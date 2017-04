Sección > Lanzarote



El concejal de Hacienda y responsable de la Policía Local de Teguise confirma que los agentes se han incautado de cerca de 100 kilos de hachís tras la llegada de dos pateras, las primeras del año en Canarias, a la costa de Famara



Miguel Ángel Jiménez defiende que los fondos del FDCAN se inviertan "en Sanidad, Educación o lo que quieran", pero reclama "que vengan para Lanzarote"

Crónicas · 2 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Hacienda y responsable de la Policía Local de Teguise, Miguel Ángel Jiménez, ha denunciado este lunes la postura del Partido Socialista (PSOE) respecto a los criterios de reparto del FDCAN, los Fondos de Desarrollo de Canarias. Jiménez ha aplaudido al Gobierno de Canarias y ha criticado que el PSOE "haya tratado de menospreciar al presidente del Gobierno", Fernando Clavijo y que haya "intentado desmantelar la estabilidad" del Ejecutivo regional. "Fue una excusa por parte del PSOE, que pretendía que las islas menores saliéramos muy perjudicadas", ha dicho el edil de Teguise en el programa ’Entre Barrios’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El concejal nacionalista ha remarcado negativamente los discursos de partidos como Somos Lanzaorote y Nueva Canarias. "Que se invierta el dinero en Sanidad o en Educación o donde quieran, pero que esos millones vengan para Lanzarote, que vengan y se gasten donde quieran", ha indicado, "pero que no se utilice el criterio del REF para el reparto de esos fondos, que prima siempre a las islas de Gran Canaria y Tenerife. "Nueva Canarias está siempre lavando la cara de Gran Canaria", ha añadido, "porque depende solo de esta isla". En versión del responsable de Hacienda de Teguise, el único municipio de toda Lanzarote que a día de hoy tiene sus presupuestos municipales de 2017 ya aprobados, "es normal que la gente critique y se aparte cada vez más de la política, para una vez que un presidente del Gobierno tiene que repartir un fondo extra". Según ha argumentado, "los fondos del FDCAN, 160 millones por año, son una migaja comparados con los 7.300 millones de euros de los Presupuestos de cada año del Gobierno autónomo de Canarias". Las dos primeras pateras del año, en Famara Por otro lado, como concejal del Área de la Policía Local, Miguel Ángel Jiménez ha aportado algunos datos sobre la llegada de las dos primeras pateras a la costa de Famara, en Teguise. En las embarcaciones viajaban dos menores de edad. La Guardia Civil encontró en la misma playa y cerca del lugar de hallazgo de una de las pateras, enterrados en la arena, varios bidones de plástico con hachís. Según el edil, la primera patera intervenida en Canarias en 2017 traía cerca de 100 kilos de hachís. "Al final han sido incautados entre 87 y 100 kilos de hachís", ha precisado el edil. "Nos llamaron sobre las ocho de la mañana informando de que había una patera en la zona del “El Codito", con 13 adultos y una menor", ha relatado Jiménez. En las labores de detención, según el concejal de la Policía, "los agentes se percataron de que varias de estas personas estaban intentando enterrar algunos fardos de hachís". Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. Los agentes de la Policía Local de Teguise han hecho constar que sobre las 8:01 horas de este domingo recibieron una llamada telefónica en la Jefatura de la Policía Local comunicando que había llegado una patera a la playa del pueblo de Caleta de Famara con al menos 10 inmigrantes. En respuesta a dicha alerta, dos vehículos patrulla de este cuerpo policial se trasladaron a la zona, observando a su llegada la presencia de una patera encallada al principio de la playa de Famara (en la zona denominada “El Codito”), así como a algunos migrantes en las dunas en línea con la patera que había desembarcado, según ha explicado el Consistorio en nota de prensa. De forma inmediata, los agentes iniciaron una persecución a pie en esa dirección, donde cuatro de las personas avistadas estaban excavando en la arena con las manos, lo cuales emprendieron la huida a pie al verse sorprendidos, aunque finalmente fueron detenidos por los agentes, junto con una mujer joven (posiblemente menor) que se hallaba a unos metros tratando de coger prendas de ropa de una mochila. Junto a las cuatro personas había un total de cinco bidones de plástico cerrados y sellados con cinta aislante, por lo que los agentes actuantes sospecharon que estos pudiesen contener algún tipo de sustancia estupefaciente. Tras proceder a su apertura, descubrieron pequeños fardos de hachís sellados con plásticos en forma de ladrillo, que sumaban un total de 75 kilogramos, así como una caja de plástico, la cual contenía en su interior dispositivos de navegación (GPS), una brújula de mano, tres teléfonos móviles, una agenda telefónica, un pasaporte expedido por el Reino de Marruecos, todo ello también sellado en plástico. Por tal motivo, se procedió a la detención por un supuesto delito de Tráfico de Drogas de los cuatro individuos que se encontraban excavando para tratar de esconder la droga ante la presencia en la zona de las fuerzas policiales, los cuales no pudieron ser identificados en el momento al encontrarse indocumentados y no hablar español. Finalmente, fueron trece los detenidos por supuesta Infracción a la Ley de Extranjería, los cuales fueron puestos a disposición de la Policía Judicial de Costa Teguise, para la instrucción de las correspondientes diligencias y la investigación de los hechos. 