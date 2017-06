Sección > Lanzarote



La secretaria general de CC en Lanzarote y diputada regional asegura que "no se va a recalificar suelo, no va a haber desarrollismo de grandes hoteles". "Eso no va a pasar. Yo también estoy en contra de eso", señala



Migdalia Machín cuestiona a los detractores de la nueva ley del Suelo y critica la forma en que la Fundación César Manrique defiende sus tesis

La Ley del Suelo se debate en el Pleno del Parlamento de Canarias de este miércoles, 21 de junio. El proyecto presenta 70.000 votos más en contra que a favor. La plataforma Canarias Territorio Sostenible, con el apoyo de la oposición, subraya que CC, PP y ASG obtuvieron 70.000 sufragios menos que PSOE, Podemos y NC. Intersindical Canaria reclama un referéndum sobre el nuevo Proyecto de Ley Crónicas · 20 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, explica que se trata de un pleno largo ya que en el debate del proyecto de ley de Suelo cada grupo tiene 15 minutos para intervenir y además se volverán a votar las enmiendas que no fueron aprobadas en la ponencia ni en la comisión La secretaria general de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote y parlamentaria regional, Migdalia Machín, ha cuestionado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote "la línea que sigue normalmente la Fundación César Manrique" (FCM) y las maneras que normalmente tiene "para defenderla". "La Fundación es un ente que tiene su opinión y su línea. No me parece bien cómo lo defienden. Siempre he dicho que cuando han hecho mesas de debate, lo importante es dar información y generar debate, pero para eso también debería ir gente que apoya la nueva Ley del Suelo. Si es un debate, debería ser más abierto y contar con gente que sí está de acuerdo con la Ley del Suelo"., ha manifestado Machín en declaraciones al programa ’A buena hora’. Respecto a "los detractores de la Ley, que siempre hablan del desarrollismo cuando se refieren al proyecto del Gobierno canario", la diputada lanzaroteña ha garantizado que "ellos no son los únicos defensores del territorio. Cada partido tiene una visión. En todos los partidos habrá gente que pensará que se van a desarrollar hoteles y en otros pensarán que lo que se va a hacer es cuidar más el Medio Ambiente". "No se va a recalificar suelo" Según la secretaria general de CC en Lanzarote, "lo que siempre hemos dicho nosotros desde Coalición Canaria es que no se va a recalificar suelo, no va a haber desarrollismo de grandes hoteles. Eso no va a pasar.", ha garantizado. "Es que yo también estoy en contra de eso. Sería ilógico que dijera lo contrario", ha reconocideo Machín. "Lo que siempre hemos mantenido es que con la Ley del Suelo los procesos administrativos van a ser más rápidos", ha destacado. "Aunque también se le va a dar más poder a los ayuntamientos", ha advertido, "pero yo siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué los técnicos de los ayuntamientos son menos válidos que los técnicos del Gobierno de Canarias? Al final", expone la parlamentaria nacionalista, "gran parte del discurso de los detractores de esta ley parte de ahí". En versión de Migdalia Machín, "si un ayuntamiento dice conocer la realidad de un municipio, y no puede aprobar su Plan General solo pues necesita permisos del Gobierno de Canarias y de los propios cabildos, no entiendo por qué se pone en duda siempre tanto que los técnicos de un ayuntamiento no tienen tanta potestad como pueda tener un técnico del Gobierno de Canarias". "Al final la discusión parte un poco de ahí", ha dicho. La Ley del Suelo sale adelante esta semana en el Parlamento de Canarias El Pleno del Parlamento de Canarias debatirá este miércoles, 21 de junio, el proyecto de Ley del Suelo, en una sesión plenaria en la que también se incluye el debate de la cuenta general de la Comunidad Autónoma. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ha indicado que se trata de un pleno largo ya que en el debate del proyecto de Ley de Suelo cada grupo tiene 15 minutos para intervenir y además se volverán a votar las enmiendas que no fueron aprobadas en la ponencia ni en la comisión. También está previsto que el Gobierno canario informe, a petición del grupo Popular, sobre la revisión de leyes sobre ordenación y renovación del sector turístico. En el orden del día también se incluye una proposición no de ley de grupo Podemos sobre los acuíferos en el suelo del Timanfaya; tres del grupo Socialista sobre el convenio de carreteras, la población joven emigrada y sobre una partida presupuestaria destinada a la ayuda al desarrollo. El grupo Nacionalista presenta una proposición no de ley sobre la estabilidad de los especialistas médicos en las islas no capitalinas. Después de este pleno, está previsto la celebración de una nueva sesión plenaria el 11 y el 12 de julio y otro el 18 de julio con los asuntos pendientes, según ha informado la presidenta de la Cámara. La ley del suelo presenta 70.000 votos más en contra que a favor. Por su parte, la Plataforma Canarias Territorio Sostenible advirtió este pasado lunes de que los tres partidos que aprobarán en el Parlamento la reforma de la ley del suelo que plantea el Gobierno regional representan a 70.000 votantes menos que los grupos que probablemente se opondrán a esa norma (PSOE, NC y Podemos). Los representantes del colectivo, de organizaciones sociales, sindicales, políticas y ecologistas contrarias a la nueva norma se reunieron ayer con los ponentes de los partidos que se han manifestado en contra de su aprobación: Nayra Alemán (PSOE), Conchi Monzón (Podemos) y Luis Campos (NC). Su portavoz, Antonio Pérez, y sus compañeros Eugenio Reyes y Maribel Santana rechazaron la nueva normativa por creerla "la materialización de la voluntad expresa de formular una legislación que convierta a Canarias en un solar", promovida, a su juicio, sin contar "con la participación ni el consenso ciudadano" y redactada "sin diagnóstico previo". De su punto de vista, la ley "nace en la debilidad" y no cuenta con "legitimidad", ya que, "en vez de buscar el acuerdo, (sus promotores) han tratado de imponer una regulación del territorio que ha dividido al Parlamento en dos", en referencia a los 33 diputados que la secundan (los de CC, PP y ASG) y los 27 restantes. "A pesar de que la ley se aprobará, es importante recordar que los 27 diputados que están en contra representan a 70.000 personas más que el otro bloque", sostienen la Plataforma, Este colectivo confía en que esto configure "un bloque social y político que seguirá trabajando en oposición a la ley" con el fin de "alcanzar una legislación participativa, consensuada y que incluya a todos". Los portavoces de la plataforma denuncian que la nueva normativa se centre en "solucionar los problemas de la maraña legal en la ordenación del territorio", un objetivo en el que ha fallado, ya que "va a terminar convirtiendo esa maraña en otra judicial", una problemática que terminará en los tribunales, un proceso "más complejo y más lento". En su opinión, esto provocará que "se encasquillen los procesos de manera indefinida" y que la situación se convierta "en un barrizal permanente". Alemán dijo que el PSOE será "contundente", ya que entiende que esta ley "busca distraer" el debate y evadir "lo importante, que es eliminar las diferencias de los canarios. Es una ley señuelo escrita en piel de cordero". Monzón (Podemos) la concibe como "una ley pensada para el beneficio de unos pocos y que no esta respaldada por la mayoría de la ciudadanía", basándose en "el suelo como un concepto mercantilista, que se enfoca al desarrollismo en vez de ordenar el territorio". Para Campos (NC), la ley "vicia el proceso, sin diagnóstico previo, participación ni debate" lo que supone "una ruptura con el proyecto común de Canarias". Intersindical Canaria reclama un referéndum sobre la Ley del Suelo Por su parte, el sindicato Intersindical Canaria ha reclamado hoy al Gobierno de Canarias la paralización de los trámites parlamentarios para la aprobación de Ley del Suelo y la convocatoria de un referéndum vinculante sobre este proyecto de ley. Intersindical Canaria, en un comunicado, ha criticado este martes que "no es de recibo el talante autoritario del Gobierno de Canarias en la tramitación de esta importante norma para el futuro de las islas". Según el sindicato, el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno que pretende establecer las normas de ordenación territorial, lo que supone "un hecho de máxima trascendencia". Con esta normativa, alega el sindicato, "se abre las puertas a un desarrollo urbanístico a la carta", ha denunciado Intersindical Canaria, que ha lamentado que la retórica de su redacción esconde múltiples coladeros para, sin control, promover la política urbanística y del ladrillo. Para el sindicato, el proyecto de Ley del Suelo cede discrecionalmente gran parte de las competencias sobre disciplina urbanísticas a las corporaciones locales, "dejando las decisiones sobre urbanismo al albur de los intereses de grupos de presión municipal o insular y hurtando al Gobierno autónomo sus actuales competencias de ordenación y protección del suelo". "Especialmente peligroso resulta el apartado en el que, al amparo del interés general, se den vía libre a obras de carácter público o privado en zonas actualmente protegidas que lesionará el patrimonio natural e incluso arqueológico", ha alertado. Desde Intersindical Canaria añaden que "la maraña de conceptos sin suficiente definición y la indeterminación de planteamientos jurídicos no aclarados" en el proyecto de ley conlleva abonar el terreno para impulsar la controversia y la judicialización de la aplicación de las normas a ejecutar. En definitiva, ha añadido, "el proyecto de la Ley del Suelo cuenta con más aspectos desfavorables que positivos y supone una peligrosísima regresión en materia de protección territorial de las islas". Versión imprimir



