El Ayuntamiento destina cada temporada más de 300.000 euros a la base deportiva del municipio

Más de 1.800 niños y jóvenes participaron en la presentación de las Escuelas Deportivas de Teguise

Alrededor de 1.800 niños y jóvenes de los clubes y asociaciones del municipio de Teguise se dieron en un colorido y animado acto que contó con la masiva presencia de padres y familiares. La presentación de las Escuelas Deportivas de Teguise, que tuvo lugar el pasado viernes por la tarde en el Campo de Fútbol de Tahiche, comenzó con una recepción a los participantes y la entrega de una bolsa conmemorativa de los 600 años de historia de Teguise, según ha explicado este lunes el Consistorio de La Villa en nota de prensa.





Tras reponer fuerzas con la merienda ofrecida por el Ayuntamiento, los deportistas y técnicos fueron desfilando ante el público hasta llegar al centro del campo donde se realizaron la foto de grupo por equipos. Allí les esperaban el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort; el concejal de Deportes, José Alberto Umpiérrez y la consejera de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Patricia Pérez; junto a otros concejales de Teguise.





Oswaldo Betancort, que disfrutó compartiendo la tarde con las pequeñas promesas teguiseñas confesó que “es un tremendo orgullo presenciar jornadas como esta, que ponen de manifiesto que la inversión que realiza el Ayuntamiento en la base, nos la devuelven ustedes cada día con su trabajo, con el de los técnicos y directivos para los que desde el Ayuntamiento solo tenemos palabras de agradecimiento”.





Tras la presentación de los deportistas intervino José Alberto Umpiérrez, responsable de Deportes, cuya concejalía destina cada temporada 300.000 euros a las Escuelas Deportivas. “Me siento satisfecho de ver juntos sobre el campo a los futuros grandes deportistas de Teguise, con ustedes y su trabajo el futuro está garantizado”, afirmó Umpiérrez.





La consejera de Deportes, Patricia Pérez, comentó por su parte que “desde el Cabildo de Lanzarote les animamos a continuar en la práctica del deporte, porque de ustedes dependen los futuros éxitos para Teguise y Lanzarote”.



Más de 1.800 niños en más de 15 disciplinas

Los más pequeños disfrutaron en una jornada festiva dedicada por entero a la cantera deportiva de Teguise, formada por clubes y entidades que engloban a 1.850 deportistas de base: bádminton (Lanzarote Raqueta Club 35); baloncesto (CB Grubati 65, CB Maramajo Villa de Teguise 70, CB La Villa 120); balonmano (CD Tahiche 60, ADC Teguise 50, CD Chinijos Costa Teguise 90); fútbol (CD Teguise 145, CD Tahiche 350, UD Palmeiros 75); fútbol sala (CD Adassa Costa Teguise 80); hapkido (Hapkido Teguise Ryon 35); judo (CD Bastian Costa Teguise 200); lucha canaria (C Lucha Tao 60); natación (Nadamás 110); patinaje (C P Fayna 45); surf y bodyboard (CD Surf Octopus 20); tenis (CD Drops Shot 65, C Tenis Punto de Set 30); triatlón (C Triactiv Por Teguise 60); voleibol (CV Guenia 45); bola y petanca (C Bola y Petanca Nazaret 15); golf (CD Hoyo Uno en Lanzarote 25).