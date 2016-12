Sección > Lanzarote



La consejera de Turismo, Deportes y Cultura del Gobierno de Canarias, que no descarta una nueva mayoría con el PP ni que se someta a Clavijo a una cuestión de confianza, entiende que "sí había razones" para que el presidente cesara a los consejeros del PSOE pues "sus problemas y cambios de criterio no garantizaban la estabilidad del Gobierno"



Mariate Lorenzo critica que la del viernes pasado fue la tercera vez que el PSOE se levantaba de un Consejo de Gobierno en la presente legislatura

Describe la reestructuración del Ejecutivo que está llevan a cabo Fernando Clavijo tras la salida de los cuatro consejeros del PSOE Crónicas · 29 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La consejera de Turismo, Deportes y Cultura del Gobierno de Canarias, Mariate Lorenzo, critica que la del viernes pasado fue la tercera vez que los cuatro consejeros del Partido Socialista (PSOE) se levantaban de un Consejo de Gobierno regional en la presente legislatura. "Sí, sí había razones para que Fernando Clavijo tomara la decisión que tomó, pues lo importante es la estabilidad el Gobierno y que podamos dedicarnos a trabajar por los ciudadano canarios", ha señalado Lorenzo en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. En versión de la consejera lanzaroteña, "aunque todos los consejeros estábamos de una manera responsable atendiendo a nuestras tareas de gobierno, estos cambios y desacuerdos en los consejos de gobierno no permitían garantizar esa estabilidad". Era", ha criticado Lorenzo, "la tercera ausencia del PSOE en un Consejo de Gobierno. Ya hubo una hace tiempo, aparte de estas dos últimas con motivo del reparto del FDECAN", ha señalado la responsable de Turismo en relación al desacuerdo de los consejeros socialistas al criterio empleado por el Gobierno canario para distribuir los Fondos de Desarrollo de Canarias. Cabe destacar en este punto que aparte de las ausencias del PSOE en los consejos de gobierno de noviembre y la última del pasado viernes, 23 de diciembre, los consejeros socialistas ya se levantaron también del máximo órgano del Ejecutivo regional durante los seis primeros meses de esta IX Legislatura, donde los desencuentros entre CC y el PSOE no han cesado, todo ello, además, con el acuerdo en el Cabildo de Tenerife tensionando las reiteradas amenazas de expulsión de los socialistas; o con hechos como que ayuntamientos como La Laguna, el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y ahora Arona se sometan a sucesivas deslealtades y que, en Lanzarote también hayan resurgido de forma periódica los conflictos en las corporaciones locales. Según ha dicho Mariate Lorenzo, "tratamos hasta el último momento" que los representantes del PSOE "se quedaran en el Consejo de Gobierno, aun votando en contra de la última propuesta que llevábamos del FDCAN, pero aun con los incumplimientos del PSOE en el Parlamento, donde votaron en contra de una enmienda del Fondo de Desarrollo de Canarias, intentamos que se quedaran en el Consejo de Gobierno votando lo que quisieran, a favor o en contra de esa propuesta, pero no pudo ser. Estuvimos más de tres horas negociando y no pudo ser, así que por responsabilidad y por la estabilidad del Gobierno de Canarias, para poder estar preocupándonos realmente por los asuntos realmente importantes y no de si el pacto se rompía o no, era una decisión que se tenía que tomar". Pronósticos sobre el futuro del Gobierno de Canarias Por otro lado, respecto al futuro inmediato de la gobernabilidad en el Ejecutivo de Clavijo, Lorenzo ha afirmado que "de momento vamos a gobernar en minoría e iremos buscando apoyos con las distintas fuerzas que entendemos que pueden apoyarnos ahora, como el Partido Popular o la Agrupación Socialista Gomera". Lorenzo no ha descartado, en cualquier caso, que Coalición Canaria pueda cerrar próximamente otro pacto de gobierno con formaciones como el PP. "Estamos a la espera de poder lograr un pacto con una mayoría suficiente, que en este caso sería gracias al PP, si entra finalmente a gobernar con nosotros", ha dicho la consejera nacionalista. Durante este tiempo que dure la minoría de gobierno del Ejecutivo, Lorenzo ha expuesto que "asumiremos todas las responsabilidades, pero esperamos lograr esos consensos necesarios para poder aprobar los proyectos importantes y de interés general para Canarias". "Habrá que negociar y consensuar los términos de algunas propuestas, pero hay proyectos legislativos muy importantes que tienen que salir adelante", ha indicado. Respecto a la cuestión de confianza a la que podría someterse el presidente canario, y en la que insiste Nueva Canarias, Lorenzo ha desechado en principio tal y idea, pero tampoco la ha descartado. "Entendemos que no, pero todo es posible", ha zanjado la consejera. Restructuración de áreas de un Gobierno en minoría Además, Lorenzo ha descrito también la reestructuración del Ejecutivo que está llevan a cabo Fernando Clavijo tras la salida de los cuatro consejeros del PSOE. "No tengo otras áreas", ha explicado. Y es que Fernando Clavijo ha designado estos días entre otros consejeros las áreas del PSOE: la de Políticas Sociales las lleva ahora Soledad Monzón, consejera de Educación; la Consejería de Sanidad la lleva ahora Nieves Lady Barreto, consejera de Política Territorial y Medio Ambiente; Presidencia la lleva Rosa Dávila, consejera de Hacienda; y el Área de Obras Públicas y Transportes la lleva el consejero Pedro Ortega. "El presidente ha establecido así la distribución de consejerías, y Narvay Quintero [consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca] y yo conservamos nuestras áreas de momento tal cual las llevábamos antes", ha manifestado la titular de Turismo, Cultura y Deportes de Canarias. Versión imprimir



