La diputada regional de Podemos por Lanzarote respalda la oposición del Ayuntamiento de Yaiza, distintos partidos y entidades en relación al proyecto de las torretas eléctricas aéreas que se prevén ubicar en el sur de la Isla



María del Río refrenda que Podemos apoyará la censura contra Clavijo siempre y cuando el PP no se haga con el Gobierno del Ejecutivo de Canarias

Los asamblearios se muestran muy críticos con la designación del nuevo consejero de Sanidad de Canarias y cuestionan que Clavijo pretenda "descafeinar" la Sanidad pública en favor de mayores conciertos económicos con la privada Crónicas · 15 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La diputada regional de Podemos por Lanzarote, María del Río, ha confirmado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que su formación política está dispuesta a apoyar la moción de censura contra el actual presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, en caso de que ésta se dé y cuente con los apoyos numéricos suficientes, pero ha dejado claro que desde las filas asamblearias nunca respaldarían la idea de que el Partido Popular (PP) pudiera hacerse con la presidencia o la gobernabilidad del Ejecutivo autónomo, en minoría de Coalición Canaria (CC) desde el cese, el pasado 23 de diciembre, de los cuatro consejeros del Partido Socialista (PSOE). "No apoyaríamos una moción de censura en la que el Partido Popular fuera el que gobernase. Podríamos apoyarla o podríamos abstenernos si fueran otras personas. Aunque llegáramos a acuerdos con el PP para desalojar del poder a CC lo haríamos, pero no a cambio de darle al PP el Gobierno pues si no nos entendemos con Coalición Canaria en muchas cosas, con el PP tampoco", ha argumentado Del Río en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote Según ha dicho la parlamentaria regional, "posiblemente todo quede en nada y solo en fotos en prensa ya que después de meses y meses en que no ha habido entendimiento ni nos han apoyado en temas relevantes, no puede ser que en unos días lleguemos a estos consensos". "Creo que deberíamos dejar de perder el tiempo y que todos nos pusiéramos a trabajar, pues aún nos faltan dos año y medio de legislatura y necesariamente Coalición Canaria va a tener que hacer un gran esfuerzo si quiere seguir gobernando con un mínimo de dignidad, pues lo va a tener realmente difícil", ha añadido. Rechazo a las torretas eléctricas aéreas para el sur de Lanzarote Por otro lado, Del Río ha respaldado desde Podemos, igual que partidos como el PIL o Somos Lanzarote, la oposición de la parlamentaria de Nueva Canarias (NC) y alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, en relación al proyecto de las torretas eléctricas aéreas que se prevén ubicar en el sur de la Isla. "Lo rechazamos aunque no es un asunto en el que hayamos trabajado mucho. Estamos en la misma línea que algunos partidos y que la propia Fundación César Manrique. Hay cosas", ha advertido, "que no se entienden, en pleno siglo XXI hay cables soterrados y Lanzarote, que siempre ha estado comprometida con el Medio Ambiente, no puede dar estos pasos atrás", ha indicado. La diputada de Podemos se ha mostrado esperanzadas en que finalmente "la mayoría de los partidos y la sociedad civil seamos capaces de evitar este proyecto". Paulatina privatización de la Sanidad en Canarias Además, desde las filas asamblearias María del Río se ha mostrado especialmente crítica con la reciente designación del nuevo consejero de Sanidad de Canarias, Baltar, procedente del ámbito sanitario privado, llegando a acusar al presidente del Ejecutivo autónomo, Fernando Clavijo, de intentar convertir a los pacientes de Canarias "en clientes". "La situación de la Sanidad es penosa, a pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Salud, ha denunciado. En versión de la parlamentaria asamblearia, "la Sanidad pública necesita una inyección económica para que se haga bien el trabajo y que se pueda atender a la gran mayoría de la población, que no tiene dinero para ir a clínicas privadas". "Lo que no puede ser", ha proseguido, "es que estemos descafeinando la pública para dar dinero a la concertada, que no deja de ser un negocio". María del Río ha dicho que respalda acuerdos puntuales entre la Sanidad pública y privada "cuando no pueda cubrirse un servicio", pero se ha opuesto a que "se esté dando un montón de dinero a la Sanidad privada y se deje desasistida a la pública, que beneficia a la mayor parte de los ciudadanos". "Darle la Sanidad pública a quien está acostumbrado a la privada no nos parece la mejor solución", ha zanjado. Versión imprimir



