Sección > Canarias



Los nacionalistas progresistas confirman la consolidación de la bonificación del 75% entre las islas tras aumentar en dos meses un 33% el número de pasajeros



NC exigirá "ahora" a Rajoy el abaratamiento del avión a la Península

Crónicas · 6 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más En la imagen, la rueda de prensa de los diputados. De izquierda a derecha, Pedro Rodríguez, Román Rodríguez, Esther González y Luis Campos. El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, dijo este miércoles que "ahora" exigirá al presidente del Gobierno estatal, Mariano Rajoy, el abaratamiento de los billetes de avión con la Península, integrado en el acuerdo suscrito para desbloquear y aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Los nacionalistas progresistas confirman a través de un comunicado de prensa "la consolidación y el éxito" de la bonificación del 75% de los billetes aéreos para los residentes en las islas al constatar un aumento homogéneo del 33% del número de pasajeros en los dos meses de vigencia. Rodríguez reiteró el ofrecimiento de "mano tendida" al Gobierno en minoría de CC "si va en serio, aunque no nos gusta su orientación insularista y de derechas y con la defensa de los intereses generales, como principio", pero sin renunciar a su labor de oposición "crítica, constructiva y alternativa". Román Rodríguez, en su condición de portavoz parlamentario, junto con los diputados de NC Esther González, Luis Campos y Pedro Rodríguez; mostraron su satisfacción por los datos ofrecidos por el vicepresidente de Binter, Rodolfo Núñez, en la reunión mantenida para conocer el grado de implantación de la rebaja a la mitad del coste de los billetes de avión entre las islas acordado por NC y Mariano Rajoy, desde su entrada en vigor a comienzos del pasado mes de julio. De izquierda a derecha, Rodolfo Núñez, Román Rodríguez, Esther González y Luis Campos. En los dos meses de verano, según NC, el número de pasajeros creció un 33%, 180.000 personas más decidieron trasladarse entre las islas. Casi la mitad fueron nuevos clientes y el crecimiento fue homogéneo en todas las islas. Según las previsiones trasladadas por esta compañía aérea, 2017 terminará con tres millones y medio de viajeros, medio millón más que 2016, para llegar a la cifra de cuatro millones en 2018. Una progresión ascendente "en la que, sin duda, influye" la bonificación del 75%, que es "para siempre", destacó el presidente de NC. La importante acogida social y la consolidación de esta "conquista" de los canarios llevó a Román Rodríguez a afirmar que "ahora toca exigir" a Rajoy el abaratamiento de los vuelos con el continente. Una posición que trasladó a otros dos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo estatal para los PGE de 2017. Se refería a la puesta en marcha de la mesa de trabajo para abordar la precariedad laboral en la hostelería entre la Administración estatal, las autonomías, los sindicatos y los empresarios y, en segundo lugar, la reforma del sistema electoral canario. Tras indicar que NC ha demostrado "saber dialogar cuando se trata de derechos de los canarios aunque no nos guste" el Gobierno de Rajoy y coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, el portavoz parlamentario hizo extensiva esta posición al Ejecutivo en minoría de la "derecha insularista" de CC "si va en serio y con los intereses generales" de la gente "como principio". Sin renunciar, precisó a la labor de oposición "responsable, crítica, alternativa y propositiva". "No nos gusta", recalcó, la orientación política del gabinete de Fernando Clavijo porque "en lo que depende de ellos estamos a la cola, y lo que va bien, como el turismo, es fruto de factores externos" a la gestión de CC. El último ejemplo, según Román Rodríguez, la "incompetencia" demostrada, el pasado mes de agosto, en la gestión de la crisis de las microalgas, los vertidos incontrolados al litoral y el incendio del buque inglés Cheshire. El Gobierno de Clavijo, para NC, "no ha estado a la altura" de la alarma social y el problema medioambiental suscitado al "ocultar información, dedicarse a discrepar" con la Administración estatal y "tratando de culpar" a los medios de comunicación. "Se requería claridad, seguimiento, dirección de los problemas y protocolos de actuación y eso no ha habido", denunciaron los nacionalistas progresistas. La misma consideración crítica realizó sobre la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, al "tratar de confundir, de forma intencionada", sobre el nivel de las aguas depuradas vertidas en Gran Canaria. El presidente de NC dijo que esta isla depura el 99% de las aguas vertidas, lo que "nada tiene que ver" con los expedientes en tramitación. Los segundos, tal y como puntualizó, son expedientes de instalaciones (depuradoras y emisarios) cuyos procedimientos administrativos no han concluido en su totalidad. Además, Román Rodríguez aseguró que este mismo jueves pedirá explicaciones al respecto, en la comisión extraordinaria en la que comparecerán, "forzados" por la oposición mayoritaria, Barreto y el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Un primer debate que tendrá su continuidad en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, que comenzará el próximo martes. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :