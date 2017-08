Sección > Lanzarote



La secretaria general de Coalición Canaria en Lanzarote, que cree que el "que nuestro propio socio de gobierno nos pida un pleno extraordinario es una deslealtad política tremenda", acusa al PSOE de "mentir" sobre la desinformación de la huelga en los Centros Turísticos



Migdalia Machín: "Si estamos gobernando, estamos gobernando, pero si el PSOE quiere estar en la oposición, que lo diga"

Los nacionalistas entienden que la dirección de los Centros Turísticos "ha cumplido" la sentencia sobre los salarios y advierten de que la subida salarial que pide el Comité de Empresa supondría 1,5 millones de euros anuales Crónicas · 19 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La secretaria general de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote y diputada regional por la Isla, Migdalia Machín, ha acusado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote al socio de gobierno de los nacionalistas, el Partido Socialista (PSOE), de "mentir" acerca de la supuesta desinformación en la huelga en los Centros Turísticos y ha advertido de que el hecho de "que nuestro propio socio de gobierno nos pida un pleno extraordinario nos parece una deslealtad política tremenda". "Cuando estás en un pacto, cada partido político tiene sus áreas de gobierno pero también hay cuestiones fundamentales y delicadas como esta huelga, que como comprenderán, se hablan y se comentan", ha manifestado Machín en el programa ’A buena hora’. "Hoy en día", ha señalado la máxima responsable de CC en la Isla, "hay herramientas telemáticas a través del móvil con las que todo se sabe y todo se cuenta. Se ha ido dando cuenta de todas las reuniones que ha mantenido con el Comité de Huelga y las distintas gestiones", ha abundado la secretaria general de CC, para la que el hecho de "que nuestro propio socio de gobierno nos pide un pleno extraordinario nos parece una deslealtad política tremenda y, además, creo que en muy pocas ocasiones se ha visto esta situación". Podría ser la crisis definitiva Sobre la actual crisis que sigue atravesando el pacto de esta legislatura en Lanzarote, tras diferencias escenificadas en los plenos y los medios de comunicación en Arrecife, el Cabildo y el Consorcio insular del Agua entre CC y PSOE, Machín ha sido tajante al afirmar que "nosotros lo tenemos claro. Intentamos mantener el pacto pero es el PSOE el que tiene que decidirse aquí pues cada dos por tres nos pone en unas circunstancias complicadas. Ellos son los que tienen que decidir. Lo que está claro", ha indicado la secretaria general de CC, "es que si estamos gobernando, estamos gobernando, y si quieren estar en la oposición, que lo digan. Tendrán que decirlo ellos pues los últimos acontecimientos", ha proseguido, "como la solicitud de un pleno extraordinario a través de nota de prensa nos da indicios de que algo falla. No podemos seguir en esta situación", ha zanjado Machín, que anuncia que "tras habar con su secretaria general, se valorará" qué va a pasar con el pacto, "pero nosotros desde Coalición Canaria le pedimos al PSOE que decida qué es lo que quiere hacer". En este sentido, la también diputada nacionalista ha advertido de que no considera que sea imprescindible convocar la Mesa de Seguimiento de dicho pacto, aunque ha adelantado que tiene previsto ponerse en contacto en las próximas horas con su homóloga en el PSOE, la también parlamentaria lanzaroteña y actual secretaria general de los socialistas en la Isla, María Dolores Corujo. "Hemos hablado del tema de manera menos formal, pero también estamos pendientes de las distintas reuniones que este jueves están previstas entre los partidos en el Cabildo. Nosotros", ha expresado, "intentamos seguir adelante con el pacto de gobierno en el Cabildo, en Arrecife y en San Bartolomé, pero hay cuestiones que nos ponen en duda si podemos seguir adelante o no. Nos parece una deslealtad que ellos mismos nos pidan un pleno extraordinario", ha insistido Migdalia Machín. El PSOE "miente" y la dirección de los Centros "ha cumplido" Los nacionalistas entienden que la dirección de los Centros Turísticos "ha cumplido" la sentencia sobre los salarios y advierten de que la subida salarial que pide el Comité de Empresa supondría 1,5 millones de euros anuales. En la reunión, según han explicado desde CC, el consejero mostró a los asistentes documentación, exponiendo el proceso y demostrando con hechos que "el Partido Socialista miente cuando dice no estar informado ya que tanto ellos como las patronales y asociaciones profesionales han estado al tanto desde el minuto cero y participando de las acciones para minimizar el impacto". "Nosotros respaldamos obviamente la gestión que ha hecho el consejero, que ha intentado resolver el conflicto y llegar a acuerdos. El Comité de Empresa presentó un documento con seis puntos y se aceptaron cinco y medio de ellos. Una de las cuestiones", ha explicado Machín, "era el dinero que ellos creen que deben cobrar, pero finalmente no se pudo aceptar la subida del 1% de los sueldos y, además, se introdujo un nuevo punto en el que no hubo acuerdo". Con ello, Machín ha vuelto a recordar que "aquí quien pone y quita a los consejeros del Gobierno es la Presidencia del Cabildo, que en este caso la ostenta Pedro San Ginés. Echedey Eugenio tiene todo el respaldo del partido, así que ni nos planteamos esa situación". Versión imprimir



