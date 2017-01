Sección > Lanzarote



El vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento y diputado de CC coincide con Marcial Morales en que sería buena la vuelta del PSOE al Gobierno de Clavijo, pero apuesta por el entendimiento de los nacionalistas canarios al margen de las disputas personales



Mario Cabrera propone un Gobierno alternativo para Canarias entre CC, NC y los Socialistas Gomeros

Cree que la última moción de censura en Tuineje demuestra la necesidad de que el pacto en cascada entre CC y PSOE se llevara a cabo en todos los municipios canarios donde era factible Crónicas · 10 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento de Canarias y diputado regional del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Fuerteventura, Mario Cabrera, coincide con el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, en que sería positiva la vuelta del PSOE al Gobierno en minoría que mantiene Coalición Canaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. En caso contrario, sin embargo, según ha expuesto el expresidente del Cabildo de Fuerteventura en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, Cabrera apuesta por un Gobierno flexible formado por los 26 diputados de Coalición Canaria, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera que lidera Casimiro Curbelo. A pesar de ser consciente de que los 18 parlamentarios de CC, los 5 de Nueva Canarias y los 3 de la Agrupación Socialista gomera darían 26 como resultado, y no darían una mayoría alternativa al actual Gobierno en minoría de los nacionalistas en Canarias, Mario Cabrera ha afirmado que "26 diputados permiten con mucha flexibilidad y mucho diálogo poder llevar un Gobierno en los dos años y medio que quedan de legislatura". El ex presidente del cabildo majorero cree que con esta fórmula no habría injerencias de partidos estatales en el Parlamento, caso de PP y PSOE y que, del mismo modo, CC trabajaría en la línea marcada en sus últimos congresos nacionales, la unión del nacionalismo canario. "Nos permitiría a los nacionalistas cumplir con el mandato que tenemos del Congreso, que es seguir trabajando por la unión nacionalista", algo que para Cabrera "tendría que estar por encima de las diferencias personales, por arriba de criterios, y por encima de pleitos que hayamos tenido, o de los intereses de unos y otros". Fruto de esta hipotética unión de los nacionalistas, Cabrera considera que "Canarias no debería perder la oportunidad de lograr dos diputados nacionalistas canarios remando en la misma línea", ha dicho en referencia a la representación de CC y NC en el Congreso de los Diputados, con los diputados Ana Oramas y Pedro Quevedo, respectivamente. Del mismo modo, Cabrera no desecha la posibilidad de que el Partido Socialista, cuyos consejeros fueron cesados por el presidente, Fernando Calvijo, en el Consejo de Gobierno del pasado 23 de diciembre por mostrar nuevamente discrepancias en el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN, pueda regresar a corto plazo al Ejecutivo regional, una idea en la coincide con el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales. "Creo que en un Gobierno en minoría es lo menos que necesita Canarias en estos momentos, y un Gobierno que aplique medidas del PP tampoco lo veo", ha señalado. "Me apunto a poder reconducir el entendimiento con el Partido Socialista", ha dicho, "pues creo que son más las cosas que nos unen de las que nos separan. Siempre sería positivo". Censura en Tuineje y el pacto en cascada Por otro lado, Mario Cabrera ha expuesto que cree que los pasos que se están dando hacia la próxima moción de censura en Tuineje demuestra la necesidad de que el pacto en cascada entre CC y PSOE se llevara a cabo desde el principio de la actual legislatura en todos los municipios canarios donde era factible. En este municipio de Fuerteventura, el PP y Partido Progresista Majorero (PPM) han lanzado la caña al PSOE para que el alcalde, Salvador Delgado (CC), muerda el anzuelo. De prosperar la operación, la socialista Rita Díaz sería la nueva regidora. En este sentido, Mario Cabrera ha dejado claro que confía en que la nueva censura en esta localidad majorera atienda realmente al interés de los ciudadanos de Tuineje y no a meros intereses personales o partidistas. "Cuando se quiere hacer las cosas, se puede. Ei ese pacto entre CC y PSOE se hubiera hecho desde el principio, este pacto en cascada habría nacido mucho más fuerte y algunos compañeros no tendrían abiertos en este momento distintos expedientes de expulsión", ha expuesto Cabrera, que espera que la moción de censura en Tuineje "se haya debido a una reflexión y que no sean otros intereses los que hayan llevado a ese nuevo pacto con el PSOE". Versión imprimir



