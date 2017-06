Sección > Canarias



Melisa Rodríguez: “La reunión entre CC y PP es la crónica de un pacto anunciado”

Crónicas · 19 de junio de 2017

Compartir | | Aun más “La primera reunión de negociación entre Coalición Canaria y el Partido Popular no es más que la crónica de un pacto anunciado”. Así lo ha manifestado este fin de semana en el mercado Nuestra Señora de África la portavoz regional de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Melisa Rodríguez, quien ha puntualizado que a juicio de la formación “ya era previsible la entrada de los populares desde que se rompió el pacto con el PSOE el pasado mes de diciembre”. Al respecto, explican desde la formación naranja en nota de prensa, Rodríguez ha indicado que a Ciudadanos lo que “nos asombra es que se hayan medido tan bien los tiempos”, y se haya esperado a la aprobación de los presupuestos, tanto regionales como nacionales. Por ello, Rodríguez ha manifestado que “Ciudadanos espera que se desbloquee ya la situación”, porque “estamos hartos de que se hable más de con quién se va a pactar un posible gobierno, que de la situación y los problemas que tienen la Sanidad y la Educación canaria”. “Ahora vienen unas partidas presupuestarias con partidas para los canarios”, y desde Cs se está viendo que “va a ser muy difícil que el Ejecutivo regional los pueda ejecutar”. Por tal motivo, la portavoz regional de Cs, quien ha estado acompaña por el coordinador territorial de Cs en Canarias, Mariano Cejas, y por el concejal de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Blanco, “ha animado al Gobierno de Canarias, gobernado en minoría por CC, a que se deje ya de circos, que se deje de hablar con quién puede o no pactar, y que se ponga manos a la obra”, porque “va a llegar dinero y se tiene que ejecutar por y para los canarios”. “De nada sirve que los diputados canarios se estén peleando en Madrid por traer fondos, si luego el Gobierno de Canarias no es capaz de invertirlo”, ha dicho la también diputada nacional de Cs, quien ha pedido al Ejecutivo “un poco de altura de miras”, porque “se lleva dos años de mandato y se ha estado hablando más de quién es el socio de gobierno y poquito de los problemas de los canarios”. Para Rodríguez ahora “no hay excusas, va a llegar dinero gracias a la negociación de Ciudadanos, y esperamos que el Gobierno de Canarias esté a la altura”, puesto que el propio presidente ha insinuado que “es complejo ejecutarlo”. “Que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar ya, y que ejecuten esas partidas presupuestarias”, ha añadido. Asimismo, ha apuntado que a Ciudadanos le ha sorprendido algunas de las cosas que están saliendo de esa reunión como “el hecho de que Coalición Canaria se oponga a la rebaja del IGIC del 7 al 5%”, más aún “teniendo en cuenta que la recaudación en Canarias está por encima de los tipos anteriores a la crisis”, y “ya es hora de devolver a los canarios el esfuerzo que han hecho durante este periodo”. Por otra parte, “nos desconcierta la posición del PP con respecto a la reforma electoral”, porque parece que “está pesando más el querer entrar en el Gobierno de Canarias a la fuerza que cumplir con su palabra”. En Madrid dicen que “no se va a desaprovechar ninguna oportunidad para hacer esta reforma electoral, y así lo anunció y pactó con Nueva Canarias y con Cs”, y parece que “por las ansias de entrar en el Gobierno regional, el PP está cambiando el discurso en las islas”. Por último, Rodríguez ha puesto en valor la actividad de Ciudadanos y que esté este sábado en el mercado de Nuestra Señora de África, porque ha añadido que “Cs no es un partido que salga a la calle sólo en campaña electoral, sino que sigue escuchando a los ciudadanos”, y por ello, ha estado este sábado preguntando a los ciudadanos por la situación del municipio y por cómo valoran la gestión de Cs en la capital tinerfeña, en Canarias y también en Madrid. “El proyecto de Ciudadanos es un proyecto que escucha a todos, porque si no es difícil el poder darle soluciones a los problemas de cada día”, ha opinado la portavoz regional de Cs, quien ha agradecido a la gerencia y presidencia del Mercado el que “nos haya dejado estar este sábado”, así como “a todos los afiliados que se han acercado a compartir este proyecto con los vecinos”. Versión imprimir



