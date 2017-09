Sección > Cartas al Director







Moción de censura y posible pacto en el Cabildo de Lanzarote

Bruno Perera · 2 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más A nadie se le esconde que la huelga de los CAT de Lanzarote fue y sigue siendo promovida por la FCM, el sindicalista Andrés Barreto, PSOE, Podemos, Carlos Espino, Loli Corujo y Mario Alberto Perdomo miembro de El Guincho y patrono de la FCM. Todos de una forma u otra han participado tirando la piedra y escondiendo la mano para provecho propio. Y otros partidos como Somos, Cs y Pil, los han secundado para pescar en el mismo río revuelto sin darse cuenta que han y están siendo mangoneados y manipulados por la FCM y su séquito. En esta disputa política y económica, la FCM jugó y sigue jugando un papel primordial porque es quien ha movido la mayoría de los hilos de la huelga de los CAT haciendo hincapié en derrocar al Presidente del Cabildo Pedro San Ginés, a quien la FCM considera (number one enemy combatant) a destituir porque piensa que es un líder que defiende a algunos empresarios de la isla que la Fundación considera enemigos desde hace varios años por causa de que han tenido entre ellos y la Fundación varios litigios y juicios por motivos relacionados con las ilegalidades urbanísticas que la FCM alega contra los empresarios y por las que los empresarios le achacan a la FCM. La Fundación Cesar Manrique ha cometido desde el año 1963 hasta la fecha varios atentados anti ecológicos, que han sido la destrucción de unos 10.000m2 de volcán en Taíche, 750m2 demás construidos y añadidos a la Fundación entre el año 1991-92, la Casa de Las Cúpulas ilegal de unos 450m2, y la falsificación del Catastro de Teguise donde declararon como legal todo cuanto construyeron sin licencia entre los años 1963 y 1992. En el mismo thread, el PSOE ha decidido romper el pacto que tenía en el Cabildo con CC debido a que por mandato de Carlos Espino, Loli Corujo y la FCM, se vieron obligados a entrar por la vereda porque con ello la FCM intenta derrocar a Pedro San Ginés y con cuya acción en el mismo viaje el PSOE saldría ganando porque si se diera el caso que pudiera lograr una moción de censura y un pacto con Podemos y otros, conseguiría Carlos Espino y Mario Alberto Perdomo una presidencia dócil y cautiva -si llega a gobernar el PSOE- que tal vez lo que informaran al juzgado en contra de Espino y Perdomo sería puesto de una forma suave e inocente que les podría salvar de ir a la cárcel por los delitos que supuestamente han cometido en la compra por Espino de la cocina para Jameos del Agua y la Memoria que Perdomo cobró pero que no entregó cuando correspondía, etc. Al mismo tiempo con esta jugada la FCM tendría al PSOE como rehén en el Cabildo y a Podemos en el mismo lugar como su brazo de guerra contra los empresarios que no osen entrar por su yugo ecolojeta. A seguir posible abanico de pactos del que se podría escoger uno que si cuadra daría potestad al PSOE para cambiar el equipo que gobierna actualmente en el Cabildo. En el Cabildo lanzaroteño gobiernan 8 partidos con los siguientes consejeros. CC: 7. PSOE: 5. PP: 3. Podemos: 3. Somos: 2. Pil: 1. NC: 1. Cs: 1. Total 23 consejeros de los que hay actualmente 8 gobernando en minoría, 7 son de CC y 1 del Pil. Posibles pactos si se lleva a cabo la moción de censura. Opción de pactos liderando el PSOE. (1). PSOE: 5+ PP: 3+Podemos: 3+Pil: 1= 12 mayoría.

(2). PSOE: 5+PP: 3+Podemos: 3+NC: 1= 12 mayoría.

(3). PSOE: 5+PP: 3+Somos: 2+NC: 1+Pil: 1= 12 mayoría.

(4). PSOE: 5+Podemos: 3+Somos: 2+ Pil: 1+NC: 1= 12 mayoría.

(5). PSOE: 5+ PP: 3+Somos: 2+NC: 1+Cs: 1= 12 mayoría.

(6). PSOE: 5+PP: 3+Somos: 2+ NC: 1+ Pil: 1= 12 mayoría.

(7). PSOE: 5+Podemos: 3+ Somos: 2+Cs: 1+Pil: 1= 12 mayoría. (Este pacto no cabe porque Cs no traga a Podemos, pero todo es posible en política). Nota. En esta lista caben aún otras combinaciones. Opción de pactos liderando CC. (1). CC: 7+PP: 3+ Somos: 2=12 mayoría.

(2). CC: 7+ PP: 3+ NC: 1+Pil: 1=12 mayoría.

(3). CC: 7+Podemos: 3+Somos: 2=12 mayoría. (Este pacto no se llevará a cabo porque Podemos y CC son enemigos, pero todo es posible en política).

(4). CC: 7+PP: 3+Cs: 1+ NC: 1= 12 mayoría. (Este pacto no se llevará a cabo porque Cs y CC son enemigos, pero todo es posible en política). Caben otras combinaciones de pactos para CC, pero son algunas con Cs que no cuadran. Creo que CC está en mejores condiciones que el PSOE para lograr un pacto porque para conseguirlo tiene que negociar con menos partidos políticos. Y en caso que el consejero del Pil se les vaya, de todas formas CC puede negociar con NC y otros. También se debe tener en cuenta que si el consejero del Pil pacta con el PSOE, tal vez dé lugar a que en cascada se rompa el pacto en el ayuntamiento de Arrecife y quede el concejal del Pil (Tomás Fajardo) fuera del equipo de gobierno. Igualmente se debe tomar en consideración que quizás el PP para llegar a un pacto con CC pida al mismo que rompa en Arrecife y San Bartolomé. Post datum: Que el Cosmo Poder nos coja confesados porque con estos políticos creo que habrá huelga de CAT para largo tiempo. Y Lanzarote económicamente irá a la deriva con miles de familias que no podrán trabajar ni cobrar su salario para mantener a su prole. Versión imprimir



