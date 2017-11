Sección > Lanzarote



La consejera de Somos Lanzarote cree que las formaciones políticas que siguen consensuando "un programa de mínimos" no necesitarían conformar Gobierno y destaca que "hemos sabido reunirnos y hablar en cuestiones importantes" que persiguen



Maripaz Cabrera plantea que los partidos que tratan de censurar a San Ginés gobiernen el Cabildo desde la oposición

Respalda la tesis de PP y Ciudadanos y denuncia que el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, al que llama "tramposo", varió el orden del día del último y polémico Consejo de Administración a pesar de las advertencias del secretario. "No había que volver a votar un acuerdo plenario avalado por el propio dueño de la empresa pública, el Pleno del Cabildo" para poner fin al conflicto laboral de los Centros Turísticos del pasado agosto. "El Consejo de Administración está grabado", advierte Crónicas · 15 de noviembre de 2017

rescindir el contrato con Marina Rubicón, Echedey Eugenio no llevó ese acuerdo nuevamente al Consejo de Administración. Simplemente llevó la certificación del acuerdo plenario a los Centros y, meses después, lo ejecutó. ¿Por qué se empeña en llevar este asunto del acuerdo por la huelga de los Centros tres o cuatro veces al Consejo de Administración?", cuestiona Tras lo que podría terminar siendo un claro fracaso en el intento de moción de censura contra el presidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, por parte de la mayoría de partidos de la oposición en la Corporación, desde Somos Lanzarote, su consejera en esta Institución, Maripaz Cabrera, propone que estas formaciones políticas se unan al menos para gobernar desde la oposición. Cabrera, consejera de esta formación en el Cabildo e integrantes de Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M), organización integrada en estas filas asamblearias desde las últimas elecciones, ha afirmado este miércoles que la oposición es ahora mayoría y que podrían ponerse de acuerdo para gobernar a través de las votaciones sobre los distintos asuntos que la Corporación eleve al Pleno del Cabildo. "La oposición tiene la mayoría. Pensando y siendo un poco astutos y vivos y sabiendo lo que puede ser normal, también podríamos gobernar desde la oposición porque si lo que pretendemos es un programa de mínimos y escapar este año, yo he comprobado que al menos para determinadas cuestiones en ese programa de mínimos la oposición últimamente hemos sabido reunirnos y hemos sabido hablar para sacar adelante cuestiones importantes", ha propuesto Cabrera en declaraciones al programa ’A buena hora’. Por ello, la consejera de Somos Lanzarote en el Cabildo invita a dialogar a todos los partidos para que desde la oposición puedan tomar decisiones importantes en este año y medio que resta de la presente legislatura. "Podemos continuar este año y medio que nos queda haciendo lo mismo", ha dicho. "Podemos consensuar las cosas, y no solo ahora, sino siempre. Hay que saber escuchar a todas las organizaciones que están representadas en esa Corporación. Les invito a dialogar, a sentarse, y a que podamos desde la oposición también tomar decisiones sobre las cuestiones importantes", ha propuesto. Maripaz Cabrera ha calificado de "escándalo" la política actual de Lanzarote. "Por la isla pasaron seis presidentes de un Cabildo en una legislatura y quizás nos hemos acostumbrado a ese tipo de prácticas sacando la calculadora". Cambios en los puntos del orden del día en los CACT´s Por otro lado, Cabrera se ha manifestado en la misma línea que lo hicieron este martes los portavoces del Partido Popular (PP) y de Ciudadanos (C,s), Ángel Vázquez y Benjamín Perdomo, respectivamente, y ha denunciado que el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, varió el orden del día del último y polémico Consejo de Administración en el que finalmente no se votó el acuerdo plenario avalado por la oposición para poner fin al conflicto laboral de los Centros Turísticos del pasado agosto. La consejera ha ratificado que "no procedía votar una cuestión que ya se había aprobado y votado en el Pleno del Cabildo, que es el dueño de la EPEL, de la empresa. ¿Cómo voy a debatir en el Consejo de Administración algo que el dueño de la empresa ya me ha ordenado a hacer?", ha planteado. "Para otras cuestiones como

rescindir el contrato con Marina Rubicón, Echedey Eugenio no llevó ese acuerdo nuevamente al Consejo de Administración. Simplemente llevó la certificación del acuerdo plenario a los Centros y, eso sí, tres o cuatro meses después, luego lo ejecutó. ¿Por qué se empeña en llevar este asunto del acuerdo por la huelga de los Centros tres o cuatro veces al Consejo de Administración?", se pregunta Cabrera. Cabrera ha advertido de que "el Consejo de Administración está grabado" y se ofrecido a dar a conocer la grabación "cuando llegue a mis manos", para que la opinión pública sepa si tenía o no la oposición o si el consejero se ha atrevido o no a decir muchas mentiras". La portavoz de Somos Lanzarote ha asegurado que le "preocupa la capacidad de mentir de algunos políticos de esta Isla. Ayer escuché a esta persona", ha dicho sobre Echedey Eugenio, "y me daba miedo cómo llega a mentir tanto". En versión de Cabrera, "fuimos a un Consejo de Administración para que nos utilizaran y para que jugaran con nosotros, cuando en realidad en política, los que nos sentamos en un organismo estamos ahí porque representamos a una parte de la población y, como le exigí al consejero, debe respetarnos". La integrante de Somos ha acusado a Eugenio de "falta de respeto, infantilidad, inmadurez y actitudes dictatoriales, que no son propias de alguien que es el máximo representante de un organismo público". Expulsión de consejeros del Consejo de Administración Al respecto, Cabrera ha reconocido que "el consejero, al que no le caigo bien, llevó lo personal al seno de esta reunión. Con lo correcto que suele ser Marcos Bergaz", ha dicho, Eugenio "ya empezó el Consejo de Administración ordenándole que lo abandonara tres o cuatro veces desatinadamente". A su juicio, Eugenio "cree que moderar es cercenar el derecho de expresión de los demás. Él tiene ese concepto en la cabeza y cree que presidir un Consejo de Administración es ordeno y mando, y más cuando estamos en una empresa pública que manera unas cantidades importantes; debía permitirnos fiscalizar y hablar de un tema con tanta trascendencia insular como el cierre de los Centros Turísticos poruna huelga motivada por la incapacidad de diálogo de todos estos dirigentes políticos. El problema de Echedey es que no le gusta escuchar opiniones de la oposición, opuestas a la suya. Guarda actitudes de taúr, de tramposo jugando a las cartas", ha criticado. Cabrera ha explicado que "Eugenio estableció una convocatoria que él mismo redactó y, cuando se dio cuenta de que el orden del día no le servía para su juego político, viene y pretende cambiarla, a pesar de que el secretario del Consejo de Administración nos aclaraba que no se podía cambiar el orden del día, pero él seguía insistiendo que se iba a votar lo que le diera la gana pues para eso era el presidente. Con actitudes como esta", ha señalado, "no nos podíamos callar". La consejera también ha denunciado que el consejero evitó que se discutiera el posible cese del actual consejero delegado de los Centros Turísticos, José Juan Lorenzo, un asunto que también fue avalado por mayoría por el Pleno del Cabildo de Lanzarote. Versión imprimir



