Elena Luis pide a la oposición más responsabilidad ante el fenómeno de las microalgas y no generar falsas alarmas



NC avisa que el Gobierno de CC carece de soluciones para otra crisis de microalgas y vertidos al litoral

Rodríguez denuncia que la derogación de las directrices con la Ley del Suelo deja a Canarias huérfana de política en materia de saneamiento y depuración Crónicas · 8 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias (NC) avisó este jueves en el Parlamento que el Gobierno de CC carece de soluciones para otra crisis de microalgas y vertidos incontrolados al litoral. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, denuncia en nota de prensa posterior que la derogación de las directrices generales con la Ley del Suelo del jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, ha dejado huérfana a las islas de política en materia de saneamiento, depuración y reutilización. Para los nacionalistas progresistas, Canarias tiene un Gobierno en minoría de “aficionados que no nos merecemos, mezcla de incompetencia y prepotencia, que culpa a todo el mundo sin asumir responsabilidades”. Román Rodríguez invitó al presidente a presentar una cuestión de confianza para “ver si se mantienen” en el Ejecutivo. Las comparecencias extraordinarias este jueves, en comisión, de los consejeros de Sanidad y Política Territorial, José Manuel Baltar y Nieves Lady Barreto, respectivamente, “forzadas” por la mayoría en la oposición (PSOE, PP, Podemos y NC), según Román Rodríguez, dejó en evidencia una alarmante situación. “”Este Gobierno no tiene respuestas” para atacar una nueva llegada masiva de cianobacterias y una futura marea roja, advertida por el informe científico gubernamental hecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc). Tampoco para el grave problema medioambiental de los vertidos incontrolados al litoral y en el subsuelo, agregó. Una conclusión expuesta por el portavoz de NC tras escuchar, primero, un discurso “triunfalista” de Baltar, “carente de autocrítica” sobre la gestión de su departamento ante un problema de salud pública. Román Rodríguez pidió al consejero de Sanidad “prudencia” ante un asunto de “enorme importancia y sensibilidad” social. La clave para afrontar esta crisis, en opinión de NC, está en “generar confianza en la ciudadanía facilitando información a tiempo, veraz, rigurosa y clara” Sin embargo, “lo más terrible” del Ejecutivo de CC, censuró, es que “ha ocultado información y han perdido credibilidad”. Román Rodríguez dijo que “no se puede culpar” a los ciudadanos, los medios de comunicación y a las redes sociales, como hizo Clavijo, ante la “inquietud” suscitada el pasado verano cuando la “responsabilidad de liderar” este problema es del Ejecutivo. “No han estado a la altura de las circunstancias porque no han sabido dirigir esta crisis”, denunció. Desde 2011 y hasta la actualidad, según NC, “no se ha hecho nada” en esta materia y “tampoco sabemos qué se va a hacer en el futuro” cuando los científicos han alertado de la existencia de próximos afloramientos de microalgas ni futuras mareas rojas en las costas isleñas. “Canarias no se merece el Gobierno de aficionados que tenemos”, le recriminó Rodríguez a la consejera de Política Territorial cuando Barreto terminó de leer un resumen del informe científico de la Ulpgc. Una primera intervención de la responsable gubernamental que, para el portavoz de NC, supuso un “desprecio” al Legislativo. Tras espetarle que la mayoría parlamentaria está legitimada para exigir responsabilidades, Román Rodríguez dijo que Canarias tiene un problema serio en materia de saneamiento y depuración al “carecer” de política alguna tras derogar las directrices generales con la Ley del Suelo. “Tenemos un problema de insostenibilidad”, según el portavoz nacionalista, promovido por una CC que “ha subordinado” el medio ambiente a la coyuntura económica y a los intereses empresariales minoritarios. “Esta tierra no soporta más presión, estamos al límite”, alertó. Después de requerir sin éxito que se informara de las medidas y planes disponibles en materia de saneamiento, depuración y reutilización, Román Rodríguez recuperó la propuesta de NC para invertir parcialmente el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en esta materia. “Reconvirtamos el Fdcan y, en lugar de aceras, farolas y ahora pregones, invirtamos ese dinero en política ambiental”, defendió el diputado. Rodríguez reprochó la “mezcla de incompetencia y prepotencia”, del gabinete de Clavijo, centrado “en culpar a todo el mundo sin asumir responsabilidades”. El también presidente de los nacionalistas progresistas dijo que CC “está más sola que la una y si no cambian”, les aconsejó, “no van a tener aliados”. Román Rodríguez invitó al Ejecutivo a “marcharse si no son capaces de nada. Presenten una cuestión de confianza y veremos si se mantienen”, remató. Elena Luis pide a la oposición más responsabilidad ante el fenómeno de las microalgas y no generar falsas alarmas Por su parte, en su comparecencia de este jueves, la diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Elena Luis, ha pedido mayor responsabilidad a los grupos de la oposición en sus declaraciones ante el fenómeno de las microalgas “para no generar falsas alarmas que confundan a la población”. Luis, que fue la portavoz del grupo en las comparecencias que realizaron los consejeros de Sanidad y Política Territorial en Comisión, puso en evidencia que como políticos y servidores públicos flaco favor hacen a los canarios al “sacar de contexto los estudios realizados sobre este asunto, generando un estado de alarma que no se sustenta en ningún informe, y olvidando el sentido común que ha imperado en Canarias, como pueblo en medio del Atlántico”. Por eso, la diputada no entiende el acoso y derribo que han sufrido los científicos que han “explicado las características del fenómeno y que han apelado a ese sentido común que recomienda no bañarse en zonas con manchas, musgo o algas, que no llegan a convertirse en un problema de salud pública”. Elena Luis aseguró que aunque todo se puede mejorar, y el Gobierno tomará las decisiones que permitan tener un sistema de respuesta, dada la previsible continuidad del fenómeno, manifestó su seguridad en que hiciera lo que hiciera el Gobierno, la oposición no se pondría de su parte”. Porque la verdadera razón de generar esta polémica, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por dar las respuestas adecuadas y proporcionales, es debilitarlo “de cualquier manera, ya que está en “minoría parlamentaria pero gobierna en solitario en un momento histórico donde los recursos públicos están aumentando de manera significativa, con lo que todo ello supone”, apuntó. La diputada lamentó que en estos tiempos, en los que las fuentes oficiales están desacreditadas "y no nos creemos nada y nos creemos cualquier cosa", debemos ser muy serios en estos asuntos "especialmente por respeto a todas aquellas personas que no han podido de bañarse en las playas canarias", destacó la diputada, "y que tienen derecho a una información veraz". Finalmente, Elena Luis invitó a todos los grupos a reflexionar y trabajar conjuntamente para buscar soluciones y mejores sistemas de gestión y evitar que la sociedad siga inmersa en una corriente de manipulación constante en la que "la insistencia de la aseveración falsa se convierte en una verdad".



