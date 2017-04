Sección > Lanzarote



El parlamentario regional del PSOE por Lanzarote asegura sentir mucha preocupación tras el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, procedente del sector sanitario privado. Cree que la situación del Gobierno de Canaria "la están ventilando a su antojo desde Tenerife Fernando Clavijo, Rosa Dávila y Carlos Alonso"



Marcos Hernández y Claudio Gutiérrez apuestan por la salida de CC del Gobierno de Canarias aunque ven difícil un acuerdo entre PSOE y PP

El senador por Fuerteventura respalda la propuesta de Asier Antona de censurar a Clavijo si el PP logra la Presidencia del Gobierno de Canarias y aboga por la estabilidad en municipios majoreros como La Oliva y Puerto del Rosario Crónicas · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El parlamentario regional del PSOE por Lanzarote, Marcos Hernández, y el senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, han apostado por la salida de Coalición Canaria (CC) del Gobierno de Canarias aunque ven difícil un acuerdo entre sus formacines políticas, Partido Socialista (PSOE) y Partido Popular (PP) con el respaldo de Nueva Canarias (NC). Por un lado, este jueves Hernández ha asegurado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "aritméticamente es una posibilidad, pero políticamente habrá que ver si se puede consumar o no". Según ha dicho el exsenador lanzaroteño en el programa ’A buena hora’, "no va a ser fácil establecer dicho acuerdo pues el PP tiene una forma de plantear políticas que poco tiene que ver con la del PSOE, aunque", ha matizado, "hay cosas que nos unen en las posturas de PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, el hecho de que por una vez en la historia no sea siempre la tercera fuerza política en votos en Canarias la que gobierne esta Comunidad Autónoma, una realidad poco edificante desde el punto de vista democrática", ha dicho Hernández. El diputado regional socialista ha reforzado la idea del insularismo rancio" de Coalición Canaria y ha criticado "el nulo peso político de organizaciones como Coalición Canaria en Lanzarote dentro de su propio partido". A su juicio, la situación del Gobierno de Canaria "la están ventilando a su antojo Fernando Clavijo, Rosa Dávila y Carlos Alonso", todos miembros de CC de la isla de Tenerife. Además, Marcos Hernández, hasta ahora portavoz de la comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, ha asegurado sentir "mucha preocupación" tras el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, Baltar, procedente del sector sanitario privado. El PP, también dispuesto a echar a CC del Gobierno Por su parte, también el senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, ha respaldado la propuesta hecha esta semana por su presidente regional, Asier Antona, de censurar a Clavijo si el PP logra la Presidencia del Gobierno de Canarias. "Visto lo visto y con Coalición Canaria configurando su Gobierno en minoría, veo muy bien la propuesta", ha dicho el senador y represente del PP. En versión del dirigente majorero, "si Coalición Canaria no ha sido capaz de dar estabilidad a este Gobierno, me parece muy bien que nuestro presidente haya dado un paso al frente. Nosotros estamos dispuestos a liderar ese Gobierno, y no vamos a darle ese apoyo a otros que además tienen tanta inestabilidad orgánica", ha señalado. Gutiérrez ha criticado que el PSOE rechazara en el caso del Ayuntamiento de Tuineje, en Fuerteventura, la Alcaldía con tal de mantener el pacto de gobierno con CC. "No se entiende que te den la posibilidad de ser alcalde de tu municipio, que es para lo que te has presentado, y que no lo quieras aceptar", ha dicho. "En el Gobierno de Canarias los números dan", ha señalado sobre la opción de un nuevo Gobierno alternativo entre PSOE y PP, "pero ya veremos si hay acuerdo. Si no", ha advertido, "seguirá gobernando siempre Coalición Canaria". En el caso del Ayuntamiento de la Oliva, el senador majorero ha recordado que "quienes presentaron en su día una moción de censura no renuncian a ello aunque no disponen de una mayoría. Nosotros", ha proseguido, "tenemos claro que seguiremos trabajando y tendiendo la mano a quienes quieran beneficiar y mejorar al municipio de la Oliva". También se oyen rumores de inestabilidad entre CC y PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. "Es lo típico en estas cuestiones, pero son cosas que hacen que el ciudadano deje de creer en la clase política pues somos nosotros mismos los que estamos forzando al vecino a esa desafección hacia la política", ha opinado Gutiérrez. Versión imprimir



