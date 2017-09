Sección >

Todos los partidos implicados en la búsqueda de la estabilidad perdida niegan que exista ningún tipo de acuerdo. Manuel Cabrera anuncia que el PIL se mantendrá en el grupo de gobierno y asumirá con notable desgana las áreas que le correspondan en el nuevo pacto

¿Moción de censura, nuevo pacto o Gobierno en minoría para el Cabildo de Lanzarote?

El portavoz del PP asegura que nadie se ha dirigido a su partido para formalizar ningún tipo de alianza. Ciudadanos deja entrever la posibilidad de que se cierre un acuerdo que terminaría con Pedro San Ginés con ellos, el PSOE, el PP, Somos y el PIL

La ruptura del pacto de gobierno del Cabildo de Lanzarote tras la salida de los cinco consejeros del Partido Socialista (PSOE) que sostenían la presidencia de Pedro San Ginés ha abierto un enorme capítulo de especulación pura y dura cuyo verdadero final parece que no conocen ni los propios implicados. O al menos eso dicen en público.

Aunque es un secreto a voces que los socialistas han estado tanteando el terreno, este viernes se ha estrenado con los portavoces de todos los grupos implicados en dar estabilidad al Cabildo negando que haya un pacto cerrado. Y es probable que no lo haya, salvo que los políticos que ejercen de portavoces en la Primera Corporación insular se hayan convertido en grandes actores de reparto.

Lo cierto es que el PSOE ha formalizado este viernes su anuncio del jueves, el abandono de un pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC) que ya empezó mal, cuando esos mismos consejeros por orden de su formación se negaron a incorporarse al pacto una vez que se hizo público lo que ya se había hablado en privado, que el presidente iba a apartar al funcionario Leopoldo Díaz de la Oficina del Plan Insular. En otros tiempos, como también sostienen desde distintos grupos, un paso de semejante calibre vendría de la mano de otra alianza, una que sólo puede pasar por la presentación de una moción de censura contra Pedro San Ginés. Aunque la secretaria general del PSOE en la Isla, Dolores Corujo, lo ha negado en las distintas declaraciones que ha hecho a lo largo de este viernes, una de ellas en COPE Canarias, una alianza de izquierdas entre el PSOE, Podemos y Somos Lanzarote más la suma del único consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, y del único consejero del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Manuel Cabrera, sería suficiente y posible para derrocar al actual máximo responsable de la Corporación. Sin embargo, ha sido el portavoz del PIL el que ha asegurado en declaraciones al programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que en su partido no tienen intención de abandonar el actual Gobierno en minoría y que de momento se van a mantener dentro del pacto con CC, como ya hicieron al comienzo del actual mandato. Además, Cabrera ha dicho que asumirá de nuevo y no con muchas ganas puesto que no le parece serio lo que está sucediendo las áreas que le correspondan en el nuevo reparto que se tendrá que hacer tras la salida de los cinco consejeros socialistas. Dejó claro que “de momento no tenemos otra cosa en la cabeza que seguir cumpliendo con la misión que nos marcamos”. “Otra cosa será el futuro, porque esto no va a ser fácil para ninguno y habrá que tomar decisiones. Me imagino que hoy o la semana que viene nos reuniremos para ver qué propuestas hay de los unos o los otros. Al final la pena es que toda esta carajera a mitad de la legislatura va a beneficiar a otras islas donde hay estabilidad. Teniendo razón unos y otros, quienes se van a ver perjudicados son los ciudadanos de Lanzarote”, argumentó. El portavoz del PIL negó que nadie les haya ofrecido un acuerdo concreto en uno u otro sentido. “Al producirse una situación tan tensa como la que estamos viviendo, es lógico que se hagan comentarios en varios sentidos. No ha habido nada serio ni oficial, y lo que se anuncie lo anunciará el partido. El PIL está cumpliendo desde el primer día el pacto que se firmó y es lo que vamos a seguir haciendo hasta que haya una nueva orden o se den otras circunstancias”, adelantó.

Benjamín Perdomo ha sido otro de los que en declaraciones al mismo programa ha negado que exista ningún tipo de acuerdo cerrado con nadie. Sin embargo, no ha ocultado que ha sido desde los primeros días de mandato uno de los consejeros que más ha trabajado para intentar descabalgar a San Ginés, al no compartir su forma de llevar el Cabildo. De ahí que no descartara durante su intervención ningún tipo de posible alianza para presentar una moción de censura, incluyendo la que pasaría por el pacto en el que tendría que compartir Gobierno o al menos firma en el mismo documento con los tres consejeros de Podemos y con su portavoz, un Carlos Meca con el que ha tenido también una relación nefasta desde que echó a caminar este nuevo y convulso periplo político en el Cabildo. Para él, sin embargo, tal y como ha dejado claro, el pacto posible y deseable pasaría por la suma de PSOE, Somos, PIL, Ciudadanos y Partido Popular (PP). Perdomo comentó que el anuncio del PSOE le cogió por sorpresa. “No esperaba que los socialistas rompieran el pacto esta semana. Podía intuir que se podría romper cuando llegaran las acusaciones en el juzgado sobre el caso de Montaña Roja. Los hechos y la forma de actuar de este presidente han provocado que se precipiten las cosas y que el PSOE reaccione. En Ciudadanos hemos dado batalla desde el minuto uno contra CC y Pedro San Ginés, porque sabíamos que las cosas se estaban haciendo mal. El PSOE ha abierto los ojos un poco tarde pero los ha abierto”, sentenció.

Y en estas aparece el PP. Sus tres consejeros son llave en varias de las opciones que se plantean en estos momentos. Su portavoz, Ángel Vázquez, ha dejado claro también durante su intervención en el programa "A buena hora" que ni él ni nadie de su partido ha estado negociando la presentación de una moción de censura contra Pedro San Ginés. Es más, este viernes ha explicado que el anuncio del PSOE les cogió durante una reunión que estaban desarrollando en la sede de Arrecife para tratar diferentes asuntos, entre ellos el que más les preocupa en estos momentos, el conflicto de los Centros Turísticos. De ahí que no se atreviera a descartar ninguna de las muchas opciones que se han puesto sobre el tablero del complejo panorama político local. Lo que sí que tenía claro, eso sí, es que San Ginés ha dado motivos más que suficientes a sus socios para hacer lo que han hecho.

La no moción de censura

Y por ahí pasan los acuerdos para terminar con la presidencia de Pedro San Ginés. Pero, salvo que todos sean protagonistas de una gran mentira y exista día y hora para presentar una moción de censura (no sería la primera vez que en Lanzarote se utiliza este método), existen otras dos opciones que también se estarán estudiando: la primera, siguiendo el hilo argumental expuesto por Dolores Corujo, es que el PSOE lidere la oposición del Cabildo y mantenga los acuerdos con CC en Arrecife y San Bartolomé, dejando que San Ginés y los suyos terminen el mandato en minoría. Es en estos momentos la opción que sin duda tiene menos posibilidades. La segunda opción pasa por que CC consiga cerrar un acuerdo con alguien que le dé la estabilidad suficiente para cerrar el mandato sin más sobresaltos. En esta posibilidad vuelve a entrar a escena el PP. Un acuerdo entre CC, PIL y PP sólo necesitaría el apoyo del portavoz de Nueva Canarias (NC), Juan Manuel Sosa para cerrar otro tipo de mayoría.

Los nacionalistas no han querido hacer declaraciones hasta la rueda de prensa que celebraron en el Cabildo. Está previsto que este viernes se reúnan en la sede de la capital para analizar todo el escenario, sin descartar ningún tipo de actuación, como podría ser la de ordenar a sus compañeros de Arrecife que dejen en minoría a la socialista Eva de Anta y que hagan lo propio con Dolores Corujo en San Bartolomé.