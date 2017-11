Sección > Canarias



La diputada afirma que “al Gobierno de España ni se le ve ni se le espera en la defensa de la única Región Ultrapériferica (RUP) que tiene"



Melisa Rodríguez asegura que “CC ha abandonado desde hace años al sector primario en Canarias" y anuncia un trabajo intenso de Ciudadanos desde el Congreso

Crónicas · 14 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más “Coalición Canaria (CC) ha abandonado desde hace años al sector primario en Canarias, pero eso no es motivo para que no se trabaje por él desde otras instituciones, como el Congreso de los Diputados”.



Así lo explicado este martes en sesión plenaria la diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, quien ha lamentado también que “al Gobierno de España ni se le vea, ni se le espere, en la defensa de la única Región Ultraperiférica que tiene, es decir, en la defensa de las maravillosas Islas Canarias”. En este sentido, según ha recogido la formación en nota de prensa, ha añadido que “no debe existir abandono del sector primario en el archipiélago canario, ni aislamiento económico, ni social del mismo”. Al respecto, la también portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en la Cámara baja ha indicado que “el 70% de los productos agrícolas que se exportan desde Canarias son del sector platanero”. “Ciudadanos cree en la competencia, pero en la competencia en igualdad de condiciones”, porque “lo que no puede ser es que a un producto nacional como el plátano se le establezca pasar controles fitosanitarios”, mientras que “la banana sudamericana no tiene que pasar por ellos”. “El sector primario supone el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas y genera más de 20.000 puestos de trabajo”, ha apuntado Rodríguez, quien ha añadido que “muchas veces no es la ocupación principal del agricultor, sino que es un extra que ha ayudado a muchas familias canarias a subsistir”. “Es necesario que se potencie el sector primario y el del plátano”, porque “no solo es un valor agroalimentario, sino que también lo es paisajístico y cultural”, además de “ser uno de los principales motores económicos de algunas islas como La Palma”. Por todos estos motivos, Ciudadanos ha respaldado la iniciativa presentada por Coalición Canaria, porque “si bien es cierto que han abandonado al sector primario en las islas”, es primordial que desde otras instituciones “se trabaje para la defensa del sector primario y del plátano canario”. Versión imprimir



