Los pescadores presentaron en el control tres marlines azules pegados y hasta media docena de blancos



"Naomi" encabeza la clasificación del Concurso de Pesca de Puerto Calero

Crónicas · 16 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más A las 9 de la mañana de este viernes tomaron la salida los cincuenta y dos barcos participantes en el Concurso de Pesca Puerto Calero de este año.



La embarcación majorera” Naomi” encabeza la clasificación, tras reportar que estaba pegado con un azul, pasadas las 10:00h de la mañana. Más tarde, Rabbit I y Lidya se ponían en contacto con control del concurso para anunciar que estaban pegados con sendos azules, sin embargo, no pudieron certificar la captura, por lo que no se pudieron dar por válidos, según ha informado la organización en nota de prensa. En cuanto a la categoría de marlin blanco, se reportaron más de media docena de ejemplares, pero no se pudo certificar la captura de ninguno de ellos.



Juan José Farray, presidente del club de pesca Wahoo Azul, organizador de este concurso, declaraba a su llegada a puerto: “Estoy contento porque hay mucho pescado, así lo demuestra los numerosos reportes a control, una lástima que el tiempo no nos acompañase, pero esto también es parte de la pesca”. La edición de este año tiene, como mayor aliciente, la clasificación para el mundial de Costa Rica, que se celebrará en 2018. Cabe recordar, que el XXV Concurso de Pesca de Puerto Calero es el único torneo que se celebra en Canarias que es clasificatorio para este mundial. Versión imprimir



