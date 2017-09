Sección > Lanzarote



La secretaria general de CC en Lanzarote confirma que sigue manteniendo diversas reuniones con distintos partidos para recuperar la mayoría de Gobierno del Cabildo tras la salida del PSOE



Migdalia Machín: "La situación de Arrecife es complicada y más cuando tienes un socio que no hace por sacar las cosas adelante ni trabaja"

Crónicas · 15 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La secretaria general de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Migdalia Machín, confirma que estos días sigue manteniendo diversas reuniones con distintos partidos para recuperar la mayoría de Gobierno del Cabildo tras la salida del PSOE. Este jueves Machín ha sido especialmente crítica en Crónicas Radio-Cope Lanzarote con el ex socio de gobierno de los nacionalistas, en el Cabildo y ha calificado de "muy complicada" la situación actual del pacto de Arrecife. "Desde siempre hemos entendido que en Arrecife el pacto ha pasado por momentos muy complicados. Después de lo ocurrido en el Cabildo, nosotros seguimos trabajando en Arrecife, pero ya no es lo mismo", ha explicado Machín en el programa ’A buena hora’. "La situación de Arrecife es complicada y más cuando tienes un socio que no hace por sacar las cosas adelante ni trabajar o que no hace las cosas como uno espera. Cuando solo ves que las cosas no caminan, eso te da mucho que pensar y te hace buscar otras alternativas", ha manifestado la máxima responsable orgánica de CC en la Isla. Respecto a los problemas organizativos y la falta de una Relación de Puestos de Trbajo (RPT) en el Ayuntamiento que preside la socialista Eva de Anta, Migdalia Machín ha aseverado que "siempre hemos dicho que este Ayuntamiento tiene un tremendo déficit de personal, algo que le corresponde al PSOE, una situación en la que siempre hemos remado a favor del Gobierno, pero que a día de hoy sigue sin resolverse, cosa que nos acaba perjudicando". Respecto a las reuniones mantenidas estos días con el PP y otras formaciones para recuperar la mayoría del Cabildo, Machín ha señalado que "estamos intentando reconducir una situación generada por el Partido Socialista y tratando de tener una estabilidad en la instituciones que pasa, indudablemente, por una nueva mayoría". "Nos hemos reunido. No lo tengo por qué negar. Creo que después de lo que sucedió con el PSOE, con las formas con que se fue del Gobierno del Cabildo, obviamente eso me da la libertad de no tenerles lealtad a un pacto en el que ellos decidieron de manera unilateral salirse, sin previa conversación, ni reunión ni ningún argumento, y dejando claro que en Arrecife las cosas iban perfectamente y que ellos no tenían por qué salirse del Gobierno", ha reprochado a los socialistas, tras recordar que han sido "los órganos de Coalición Canaria me han mandatado a buscar un acuerdo y eso pasa obviamente por una mayoría". En cuanto a las negociaciones en sí, Machín ha advertido de que "tratamos de mantener mucha comunicación, mucho diálogo y sentarnos con distintos partidos para, al menos conseguir cierta estabilidad en la Isla. Mi deber como secretaria general de Coalición Canaria es esa". "Es lo que me toca", ha apostillado. "Es mi obligación como mínimo que de aquí a final de la legislatura los temas importantes para la Isla estén amarrados", ha dicho. Versión imprimir



