estilismo. Lo que sí dejó claro Oswaldo Machín en “La Mañana de Lanzarote” de la Cadena Cope es que le ha molestado que se insinuara que fue un acto preparado para aumentar la audiencia. - ¿Ser podía imaginar la que se ha liado con el vestido de Eloísa?, ¿está agobiado por todo lo que ha ocurrido o le está haciendo gracia? Sorprende bastante que simplemente porque el viento haya jugado una mala pasada, se haya montando todo este revuelo. También tengo que decir que el apoyo que estamos recibiendo tanto Eloísa, su estilista y yo ha sido brutal, no sólo por parte de sus compañeras sino de casi todos los medios. Lo que pasa es que no se ha contrastado la verdad porque te aseguro que llevaba ropa interior. - ¿Por qué cree que se ha liado este jaleo? Porque siempre hay que aprovechar para coger un conejillo de Indias y como este año Cristina Pedroche no llamó tanto la atención, le a tocó a Eloísa. Duele que no se haya hablado de los 15 años que lleva retransmitiendo las campanadas y que se hayan centrado en si enseñó más de lo debido o no. - ¿Te has sentido injustamente tratado por esta polémica? Yo no pero es verdad que las redes sociales aguantan todo y hay comentarios demasiado machistas y que en los tiempos en los que estamos tenga que estar diciéndose qué puede o debe llevar una mujer es muy grave. Tampoco entiendo que los políticos se hayan sumado a pedir cabezas y más cuando ha sido una mujer. - Lo ha hecho María Lorenzo, consejera del Gobierno de Canarias. ¿Qué valoración haces de sus palabras? Me parece que lo que ha dicho no tiene nada que ver con la realidad como tampoco es verdad que estuviera pactado que se abriera el vestido. De hecho, en la primera retransmisión que se hace, en el previo antes de las campanadas, vimos cómo quedaba el traje en la tele por si había que corregir algo. En ese momento no había viento. Yo me puse en contacto con Yurena Cazorla, que es su estilista para que le bajara un poco la manga y le soltara el pelo pero no dijimos nada de la abertura porque estaba todo perfecto. Es absurdo decir que estaba preparado para que se le abriera y es lamentable. El estilismo puede ser más o menos correcto pero cualquier persona es libre de ponerse lo que le dé la gana. Lo que hay que juzgar es si las campanadas salieron bien o no. Entiendo que la gente opine sobre el vestido pero que le critiquen de esa manera no o que nos metan a todos en el mismo saco no es bonito. Yo llevo 4 años de campanadas y nunca he buscado la polémica. Siempre he querido hacer un traje digno para una comunidad completa. Se están cortando cabezas en función de gustos personales. Creo que antes de hacer las declaraciones que hizo, la consejera podría haberlo consultado con el director de la televisión. No es fácil estar ahí y yo sé que hubo llamadas preguntando por qué iba a diseñar yo el traje y todo este revuelo ahora está siendo lamentable. Yo creo que fue un traje espectacular, muy femenino y de señora. Fue un día complicado, con mucho viento y pasó así. Hay que tomárselo con humor. Yo he hablado con Eloísa, su estilista y nos lo estamos tomando con humor. - Es que parece que hasta ahora las mujeres presentaban las galas con botas y gabardina. ¿Acaba de descubrirse que los hombres van tapados y las chicas con vestido de fiesta? Están descubriendo ahora la pólvora. A mí lo que más me ha dolido ha sido que dijeran que esto estaba pactado y el trato que veo que se ha dado a la mujer. Yo siempre he sido muy respetuoso con mis clientas y el 80 por ciento son mujeres. En cualquier caso, creo que cualquiera es libre para ponerse lo que quiera. ¿Crees que esto te va a afectar de alguna manera o que se va a olvidar pronto? Yo creo que esto será unos días y mal estaría que si esto sigue no me suba al tren. Por supuesto que me voy a subir porque esto supone que me conozcan más. Como dice el refrán, que hablen de uno aunque sea mal. Versión imprimir



