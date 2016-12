Sección > Canarias



La diputada popular subraya que “CC y PSOE han engañado a los ciudadanos con su enmienda sobre radioterapia en Fuerteventura”



Montelongo lamenta que Fuerteventura no mejore su financiación en los presupuestos

Crónicas · 21 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La diputada del Partido Popular (PP) por Fuerteventura, Águeda Montelongo, lamenta que la Isla majorera no haya mejorado su financiación en el marco del debate parlamentario de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2017. “A pesar de tener más ingresos, como los del FDCAN, no se ven gestos del Gobierno de Canarias hacia los ciudadanos de Fuerteventura. En este sentido, el puerto de Corralejo se quedan sin financiación en las cuentas del 2017”, señala Montelongo este miércoles en un comunicado de prensa del PP, mientras lamenta ver “cómo diputados de Fuerteventura han levantado la mano en esta jornada en el Parlamento para construir nuevos muelles en otras islas, mientras callan cuando su gobierno [en referencia a los diputados de CC y PSOE] no destina ni un euro al puerto con mayor tráfico de la red regional, como es el de Corralejo”. En relación a las enmiendas en materia sanitaria, la diputada majorera critica que “los diputados de CC y PSOE se han empeñado en mantener su enmienda de poco más de 300.000 euros, frente a las enmiendas que habíamos presentado no solo desde el PP, sino formaciones como Podemos o Nueva Canaria, con mayor cuantía para mejorar el Hospital de Fuerteventura e instalar un bunker de radioterapia. La enmienda de CC y PSOE lo único que permitirá será hacer un estudio y así, mientras ellos se dedican a estudiar, decenas de majoreros tienen que pasar el trance de coger un avión para recibir un tratamiento tan duro como la radioterapia”. “Es una lástima que no haya habido unidad de los siete diputados de Fuerteventura para ser verdadera caja de resonancia de lo que más de 15.000 ciudadanos nos pidieron desde la calle. Hemos hecho nuestro trabajo, pero la mayoría de CC y PSOE se han impuesto”, subraya Águeda Montlelongo. Tampoco ha prosperado la enmienda de Águeda Montelongo, que planteaba destinar 600.000 euros para convertir el centro de salud de Gran Tarajal en un Centro Ambulatorio de Especialidades médicas, “una demanda del conjunto de los ciudadanos de la zona sur de la isla, a la que CC y PSOE siguen dando la espalda”, destaca Montelongo. La diputada popular sí ha conseguido el apoyo para su enmienda que permitirá destinar 700.000 euros a la ampliación del Centro de Salud de Corralejo. “Se trata de una muy buena noticia para los vecinos del municipio de La Oliva porque el actual centro se quedó pequeño hace años, fue pensado para unos 15.000 usuarios y el municipio tiene ya más de 30.000 habitantes, además de las 14.000 plazas alojativas”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :