Más mentiras

1.- Los tuits del gordo Junqueras desde la prisión son de mentiras. Ni él, con traje de preso, ni los demás, vestidos de calle, pueden manejar teléfonos móviles desde la prisión en la que están recluidos, la madrileña de Estremera. Tendrá un negro que se los escribe fuera de la cárcel, pero no creo que con sus palabras. Todo lo de Cataluña se ha convertido en una mentira global. Miente el cobarde Puigdemont, el mediocre Puigdemont, desde Bruselas, y mienten los que están en el talego. Posiblemente miente Forcadell, acatando la Constitución y diciendo que lo de la independencia fue simbólico. Miente también el que ha declarado que el magistrado Llarena les dijo: “Esto no es la Audiencia Nacional”, como reprochándola. Todos mienten con premeditación y alevosía, han engañado a todo un pueblo y cuando se han visto contra las cuerdas, o huyen a Bruselas –con mucho dinero encima— o reniegan de su no estrenada y chimba república. La única realidad es que Cataluña se muere de asco, mientras los niños de papá y los gamberros, que vienen a ser los mismos, paran trenes y fastidian a la población cortando carreteras. Cataluña se está convirtiendo en algo insoportable, pero todo lo que empieza acaba, así que no será por mucho tiempo. Yo me pregunto dónde trabajan todos estos que están en las calles gritando estupideces. Sería bueno que Hacienda, la Agencia Tributaria, hiciera una inspección a fondo a la ANC, a ver de dónde viene tanto dinero que ha servido, entre otras cosas, para pagar la fianza carcelaria a Forcadell. La antigua líder de ANC tiene una casa a la mitad, una finca rústica y unos 150.000 euros en el banco. Más lo que haya pescado por ahí. Y gana otros 150.000 euros al año. Lo bueno de este país es que casi todo se sabe. Se sabrá también como preparó la huida Puigdemont y su banda, con cuánto dinero salieron de Cataluña y de qué viven. ¿De la ANC y de Ómnium también? Pues vaya saco sin fondo que había preparado el Gobierno catalán para casos de emergencia. Estos, además de golfos, son piratas del Caribe. ¡Dios mío!

2.- Pero no se crean los tuits del gordo Junqueras desde la prisión, porque no tiene móvil. Y, además, es el único que viste traje de preso. Se ha quitado la claqueta y anda con la ropa que le dieron en Estremera. Los otros, no; los otros han recibido ropa de sus familiares. Pero Junqueras no ha tenido ni una sola visita durante su cautiverio. Y el preso peruano que pidió que le quitaran de al lado a uno de los Jordis porque no hacía sino hablarle de la independencia de Cataluña –cosa que al peruano le importaba un carajo—ha salido del Psiquiátrico. Jordi Sánchez lleva, en unos días, tres compañeros de celda con la cabeza como un bombo, que han huido a otros módulos, víctimas de severos dolores de tolmo. Dios mío, qué terrible debe ser compartir celda con un independentista loco, que no hace sino decir paridas constantemente. Pero estos de ANC y de Ómnium Cultural para perras son como cochinos para cáscaras. Están forrados los tíos, a base de vender esteladas y bolígrafos con bandera y, por supuesto, a fuerza de recibir perras de nuestros impuestos del Gobierno catalán. Por otra parte, Mas sigue pidiendo limosna para pagar sus 2,5 millones de euros de fianza impuesta por los tribunales y promueve una suscripción a su favor. Que ni chiquita cara tiene el nota. Aquí, en esta Cataluña hundida en la miseria, el que no corre, vuela. Y Pujol, en su casa, estudiándose lo que es la UDYCO, de la Policía Nacional. Pues que siga estudiando, que a lo mejor le hace falta.

3.- Mientras, Barcelona ha perdido ya ser sede de la Agencia Mundial del Medicamento, que se irá a otra ciudad europea, y está a punto de perder el congreso internacional de móviles, porque no quiere la organización que se celebre en una ciudad en conflicto. Todo eso equivale a millones y millones de euros en pérdidas para el comercio, la industria hotelera, los transportes. Una ruina. ¿Pero cómo no les da vergüenza a estos independentistas hacer lo que están haciendo al pueblo que dicen representar? Esto no se lo van a perdonar nunca los propios catalanes y más teniendo en cuenta cómo son ellos pa perras. Unos catalanes arruinando a toda Cataluña. Se han vuelto locos.

