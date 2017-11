Sección > Lanzarote



La secretaria general del PSOE en Lanzarote rechaza las quejas del sector crítico por su papel residual en los nuevos órganos de dirección y augura que su salida de la Alcaldía de San Bartolomé se producirá "en los próximos días"



María Dolores Corujo: "Hemos conseguido aglultinar al mejor equipo de mujeres y hombres con un perfil determinado, pero en ningún caso se ha preguntado quién ha apoyado a quién"

La nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento critica las pretensiones de Podemos y pone la pelota en el tejado de la formación morada al insistir en que "deben decidir si mantienen o no a Pedro San Ginés como presidente del Cabildo" Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Corujo alega, tras la renovación de la Ejecutiva insular, que José Juan Cruz "ha hecho un magnífico trabajo" y explica que "había que mejorar especialmente la Secretaría de Política Institucional", hasta ahora en manos de Marcos Hernández y que ocupa ya Pedro Viera La secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote, María Dolores Corujo, ha rechazado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote las quejas del sector crítico del partido por su papel residual en los nuevos órganos de dirección tras la celebración del noveno Congreso insular de los socialistas, que ha tenido lugar este pasado fin de semana. "Hemos conseguido aglutinar al mejor equipo de mujeres y hombres con un perfil determinado, pero en ningún caso se ha preguntado quién ha apoyado a quién", ha replicado Corujo a la críticas de, entre otros, Marcos Hernández, parlamentario socialista y adversario de Corujo en las recientes primarias del PSOE en Lanzarote. "Necesitábamos médicos y ahí los tenemos porque la sanidad en Lanzarote y en Canarias necesita escuchar la voz de los profesionales. Necesitábamos arquitectos, juristas, biólogos, gente vinculada al ámbito científico. Tenemos un equipo de mujeres y hombres que cumplen con el perfil que se necesitaba, y aquí no se trataba de buscar a compañeros y compañeras que podían estar, sino que conozcan la materia en la que vamos a ponernos a trabajar, en asuntos claves", ha expuesto Corujo. En ese sentido, ha abundado, "es lo que hemos hecho y los delegados y delegadas, en base a su criterio, han apoyado a los compañeros y compañeras que van a estar en la Ejecutiva insular", ha dicho. Respecto a las críticas del sector crítico, representado por el 40 por ciento de los votos de la militancia que apoyó a Marcos Hernández en las primarias, María Dolores Corujo ha advertido de que entiende "que a algunos les pueda parecer mejor o peor, pero cuando se trata de personas siempre cuesta tomar la decisión y nunca es algo sencillo". "La voz de la militancia, los delegados de todas las agrupaciones que fueron elegidos en sus asambleas pudimos debatir de una manera sosegada sobre qué queremos del PSOE, cuál era nuestra ponencia política, cómo podíamos mejorarla y enmendarla", ha descrito. "Hablamos de estatutos, hablamos de nuestra organización y hablamos de ideas, que es lo que nos apasiona. Yo siempre digo, y lo llevo diciendo siempre, a lo largo de toda mi vida política con el PSOE, que no hay nada más maravilloso que los congresos", ha señalado Corujo. A su juicio, "en los congresos nos encontramos, debatimos, analizamos siempre con sosiego y respeto y con lealtad a este partido. Ha sido un fin de semana intenso y quiero agradecer públicamente el cariño, el afecto y, sobre todo, la confianza que me han dado para renovar la Secretaría General, especialmente por la confianza depositada en los hombres y mujeres queme van a acompañar a lo largo de estos años en la Ejecutiva insular". En cuanto a la renovación de los órganos de dirección del PSOE en la Isla -Comisión Ejecutiva insular, Comité Ejecutivo insular, Comité de Derechos y Garantías y presencia en la Ejecutiva regional- la secretaria general del PSOE ha alegado que José Juan Cruz repite como secretario de Organización porque "ha hecho un magnífico trabajo". Corujo ha explicado al respecto que "había que mejorar especialmente la Secretaría de Política Institucional", hasta ahora en manos precisamente de Marcos Hernández, y que ocupa ya Pedro Viera. Pactos en Lanzarote y críticas a Podemos Además, Corujo ha valorado el futuro inmediato de la posible moción de censura contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés afirmando que "les corresponde a los adscritos de Podemos tomar la que consideren la mejor decisión". "El Partido Socialista ha hecho su trabajo y ha hecho lo que tenía que hacer. La inmensa mayoría de los ciudadanos, representados por los partidos políticos en la Corporación insular, que Lanzarote obviamente no merece el presidente que tenemos", ha destacado. Corujo ha vuelto a poner la pelota en el tejado de Podemos al insistir en que "deben decidir si mantienen o no a Pedro San Ginés como presidente del Cabildo". "Hemos escuchado declaraciones que no compartimos, como autoproclamarse presidente sin haber hablado con ningún partido. Otra postura que criticamos públicamente es que decidan si puede o no ser presidente o presidenta un compañero del Partido Socialista. Eso es inconcebible e inaceptable", ha subrayado Corujo. "No pueden entrar en la forma de elegir a los candidatos de otros partidos, sobre todo cuando esto viene de quienes dicen ser partidos políticos nuevos pero que están utilizando estrategias que el PSOE nunca ha compartido", ha aseverado. Abandonará "pronto" la Alcaldía de San Bartolomé La secretaria general del PSOE en Lanzarote y alcaldesa de San Bartolomé ha augurado, por otra parte, que su salida de la Alcaldía de este Ayuntamiento, para encargarse de la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, se producirá "pronto". Lo que puedo decir es que en el momento en que podamos, tomaremos la decisión lo antes posible. Me corresponderá decírselo al Gobierno y lo haremos cuando toque, que será pronto", ha concluido. Versión imprimir



