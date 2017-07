Sección > Canarias



El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias destaca que "el presidente comparece a petición propia", apela al consenso y al diálogo con todas las formaciones políticas y asegura que CC está dispuesta a alcanzar acuerdos aún en minoría



Narvay Quintero garantiza el respaldo de los nacionalistas herreños a Clavijo, descarta la moción de censura y no desecha la vuelta del PSOE al Gobierno de Canarias

Crónicas · 18 de enero de 2017

El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha asegurado este miércoles que a pesar de los últimos movimientos y publicaciones que apuntan a la salida y el malestar de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) de la organización de Coalición Canaria (CC), sigue habiendo un absoluto respaldo de los nacionalistas herreños al presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo. Quintero, que considera que finalmente no habrá moción de censura contra el presidente de Canarias a pesar de la minoría de CC en el Ejecutivo regional, no ha descartado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la posibilidad de la vuelta del Partido Socialista (PSOE) al Gobierno de Canarias. Ha apostado por encauzar el diálogo entre los nacionalistas y todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias. "Yo creo que las mociones de censura no se anuncian, sino se presentan. El presidente nos ha pedido que trabajemos cada día como si fuera el último. Una moción de censura es legítima y tenemos que aceptarlo, pero no podemos estar todos los días escuchando estas cuestiones", ha expresado Quintero en el programa 'A buena hora'. A su juicio, "el caso de Canarias no es único y cada vez que se produce una minoría de Gobierno hay que seguir trabajando y gobernando". El consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias ha destacado que "el presidente comparece a petición propia". "También a petición de otros, pero también a petición propia", ha destacado. Quintero ha apelado al consenso y al diálogo con todas las formaciones políticas y ha asegurado que su partido, Coalición Canaria, está dispuesta a alcanzar acuerdos aún en minoría. Tampoco ha descartado la posible vuelta del PSOE al Consejo de Gobierno en Canarias. "Si tiene que presentarse la moción de censura, que se presente", ha reclamado. "En política, como hemos visto, todo es posible. Creo que tenemos que usar el diálogo para darle estabilidad a una institución como el Gobierno de Canarias. ¿Con quién?", ha cuestionado Quintero. "Con todos aquellos partidos con los que se pueda entender un programa de gobernabilidad para Canarias, con cualquiera, pues los intereses de los ciudadanos deben estar por encima de los intereses partidistas, que es lo que ha hecho el presidente". En este sentido, el que fuera senador por la isla de El Hierro ha reforzado la idea de que CC actuó correctamente en el reciente debate sobre el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN. "Creo que hablamos de una inmensa mayoría que estaba a favor" de dicho reparto, ha indicado. "Seis de siete y 84 de 88 es mayoría", ha advertido respecto a la proporción de cabildos y ayuntamientos que respaldaban la propuesta de los nacionalistas para distribuir dichos fondos. "Quizás sean otros los que tengan que explicar por qué se ha generado la actual inestabilidad", ha advertido. "Clavijo va a pedir mañana [este jueves] diálogo, consenso y mucho trabajo, que es lo que le pide a sus consejeros", ha manifestado Quintero.



