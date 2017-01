Sección > Canarias



Román Rodríguez hace un llamamiento al PSOE, PP y Podemos para dialogar sobre el deterioro del Consejo Rector y la incompetencia de Santiago Negrín



NC constata que la audiencia del pleno sobre la soledad de Clavijo supera la media de la Televisión Canaria

Crónicas · 21 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias (NC) constató este viernes que la audiencia del pleno extraordinario del Parlamento, que verificó la soledad del “señor Clavijo”, superó en dos puntos a la media de la Televisión Canaria (TVC), en casi dos puntos y medio a la media del día de la cadena y en cuatro puntos al nuevo programa estrella nocturno del canal para esta temporada, protagonizado por la entrevista al jefe del Ejecutivo de CC en precario. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, ha hecho un llamamiento a través de una nota de prensa enviada a este diario al PSOE, PP y Podemos para dialogar y analizar lo que los nacionalistas definen como "la deteriorada situación del Consejo Rector y la incompetencia manifiesta del presidente del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín". NC señala en su nota que según los datos de la analista Kantar Media sobre las audiencias de la TVC del jueves, el pleno extraordinario forzado por la oposición (PSOE, PP, Podemos y NC), tras negarse Fernando Clavijo a someterse a una cuestión de confianza perdida la mayoría parlamentaria que le eligió; tuvo un 6,9 de cuota de audiencia, “dos puntos por encima de la media” de la cadena y “casi dos puntos y medio por encima” de la media del día. Pero además, la cita en la que, por primera vez, acudió al Legislativo el Gobierno monocolor de CC en precario desde la ruptura del pacto de gobernabilidad el pasado 23 de diciembre, tuvo una audiencia de “cuatro puntos superior” a los 2,8 de cuota obtenida por el programa estrella nocturno publicitado por el ente para esta nueva temporada, según el informe realizado por kantar Media. Se trata de El Foco que ayer se estrenó con una entrevista a Clavijo, como principal contenido del citado espacio televisivo. Tras analizar estos datos, NC denuncia la “absoluta incompetencia” de Santiago Negrín. Entre los “infames” argumentos, continuó Rodríguez, del presidente de RTVC para negarse, inicialmente, a retransmitir esta importante sesión, a pesar de ser solicitada por los cuatros grupos de la oposición, “los que representamos a la mayoría” de los votantes de las islas (675.000 frente a los 175.000 de CC y la ASG); figura que, “a la emisión de los plenos del Parlamento, la audiencia no le acompaña”. Ante esta afirmación, en opinión de Román Rodríguez, solo caben cuatro conclusiones. “Que los lazos que unen a Negrín y CC son más estrechos que los deseables, que la supuesta autonomía reivindicada para decidir los contenidos del ente no es tal, que no está capacitado para tener la máxima responsabilidad de este organismo o que volvió a mentir” al Parlamento. Los ciudadanos han puesto en evidencia al presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), según los diputados nacionalistas de izquierdas. Tras este “bochornoso” episodio que agrava el decadente proceso de una RTVC, caracterizada por la arbitrariedad en la toma de decisiones, los reiterados incumplimientos de la ley reguladora del ente, la politización de los cargos de responsabilidad y el uso partidista de los recursos públicos; Román Rodríguez hizo un llamamiento al PSOE, PP y Podemos a dialogar y analizar la degradación del Consejo Rector y la escasa solvencia de Santiago Negrín para continuar en su cargo. Versión imprimir



