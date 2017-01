Sección > Lanzarote



La diputada regional de CC por la Isla cree que "todos los partidos coincidimos en que hay que cambiar la Ley del Suelo" y adelanta que el proyecto de las torretas eléctricas para el sur de Lanzarote "prevé sustituir las dos ya existentes"



Migdalia Machín cree que Oswaldo Betancort sería un buen secretario general para CC en Lanzarote

"La censura contra Clavijo es viable. Si ellos tienen los números, nos la pueden hacer perfectamente porque al final en el Parlamento las mayorías son las que mandan y el PP cuenta con 12 diputados", admite sobre la actual minoría de CC en el Gobierno de Canarias Crónicas · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La diputada regional de Coalición Canaria (CC) por Lanzarote, Migdalia Machín, ha avanzado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que respaldaría la idea de que el actual alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, se convirtiera en el próximo secretario general de cara al Congreso que el próximo 22 de abril celebrará la organización nacionalista en la Isla. "No me parecería mal. Oswaldo es una persona que ha tenido una progresión muy buena dentro de Coalición Canaria, siendo alcalde y consiguiendo una mayoría en Teguise, donde veníamos de un bastión bastante potente del PIL", ha dicho Machín en el programa ’Entre Barrios’. "Ha sabido llegar a la gente y calar. Creo que está haciendo un buen trabajo y cuenta con un muy buen grupo de concejales dentro del grupo de gobierno, donde están muy arropados y donde trabajan conjuntamente, así que me parecería una buena opción", ha añadido la representante nacionalista. Ley del Suelo y nuevo Gobierno para Canarias Machín, por otro lado, ha reconocido que "todos los partidos políticos estamos de acuerdo en que la nueva Ley del Suelo para Canarias debe ser modificada", aunque ha advertido de que "no se van a recalificar nuevos terrenos" con esta nueva ley "y los sitios protegidos seguirán protegidos". Además, respecto a la posibilidad de que el presidente canario, Fernando Clavijo, sea pueda ser censurado por un nuevo pacto en el Gobierno de Canarias, Machín ha afirmado que "la censura es viable. Si ellos tienen los números, nos la pueden hacer perfectamente porque al final en el Parlamento las mayorías son las que mandan y el PP cuenta con 12 diputados. Los números dan", ha ratificado. "Los secretarios generales de CC y PSOE, David de la Hoz y Loli Corujo, han expresado que desean que el pacto se mantenga en las instituciones donde está en Lanzarote", ha recalcado. Al mismo tiempo, y reconociendo que existe oposición por parte del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, a que se rompan los pactos del Cabildo, Arrecife o San Bartolomé, Machín ha opinado que "matrimonios a la fuerza tampoco se pueden tener". Las torretas eléctricas para el sur de Lanzarote Por otro lado, Machín ha aclarado respecto al rechazo institucional, partidista y social que ha fomentado el anuncio de las nuevas torres eléctricas aéreas que Red Eléctrica Española (REE) prevé instalar en el sur de Lanzarote que el proyecto denominado ’Línea Aéreo Subterránea a 132 Kw con Doble Circuito Nueva Subestación 132 Kw Mácher - Nueva Subestación 132 Kw Playa Blanca’ prevé "simplemente sustituir las dos subestaciones que ya existen en la zona". "Creo que se ha generado un poco de alarma ya que ya existen a día de hoy dos circuitos con estas torretas y lo único que se va a hacer ahora es sustituirlas", ha expuesto Machín. Según su versión, "desde el Cabildo de Lanzarote se llevó una moción en la pasada legislatura pidiendo que se soterraran estas instalaciones, como en muchas otras zonas de la Isla, donde el cableado va por la tierra y no es aéreo". "Pero esta medida", ha proseguido la diputada de CC, "solo se suele tomar para zonas urbanas y en este caso el informe de Medio Ambiente de la Cotmac y de Medio Ambiente de Canarias ya señalaba que el nuevo proyecto solo contempla la sustitución de esas dos torretas que ya hoy en día ya existen, ya están puestas". Migdalia Machín ha dejado claro que "tampoco quiero que en la zona de Los Ajaches se coloquen nuevas torretas, es solo cuestión de informarse bien". Versión imprimir



