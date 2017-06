Sección > Sociedad



Se trata del primer festival de colores de España, inspirado en una antigua fiesta popular hindú, en el que los asistentes se tiñen con polvos de colores y los lanzan al aire para celebrar la llegada de la primavera.



Más de 2.500 personas asistirán el 24 de junio a la segunda edición del festival ColorsTribe en Guacimeta

La organización de este evento asegura que dará lugar a la creación de alrededor de 200 puestos de trabajo directos e indirectos. El cartel de música lo conformarán los deejays 2Maniaks, Lara Taylor, Radness, Shega, Jennifer Dons, Carlos Chavaud, Basi Coco y Raffa Varela Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La gira nacional de ColorsTribe llega a San Bartolomé, en Lanzarote, donde celebrará su festival el próximo sábado, 24 de junio, desde las 16:00 hasta las 00:00 horas. En este lugar, situado en la explanada de Guacimeta de Playa Honda, se estima una asistencia de más de 2.500 personas para su segunda edición en la Isla, según explican este miércoles en nota informativa los responsables de esta iniciativa. ColorsTribe, evento producido por Real Nights y organizado con la colaboración en Lanzarote de Chavaud Producciones, propone una jornada repleta de música electrónica y diversión. Tras su inauguración en 2013, el festival ColorsTribe ha sumado la participación de más de 150.000 personas a lo largo de toda la geografía española. Marco Rother, director de Real Nights, resalta que “la primera edición de ColorsTribe en Lanzarote fue todo un éxito y para esta segunda queremos batir un nuevo récord ofreciendo una experiencia de disfrute, música y colorido a la que se suma la creación de alrededor de 200 puestos de trabajo directos e indirectos”. El cartel de artistas que actuarán en la segunda edición de ColorsTribe en Lanzarote contará con las sesiones de deejays referentes de la música electrónica como 2Maniaks, Lara Taylor, Radness, Shega, Jennifer Dons, Carlos Chavaud, Basi Coco y Raffa Varela. 2Maniaks. Uno de los dúos de moda en España compuesto por Robert Morr y Álex Tójar. Resaltan por sus actuaciones frenéticas e interacciones con el público y sus mezclas entre talento musical y shows apasionados. Lara Taylor. Cantante de música electrónica y DJ residente internacional. Ha actuado en festivales como Arenal Sound, Dreambeach, Circuit y Medusa Sun Beach. Obtuvo el premio a la Mejor Vocalista Española de música electrónica en los Vicious Music Awards 2014 y 2016. Radness. Estudió en la escuela Inted y pronto comenzó a transitar por los clubs más importantes de España. Ha compartido cartel con Diplo, Oliver Heldens, Glow In the Dark o Sikdope, entre otros. Fue nominada a la Mejor Artista Revelación como DJ femenina en los Vicious Music Awards. Shega. DJ femenina nominada a los premios Vicious Music Awards en 2011 y 2015. Ha pinchado en reconocidos clubs de música electrónica de Ibiza, Madrid y Barcelona. Jennifer Dons. Esta DJ mezcla en sus sesiones distintos estilos musicales, como hace con el pop y la electrónica en las fiestas ‘I wanna pop!’ de Papagayo Beach Club. Forma parte del dueto de deejays Beat Pause, que pincha en el espacio Groove Sensation de Calimbre Radio. Carlos Chavaud. DJ y productor profesional, actualmente es locutor de radio y recorre las distintas ciudades españolas pinchando en festivales en los que han participado artistas internacionales como Roger Sánchez, Don Omar, Daddy Yankee o Gente de Zona. Basi Coco. Reconocido DJ de Lanzarote por su trayectoria desde los años 90 en discotecas populares como Parking, Long Play, Seven, Ococo, Gabanna, La Factoría, Momas o Moai. Raffa Varela. Ha girado por todo el panorama nacional de la mano de deejays como Coqui Selection, Andre Vicenzzo o Lydia Sanz. Fue invitado al primer ColorsTribe y ha participado en destacadas fiestas como Matinée y SuperMartXé. Tradición popular de la India ColorsTribe es el primer festival de España que no solo ofrece música y artistas de renombre, sino que también incorpora una peculiaridad especial de luz y color. Y es que durante el concierto los asistentes se tiñen de polvos de colores y los lanzan al aire simultáneamente, creando un ambiente único y un efecto visual radiante y muy colorido. Se trata de una celebración que tiene su inspiración en una antigua fiesta popular hindú de primavera. Como símbolo de felicidad por la llegada de la estación primaveral, los participantes se lanzaban polvos de colores y agua coloreada para festejar y simular el incipiente brote floral que se avecinaba. Además, se encendían hogueras para conmemorar el triunfo del bien sobre el mal. Según algunas leyendas, estas acciones tenían una explicación medicinal ya que debido al cambio de clima surgían enfermedades que se paliaban con estos polvos de colores, elaborados con materias primas que recetaban los médicos hindúes. En el caso de ColorsTribe, los polvos de colores que se utilizan cumplen con la reglamentación de seguridad vigente y están homologados y acreditados para su uso por la entidad SGS, líder mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. En este sentido, con el fin de garantizar la seguridad, se entrega una bolsa de polvos de colores junto con la entrada y solo es posible adquirir más dentro del recinto, no permitiéndose introducir polvos del exterior. Desde la organización se recomienda acudir al evento con ropa blanca y proteger los ojos con gafas de sol, además de cubrir los dispositivos móviles con fundas. Adquisición de entradas Las entradas se pueden adquirir en la página Web oficial de ColorsTribe (www.colorstribe.com) así como en las tiendas Electrón de Fuerteventura y Lanzarote. Sobre ColorsTribe ColorsTribe se celebró por primera vez en Tarifa en el año 2013. A lo largo de sus cuatro años de recorrido por los diferentes puntos de la geografía española ha contado con la participación de más de 150.000 asistentes. Este festival de color es el más grande de España y el primero en importar la tradición hindú de utilizar polvos de colores entre su público para la celebración de sus diferentes conciertos. Además, ColorsTribe se caracteriza por su calidad artística, ya que cada evento garantiza la presencia de un DJ top a nivel nacional dentro del panorama musical actual. Estas características convierten a ColorsTribe en un encuentro de música electrónica y latina pionero, único y original en España. Versión imprimir



