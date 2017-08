Sección > Lanzarote



El concejal del PSOE en Tinajo, que critica que Echedey Eugenio convocara al PSOE a una reunión "por whatsup", niega que haya trabajadores de los Centros Turísticos que estén cobrando 3.000 euros mensuales



Nicanor Rodríguez: "Gobernar con CC es como vivir una película de terror. El PSOE debe cortar ya el pacto con CC por responsabilidad y, si tenemos que estar en la oposición, vamos a estar"

Crónicas · 17 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Nicanor Rodríguez, concejal del PSOE en Tinajo, ha asegurado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que ser socio de gobierno de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote "es como vivir una película de terror". "Cada día nos sacan una escena cada vez más escalofriante. Primero con la incautación de la desaladora, ahora con la huelga de los Centros Turísticos, luego con la compra de la famosa casa en Arrecife para el Museo Arqueológico. Son caprichos de Coalición Canaria", ha criticado Rodríguez en el programa ’A buena hora’. El edil socialista ha opinado que "el PSOE debe cortar ya el pacto con CC por responsabilidad". Al hilo de las declaraciones de la secretaria general de CC en Lanzarote, Migdalia Machín, pidiendo a los socialistas "que decidan dónde quieren estar", Nicanor Rodríguez ha advertido de que "si tenemos que estar en la oposición vamos a estar. No se nos van a caer los anillos ni dependemos de un sueldo para estar gobernando a toda costa". "No se trata de gobernar por gobernar", ha dicho. El concejal del PSOE en Tinajo, que ha criticado que el consejero de Turismo del Cabildo, Echedey Eugenio, haya convocado a los consejeros del PSOE a una reunión "por whatsup", niega que haya trabajadores de los Centros Turísticos que estén cobrando 3.000 euros mensuales. "¿Por qué no se nos convoca como se nos tiene que convocar? No estamos en una reunión de amigos y lo de Coalición Canaria no es serio", ha expuesto. Versión imprimir



