Alternativa Ciudadana pide que se reabra el caso Inalsa. El que fuera consejero delegado asegura que la gestión en la época que le tocó lidiar con la empresa pública del agua fue "bastante afortunada"



Mario Pérez: "En nuestra época lo que intentamos fue ponernos la camiseta de lo público y defender la titularidad pública del agua en Lanzarote"

El presidente del Consorcio insular del Agua, Pedro San Ginés, revela que uno de los contratos "se adjudicó a Tragsa, una empresa pública del Estado, con lo que no puede o no debe haber ningún elemento de sospechas ahí". Cree que hay una confusión entre a declaración de emergencia hídrica y la emergencia a la que hace alusión la Ley de Contratos del Estado" Crónicas · 23 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Mario Pérez cree que "en la historia de Inalsa, sobre todo en la vinculación pública del agua en Lanzarote, hay algunos claroscuros. De lo que han hecho otros representantes de otras formaciones políticas responderán ellos", advierte El que fuera consejero de Inalsa en su etapa en el Cabildo de Lanzarote y actual director insular de Educación, Mario Pérez, ha asegurado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "en nuestra época lo que intentamos fue ponernos la camiseta de lo público y defender la titularidad pública del agua en Lanzarote". Después de que Alternativa Ciudadana haya reclamado la reapertura del caso Inalsa, ya que la organización asamblearia espera que la investigación sirva para que la Justicia señale a los verdaderos responsables de la ruina de la empresa pública de agua, Mario Pérez ha reconocido que "en la historia de Inalsa, sobre todo en la vinculación pública del agua en Lanzarote, hay algunos claroscuros. De lo que han hecho otros representantes de otras formaciones políticas responderán ellos", ha advertido el representante de Coalición Canaria (CC) en declaraciones al programa ’A buena hora’. En cuanto a la reapertura del expediente que se había archivado, el exconsejero delegado de Inalsa ha manifestado que no tiene "mucha información al respecto aún", pero en cualquier caso, "ha dejado claro que "siempre" es "respetuoso con lo que digan los tribunales de justicia". Mario Pérez considera que la época que le tocó lidiar con la antigua empresa pública del agua en la Isla fue "bastante afortunada" en su gestión. "Absolutamente, ya que en la época en la que estuvimos coordinando Inalsa se constituyó un gabinete interdisciplinar, con participación política, ciudadana, sindical, y establecimos una serie de objetivos en un gabinete de crisis que creo que se cumplieron, saneando desde el punto de vista económico", ha precisado. Mario Pérez ha destacado también que "desde el punto de vista de la gestión de la empresa, también se tuvo que prescindir de muchos trabajadores, algo que por muy doloroso que fuera, se tuvo que hacer". "Creo que desde el punto de vista de la gestión, fue bastante afortunada pero, en cualquier caso, vamos a ver cómo se concreta esta reapertura del expediente denunciado en su día por Andrés Barreto", ha expresado. Adjudicación a Tragsa e interpretaciones erróneas Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote y actual presidente del Consorcio insular del Agua, Pedro San Ginés, ha dicho en la misma emisora que "en lo personal no me preocupa absolutamente nada" la posible reapertura de dicho expediente. San Ginés se ha mostrado partidario "de que se depuren responsabilidades si las hay". El presidente ha explicado que uno de esos contratos "se adjudicó a Tragsa, una empresa pública del Estado", con lo que entiende que "no puede o no debe haber ningún elemento de sospechas ahí". A su juicio, "es posible que se haya confundido la declaración de emergencia hídrica con la emergencia a la que hace alusión la Ley de Contratos del Estado". Además, señala que en el caso de otro de estos cuatro contratos, "precisamente para acabar antes los trabajos, lo que se hizo fue atomizar el contrato hasta en cuatro lotes, que ejecutaron cuatro empresas de la isla de Lanzarote, en lugar de dárselo a una única empresa", extremo que "sí podría hacer generar alguna duda de la utilización del procedimiento de emergencia para concedérselo a alguna empresa". Así las cosas, San Ginés considera "francamente que no haya nada detrás, más allá de que haya podido haber un error en la interpretación jurídica o una confusión entre la emergencia hídrica y la emergencia de contratos del Estado, porque emergencia había. El presidente ha destacado que "se trata de cuatro contratos, uno que sí reabre el juzgado porque es justamente de Inalsa, que es lo que se está investigando" y ha remarcado que se trata de hechos acaecidos "mucho antes de yo entrar en la Presidencia" del Cabildo. "Otro de los contratos, el más alto de todos, por valor de 1,8 millones de euros, fue bajo la Presidencia de Manuela Armas", en tanto que hay otros tres contratos que se han derivado para reparto a otros juzgados. Alternativa Ciudadana ve conveniente para los intereses de la ciudadanía de Lanzarote que la Fiscalía solicite investigar las presuntas irregularidades en cuatro contratos relativos a la gestión del ciclo integral del agua y que supone un monto de unos 4,6 millones de euros de dinero público gastados en la etapa de gestión política al frente de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA). "Yo me arrogué las competencias del Consorcio insular en 2013, pero antes siempre las tuve delegadas primero en Fabán Martín y luego en Sergio Machín", ha dicho el presidente. Por su parte, desde Alternativa Ciudadana han señalado en un comunicado de prensa que el caso Inalsa fue denunciado por esta organización política en 2013, denuncia que la Fiscalía asumió e incluso la amplió, siendo el pasado mes de febrero archivado. Alternativa Ciudadana recurrió el archivo, adjuntando en dicho recurso entre otros documentos un informe del Tribunal de Cuentas sobre el servicio de producción y venta de agua entre los años 2007-2011 y pidiendo que se constatara si desde la empresa distribuidora de agua en la Isla se desviaron importes monetarios sin justificación. Aseguran desde Alternativa Ciudadana que después de un estudio pormenorizado del Informe de la Audiencia de Cuentas, se puede observar que se adjudicaban contratos vulnerando las principios básicos de publicidad y transparencia. También en diversas obras realizadas relacionadas con el ciclo integral del agua no se emitieron los preceptivos informes jurídicos y de intervención, faltan los informes de supervisión y el visado del colegio profesional correspondiente, así como irregularidades detectadas en el replanteo y en la propuesta de liquidación de la obra. Por todo ello, en el recurso de apelación se pidió que se investiguen estas presuntas irregularidades. El movimiento político y social lanzaroteño considera positivo este hecho, ya que confirma las denuncias que durante años han hecho sobre el saqueo y despropósito que ha estado sometida la empresa pública de agua y en la corrupción de la gestión del ciclo integral del agua en la Isla, y reitera que la investigación no sólo sirva para que la Justicia señale a los verdaderos culpables del presunto desfalco, sino que los mismos afronten con su patrimonio la mala gestión de la que son responsables, principalmente el Partido Socialista (PSOE), el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Coalición Canaria (CC). Versión imprimir



